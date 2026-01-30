ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.15
usd:
319.62
bux:
127890.41
2026. január 30. péntek Martina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Oresnyik orosz közép-.hatótávolságú, hiperszonikus ballisztikus rakéta.
Nyitókép: Wikipédia

Kína tette lelőhetetlenné az orosz szuperfegyvert

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Kína kulcsfontosságú ipari berendezéseket és alkatrészeket szállít Oroszországnak, amelyek lehetővé teszik a hiperszonikus, akár nukleáris töltet hordozására is alkalmas rakéták, köztük az Oresnyik gyártását.

Az orosz erők ebben a hónapban lőtték ki az Oresnyik rakétát a nyugat-ukrajnai Lvivre, mindössze 65 kilométerre a lengyel határtól. A közel 13 ezer km/órás sebességre képes hiperszonikus ballisztikus fegyvert eddig mindössze kétszer vetették be. A rakéta repülés közben hat, különböző célpontokra irányítható robbanófejet tud szétválasztani, és az orosz állítások szerint gyakorlatilag lelőhetetlen – írja a Portfolio összegzése.

A The Telegraph oknyomozó anyagának információi szerint

Kína 10,3 milliárd dollár értékben szállított technológiát és fejlett ipari berendezéseket Oroszországnak, hogy segítse Moszkvát katonai eszközök építésében és a fegyvergyártás felfuttatásában.

A termelés bővülése részben egy speciális, Kínában gyártott CNC-esztergagépnek köszönhető, amely precíziós fémmegmunkálásra szolgál.

Az ukrán katonai hírszerzés ezt a gépet az állami tulajdonú votkinszki üzemben azonosította, amely Oroszország egyik legfontosabb rakétagyártó létesítménye.

Az üzemet az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, az Európai Unió és Japán is szankciókkal sújtja.

Votkinszk gyártja többek között az Oresnyik mellett az Iszkander–M ballisztikus rakétákat és a Topol–M interkontinentális rakétákat is.

Kína további, több milliárd dollár értékű alkatrészt is szállít, amelyekre Moszkvának precíziós fegyverei és vadászgépei összeszereléséhez van szüksége.

Ezeket az alkatrészeket Oroszország vagy egyáltalán nem tudja előállítani, vagy nem a szükséges mennyiségben. Valamennyi tétel szerepel azon ötven kiemelten érzékeny termék listáján, amelynek Oroszországba történő exportját 39 ország – köztük az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok – tiltotta meg.

Kína soha nem csatlakozott az Oroszország elleni nyugati szankciókhoz.

Az Import Genius amerikai kereskedelmi adatgyűjtő cég adatai szerint Peking legalább 4,9 milliárd dollár értékben szállított mikrochipeket és memóriakártyákat, amelyek precíziós fegyvereket és Szuhoj vadászgépeket működtetnek. További kulcstételek között szerepel 130 millió dollár értékű golyóscsapágy, valamint 97 millió dollár értékű piezoelektromos kristály radarokhoz és elektronikai hadviselési rendszerekhez.

A kínai importnak köszönhetően Vlagyimir Putyin megkerülheti a nyugati szankciókat, több fegyvert gyárthat, növelheti Oroszország önellátását, és részben elszigetelheti védelmi iparát a globális korlátozásoktól.

Oroszország a precíziós szerszámgépek terén a legsebezhetőbb. Az orosz invázió első három évében Kína legalább 3,1 milliárd dollár értékű szerszámgépet szállított Moszkvának. Ez a technológiai támogatás az elemzők szerint hosszú távon sokkal károsabb Ukrajnára és a Nyugatra nézve, mint a többi szövetséges – például Irán – által küldött, gyorsan felhasznált tüzérségi lőszerek százai.

Az orosz hadiipart régóta sújtja a lassú termelés. Sok gyáruk elavult, nem tudnak repülőgépeket vagy motorokat gyorsan és jó minőségben gyártani. Ezért olyan fontosak az importált alkatrészek.

A kínai gyártási ökoszisztéma fényévekkel az orosz ipar előtt jár

– mondta Nick Reynolds, a brit Rusi védelmi kutatóintézet munkatársa.

Kezdőlap    Külföld    Kína tette lelőhetetlenné az orosz szuperfegyvert

oroszország

kína

ukrajnai háború

oresnyik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: orosz energiastop esetén a gáznál „csak” árkrízis jön, az olajnál még nagyobb lesz a baj

Szakértő: orosz energiastop esetén a gáznál „csak” árkrízis jön, az olajnál még nagyobb lesz a baj

Az Európai Unió Tanácsa hivatalosan is elfogadta azt a rendeletet, amely 2027 végétől megtiltja az orosz eredetű fosszilis energiahordozó importját az Európai Unióba. Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője szerint az olaj esetében kérdéses, hogy a tilalom után jut-e majd elég Magyarországra; gázból szerinte lesz elegendő, ám jóval drágábban.
 

Beváltotta fenyegetését az EU, pénzügyi feketelistára helyezte Oroszországot

Szijjártó Péter: Brüsszel újabb pénzügyi követelésekkel lépett fel Ukrajna számára

Mol-NIS-vásárlás: a szakértő szerint óriási lehetőségek nyílnak a magyar óriáscég előtt

VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.30. péntek, 18:00
Gyulay Zsolt
a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos ígéretet kapott Trump Putyintól, Zelenszkij elmondta, miről volt szó zárt ajtók mögött – Háborús híreink pénteken

Fontos ígéretet kapott Trump Putyintól, Zelenszkij elmondta, miről volt szó zárt ajtók mögött – Háborús híreink pénteken

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Fehér Házban elmondta, hogy orosz kollégája, Vlagyimir Putyin az ő személyes kérésére beleegyezett az ukrán városok, köztük Kijev bombázásának szüneteltetésébe a szélsőségesen hideg időjárás miatt. Volodimir Zelenszkij "fontosnak" nevezte Trump bejelentését, és háláját fejezte ki. Az ukrán elnök elárulta, hogy a tárgyalódelegációk Abu-Dzabiban szót ejtettek a témáról, és elvárják az egyezségek betartását, hisz a deeszkaláció hozzájárulhat a háború lezárásához. Közben az orosz állami TASZSZ hírügynökség azt írja: az amerikai NATO-nagykövet, Matthew Whitaker szerint olyan közel vannak a békemegállapodás utolsó, területi kérdésének rendezéséhez, "mint még soha". Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: ezért húzzák le a rolót sorra az éttermek Magyarországon

Kimondta a budai luxushotel igazgatója: ezért húzzák le a rolót sorra az éttermek Magyarországon

Budapest turizmusa egyszerre küzd az Airbnb árnyomásával, a prémium vendégkör lassú érkezésével.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Agents in Minneapolis could be pulled back if local officials cooperate, border tsar says

Agents in Minneapolis could be pulled back if local officials cooperate, border tsar says

Tom Homan said the immigration operation would be more "targeted", as the Trump administration works to calm frustrations both in the city and on Capitol Hill

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 30. 05:36
Döntés született a házastársak közötti szexuális kapcsolatról Franciaországban
2026. január 30. 04:34
Még az országól is kitoloncolhatják a Jézus-képre lövöldöző svájci politikust
×
×
×
×