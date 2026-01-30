Érkezik egy új Android-funkció, amitől retteghetnek a tolvajok

A Google az elmúlt években sokat javított az Android biztonságán, az újabb rendszerverziók egy sor olyan funkciót tartalmaznak, melyeknek köszönhetően már semmi értelme ellopni a mobilokat.

Persze, ettől még mindig van tere a fejlődésnek, már csak azért is, mert a bűnözők sem tétlenkednek, és mindig keresik a kiskapukat – írja a hvg.hu, hozzátéve: a Google most be is jelentette az Android lopás elleni funkcióinak bővítését, melyek azt a célt szolgálják, hogy a mobilok kevésbé legyenek vonzó célpontok a bűnözők számára.

Az Android 16-ban élesedő újdonságok között van a Failed Authentication Lock, melynek magyar megnevezése még nincs, de azt a célt szolgálja, hogy bizonyos számú sikertelen hitelesítési kísérlet (például elrontott jelkód) után automatikusan zárolja az eszközt. Ezt a képességet a beállítások között lehet majd ki- és bekapcsolni – számolt be a TechCrunch.

A tolvajok dolgát nehezíti meg az is, hogy alapesetben is növekedni fog a zárolási idő bizonyos számú sikertelen próbálkozás után. Ez azzal jár, hogy ha párszor elrontotta a jelkódot, tovább kell majd várnia, míg újra próbálkozhat.

Továbbfejlesztik az Android 15-tel elrajtolt Személyazonosság-ellenőrzés nevű funkciót is, mely immáron minden olyan alkalmazást lefed, amely alkalmazza a biometrikus azonosítást – ilyen lehet egy banki app, vagy épp jelszókezelő – olvasható.