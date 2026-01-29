ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 29. csütörtök Adél
Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora

2026. január 29. 18:00
Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora

2026. január 29. 19:35
Szakértő: Kínának nem jön rosszul, hogy Amerika egyik legontosabb szövetségese akar bizniszelni vele
2026. január 29. 18:26
Gálik Zoltán: a brit–kínai közeledés most még inkább csak óvatos puhatolózás
2026. január 29. 18:01
A Könyvpercek magazin 2026. január 29-i adása
2026. január 29. 18:00
Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
2026. január 29. 17:02
Mol-NIS-vásárlás: a szakértő szerint óriási lehetőségek nyílnak a magyar óriáscég előtt
2026. január 29. 15:53
A Fővárosi Mozaik magazin 2026. január 29-i adása
2026. január 29. 15:50
„Ökológiailag rossz precedens” – Itt tart most a Rákos-patak olajszennyezési ügye
2026. január 29. 15:46
A Vállalatok és Piacok magazin 2026 január 29-i adása
