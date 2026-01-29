ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.86
usd:
318.64
bux:
127890.41
2026. január 29. csütörtök Adél
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Ferencváros játékosai bemelegítenek a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 8. fordulójában játszott Notthingam Forest  Ferencváros mérkõzés elõtt az angliai Nottinghamben 2026. január 29-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Élő: Nottingham Forest–Ferencváros

Infostart

Utolsó mérkőzését játssza a Ferencváros az Európa-liga 2025–2026-os ligaszakaszában. Az esti 18 mérkőzés kezdete előtt a magyar bajnok a hetedik helyen áll a tabellán. Az ellenfél a Nottingham Forest.

Az angolok kezdő csapata: Sels – Abbott, Morato, Milenkovics, Williams – Sangaré, Yates – Domínguez, McAtee, Ndoye – Igor Jesús.

A Ferencváros: Gróf – Cissé, Ötvös, Szalai – Makreckis, Levi, Júlio Romao, Kanikovszki, Cadu – Yusuf, Zachariassen. Robbie Keane csapatában a tartalékok: Varga Á., Tóth Z., Keita, Gruber, Gólik, Madarász, Lakatos, Joseph, Nagy.

Kiegyenlített játékot hozott az első öt perc. Akkor Levi beadása után Zachariassen a jobb kapufára csúsztatta a labdát. Szép jelenet volt.

Jelentés más pályákról: jó hír, hogy a Porto és a Genk is hátrányba került. Rossz, hogy a Betis is vezet, most nyolcadik a Ferencváros.

Kezdőlap    Sport    Élő: Nottingham Forest–Ferencváros

ferencváros

európa-liga

nottingham forest

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varga Zsolt a vízilabda-Eb után: látható volt egyfajta fejlődés a két világverseny között

Varga Zsolt a vízilabda-Eb után: látható volt egyfajta fejlődés a két világverseny között

Kudarc vagy siker, esetleg mindkettő a belgrádi Eb-ezüst? Fel lehet-e készülni arra, hogy tizenkétezren üvöltenek a medence partján minden magyar támadásnál, a hazaiaknak szurkolva? Mekkora a stáb szerepe egy válogatottnál? Változhat-e a keret, visszatérhetnek-e akár világbajnokok 2026 későbbi feladataira? Minderről beszélt Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, olimpiai bajnok az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

24 gólós siker után Eb-középdöntős a női válogatott

VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.30. péntek, 18:00
Gyulay Zsolt
a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy pofonba szaladt bele az ezüst és arany is - itt a fordulat?

Nagy pofonba szaladt bele az ezüst és arany is - itt a fordulat?

A Federal Reserve szerda esti kamatdöntő ülését követően kilőtt az arany árfolyama, amely már az 5600 dolláros unciánkénti árfolyamszintet is átvitte csütörtök reggelre - estére azonban meredek esésbe kezdtek a nemesfémek. Eközben záporoznak tovább a gyorsjelentések, a Tesla, a Microsoft, és a Meta is közzétette legfrissebb negyedéves számait. Csütörtök reggel az ázsiai tőzsdéken többnyire emelkedés volt látható, és az óvatos optimizmus jellemezi a kereskedést Európában is. Eközben az SAP árfolyama 16 százalékos esést követően 2 éves mélypontra zuhant, miután a vállalat a vártnál lassabb rendelésállomány-növekedésről számolt be a negyedik negyedévben, és arra is figyelmeztetett, hogy idén enyhe lassulás jöhet. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bréking! Pusztító csatahajót küldött Donald Trump a Közel-Keletre: ez lehet a végső háborús gyújtópont?

Bréking! Pusztító csatahajót küldött Donald Trump a Közel-Keletre: ez lehet a végső háborús gyújtópont?

Ezzel hatra emelkedett a Közel-Keleten állomásozó amerikai rombolók száma.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's border tsar suggests possible drawdown in Minneapolis if officials 'co-operate'

Trump's border tsar suggests possible drawdown in Minneapolis if officials 'co-operate'

Tom Homan has been deployed after two people were shot dead by federal agents in the city in less than a month.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 29. 20:20
Schmidt Ádám az olimpiai célokról: nyújtsa minden magyar résztvevő élete legjobbját!
2026. január 29. 18:49
Széchy‑ügy: megvitatta a szövetség a vizsgálóbizottság jelentését, erre jutottak
×
×
×
×