2026. január 30. péntek Martina
Egy női kézben tartott okostelefon.Forrás:Getty Images/Jacques Julien
Nyitókép: Getty Images/Jacques Julien

Érkezik egy új Android-funkció, amitől retteghetnek a tolvajok

Infostart

Továbbfejleszti a Google az Android biztonsági funkcióit, így gyakorlatilag már tényleg semmi értelme nem lesz ellopni a telefonokat.

A Google az elmúlt években sokat javított az Android biztonságán, az újabb rendszerverziók egy sor olyan funkciót tartalmaznak, melyeknek köszönhetően már semmi értelme ellopni a mobilokat.

Persze, ettől még mindig van tere a fejlődésnek, már csak azért is, mert a bűnözők sem tétlenkednek, és mindig keresik a kiskapukat – írja a hvg.hu, hozzátéve: a Google most be is jelentette az Android lopás elleni funkcióinak bővítését, melyek azt a célt szolgálják, hogy a mobilok kevésbé legyenek vonzó célpontok a bűnözők számára.

Az Android 16-ban élesedő újdonságok között van a Failed Authentication Lock, melynek magyar megnevezése még nincs, de azt a célt szolgálja, hogy bizonyos számú sikertelen hitelesítési kísérlet (például elrontott jelkód) után automatikusan zárolja az eszközt. Ezt a képességet a beállítások között lehet majd ki- és bekapcsolni – számolt be a TechCrunch.

A tolvajok dolgát nehezíti meg az is, hogy alapesetben is növekedni fog a zárolási idő bizonyos számú sikertelen próbálkozás után. Ez azzal jár, hogy ha párszor elrontotta a jelkódot, tovább kell majd várnia, míg újra próbálkozhat.

Továbbfejlesztik az Android 15-tel elrajtolt Személyazonosság-ellenőrzés nevű funkciót is, mely immáron minden olyan alkalmazást lefed, amely alkalmazza a biometrikus azonosítást – ilyen lehet egy banki app, vagy épp jelszókezelő – olvasható.

Szakértő: orosz energiastop esetén a gáznál „csak” árkrízis jön, az olajnál még nagyobb lesz a baj

Szakértő: orosz energiastop esetén a gáznál „csak” árkrízis jön, az olajnál még nagyobb lesz a baj

Az Európai Unió Tanácsa hivatalosan is elfogadta azt a rendeletet, amely 2027 végétől megtiltja az orosz eredetű fosszilis energiahordozó importját az Európai Unióba. Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője szerint az olaj esetében kérdéses, hogy a tilalom után jut-e majd elég Magyarországra; gázból szerinte lesz elegendő, ám jóval drágábban.
 

Beváltotta fenyegetését az EU, pénzügyi feketelistára helyezte Oroszországot

Szijjártó Péter: Brüsszel újabb pénzügyi követelésekkel lépett fel Ukrajna számára

Mol-NIS-vásárlás: a szakértő szerint óriási lehetőségek nyílnak a magyar óriáscég előtt

Robbie Keane: büszke vagyok a Fradira, de kijött a 650 millió eurós különbség

Robbie Keane: büszke vagyok a Fradira, de kijött a 650 millió eurós különbség

Robbie Keane vezetőedző a Nottingham Forest vendégeként elszenvedett 4-0-s vereség ellenére büszke a játékosaira, mivel a Ferencváros így is a 12. helyen zárta a labdarúgó Európa-liga alapszakaszát. Sorsolás pénteken 13 órakor, a Fradi ellenfele a skót Celtic Glasgow vagy a bolgár Ludogorec lesz február 19-én és 26-án.
 

A Premier League más nagyságrend: a Ferencvárosnak nem volt esélye az egyenes ági továbbjutásra

A Celtic vagy a Ludogorec következik a Ferencvárosnak

Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?

Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?

Jön a következő befektetési konferenciánk, a Portfolio Investment Day 2026, ahol a hazai befektetési piac nagyágyúi mondják el, hogy milyen eszközökben látnak most fantáziát. Kiemelt panelbeszélgetésünkben a legnagyobb hazai abszolút hozamú alapok portfóliómenedzserei, Cser Tamás és Gyurcsik Attila mondják el, hogy milyen szemlélettel kezelik az alapjaikat, hol látják most a lehetőségeket és a kockázatokat, és mit tesznek most a portfóliójukba.

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 30.)

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 30.)

A Pénzcentrum 2026. január 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

Trump says 'very dangerous' for UK to deal with China

Trump says 'very dangerous' for UK to deal with China

Sir Keir Starmer says "the UK has got a huge amount to offer" as he visits China to reset relations.

