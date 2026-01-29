Megszűnik egy trolijárat Budapesten

Zuglóban január 5-e óta a 82-es trolibusz járatai az Örs vezér tere felé menet is megállnak az új, a zuglói önkormányzat kivitelezésében létesített Erzsébet királyné útja / Róna utca megállóhelyen. Most ismét átalakítás következik: a kerület a Budapesti Közlekedési Központtal együtt úgy döntött, hogy február 7-től, szombattól

az Örs vezér terét és a Mexikói utat a Vezér utcán, a Szugló utcán és a Róna utcán át összekötő 82-es trolibusz sűrűbben közlekedik majd,

valamennyi járat a teljes útvonalon, egészen a Mexikói útig közlekedik, és

megszűnik a 82A jelzést viselő betétjárat.

Az ígéretek szerint ettől a trolibuszok nem ritkulnak: követési idejük a mostanival lényegében megegyező marad, a járatok pedig egyenletesebben követik majd egymást. A döntésről beszámoló Rózsa András XIV. kerületi polgármester azt írta, sem a reggeli csúcsidőszakban, sem a szombati „piacos” időszakban nem lesz ritkább a troliközlekedés, ugyanakkor a Mexikói út felől könnyebben elérhető lesz az Uzsoki Utcai Kórház.

Fontos: aki az Örs vezér tere irányából érkezik a kórházhoz, az az elsőként érintett megállóhelyen szálljon le, mivel ezentúl egyik troli sem fordul vissza a kórház főbejáratához.