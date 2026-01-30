ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 30. péntek
Nyitókép: Unsplash.com

300 felett repesztett a BMW, kiakadt a tulaj a lefoglalás miatt

Infostart

Futótűzként terjedt a közösségi oldalakon, ahogy több mint 300-zal repesztettek egy BMW-vel Lengyelországban. A BMW tulajdonosa azt állítja, nem ő vezetett.

Nagy elánnal kezdett el terjedni a közösségi médiában egy videó, melyen az látható, ahogy egy BMW-vel több mint 300 km/órával – sőt, a felirat szerint 320-szal – száguldoztak a lengyelországi A4-es sztrádán – számolt be a vezess.hu.

A felvétel a hatóságokhoz is eljutott, így a chorzówi rendőrök rögtön elkezdték a sofőr, valamint a felvételt készítő utasa beazonosítását. Sikerrel is jártak, mi több, a villámgyors rajtaütés keretében lefoglalták az autót is bizonyíték gyanánt.

Az ügyben közúti veszélyeztetés miatt indult eljárás, amiben a hatóságok feladata az, hogy tisztázzák az eset körülményeit. Ez utóbbiban azon helyiek segítségét kérik, akik látták, esetleg további információval vagy bizonyító erejű videóval rendelkeznek a történtekről.

A lengyel médiának nyilatkozott a BMW M5 tulajdonosa: azt állítja, a január 23-i gyorshajtás után jogellenesen foglalták le a kocsiját, mivel a videó készültekor nem ő vezetett.

A magyar autós szakportál megjegyzi, hogy Lengyelországban közismerten háklisak a notórius száguldozókra.

lengyelország

gyorshajtás

bmw

közúti veszélyeztetés

Szakértő: orosz energiastop esetén a gáznál „csak” árkrízis jön, az olajnál még nagyobb lesz a baj

Az Európai Unió Tanácsa hivatalosan is elfogadta azt a rendeletet, amely 2027 végétől megtiltja az orosz eredetű fosszilis energiahordozó importját az Európai Unióba. Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője szerint az olaj esetében kérdéses, hogy a tilalom után jut-e majd elég Magyarországra; gázból szerinte lesz elegendő, ám jóval drágábban.
 

Robbie Keane: büszke vagyok a Fradira, de kijött a 650 millió eurós különbség

Robbie Keane vezetőedző a Nottingham Forest vendégeként elszenvedett 4-0-s vereség ellenére büszke a játékosaira, mivel a Ferencváros így is a 12. helyen zárta a labdarúgó Európa-liga alapszakaszát. Sorsolás pénteken 13 órakor, a Fradi ellenfele a skót Celtic Glasgow vagy a bolgár Ludogorec lesz február 19-én és 26-án.
 

Napokon belül élesedik a kormánydöntés: százezreket kapsz kézhez ingyen, ezt kell tenned érte

Vasárnaptól új világ jön: 150 ezer forintról duplájára emelkedik az ingyenes készpénzfelvételi határ. A havonta legfeljebb két alkalommal, összesen 300 ezer forintig igénybe vehető ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget bármelyik lakossági ügyfél kérheti egy bankszámlájához. Fontos, hogy csak azoknak az ügyfeleknek kell nyilatkozniuk, akik eddig nem kérték az ingyenes készpénzfelvételt 150 ezer forintig sem. Azoknak, akik eddig elmulasztották a nyilatkozást, most még inkább megérheti pótolni azt.

Kimondta a budai luxushotel igazgatója: ezért húzzák le a rolót sorra az éttermek Magyarországon

Budapest turizmusa egyszerre küzd az Airbnb árnyomásával, a prémium vendégkör lassú érkezésével.

Agents in Minneapolis could be pulled back if local officials cooperate, border tsar says

Tom Homan said the immigration operation would be more "targeted", as the Trump administration works to calm frustrations both in the city and on Capitol Hill

