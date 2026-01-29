Élő: Nottingham Forest–Ferencváros

Az angolok kezdő csapata: Sels – Abbott, Morato, Milenkovics, Williams – Sangaré, Yates – Domínguez, McAtee, Ndoye – Igor Jesús.

A Ferencváros: Gróf – Cissé, Ötvös, Szalai – Makreckis, Levi, Júlio Romao, Kanikovszki, Cadu – Yusuf, Zachariassen. Robbie Keane csapatában a tartalékok: Varga Á., Tóth Z., Keita, Gruber, Gólik, Madarász, Lakatos, Joseph, Nagy.

Kiegyenlített játékot hozott az első öt perc. Akkor Levi beadása után Zachariassen a jobb kapufára csúsztatta a labdát. Szép jelenet volt.

Jelentés más pályákról: jó hír, hogy a Porto és a Genk is hátrányba került. Rossz, hogy a Betis is vezet, most nyolcadik a Ferencváros.