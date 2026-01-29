Flórián téri felújítás: még mindig van egy nagy kérdőjel

Kovács Bendegúz azt is sietett hozzátenni, hogy a felüljárók felújítása az ütemezésnek megfelelően, folyamatosan halad. Mint mondta, a BKK célja az, hogy a lehető leggyorsabban és a legalaposabban újítsák fel ezeket. Jelenleg az északi, tehát a Szentendre felé tartó híd van lezárva, mert ott folynak a munkák.

„Azt gondolhatnánk, hogy télen kevésbé lehet dolgozni, de ez nem igaz. A kivitelező szakemberei csak karácsony és újév miatt tartottak egy kis szünetet, de január 5-e óta folyamatosan dolgoznak” – közölte a BKK szóvivője. Bár sem a hideg idejárás, sem pedig a nagy havazás nem segítette az építkezést, ennek ellenére mégis jól haladnak. Most éppen a védőállvány rendszert készítik, illetve bontják a hídszegélyeket – tette hozzá Kovács Bendegúz. Azt is elmondta, hogy éjszaka ugyancsak dolgoznak, és mind a vállalkozó, mind a BKK nagyon figyel arra, hogy minden napszakban legyen melegben eltölthető pihenőidő, valamint forró védőital a munkásoknak.

A zord téli időjárás sem állította meg a Flórián téri felüljárók lezárt északi hídján zajló munkákat.

Az InfoRádió arra is kíváncsi volt, hogy vajon az északi oldalon számítanak-e olyan rejtett hibákra, mint amik a déli felüljáró bontásakor bukkantak elő? A BKK szóvivője elmondta, hogy az északi híd felmérése már megtörtént és az eredményeknek kiértékelése most zajlik. Ezek alapján tudják majd megmondani, hogy pontosan mikor fejeződhet be a teljes felújítás. Ugyanakkor mindenkit megnyugtatott, hogy további ütemváltás nem várható. Így változatlanul a florianter.hu oldalon részletesen leírt kerülőket, illetve alternatív útvonalak használatát javasolják. Kovács Bendegúz arra kérte az autósokat, hogy aki csak teheti, Pest irányából kerülje el az Árpád hidat és inkább egy másik átkelőn hajtson Budára.

Viszont a közösségi közlekedés továbbra is a legjobb választás lehet, mivel 1-es villamos és az erre közlekedő több busz is sűrűbben jár. Ráadásul a buszoknak még egy külön sávot is kialakítottak a felújítás idejére. A közösségi közlekedés már csak azért is gyorsabb, mivel a felújítás miatt az Árpád híd kapacitása jelentően lecsökkent.

Kovács Bendegúz ugyanakkor óvatosan fogalmazott a felújítás befejezését firtató kérdésre. Mint mondta remélik, hogy minél hamarabb elkészülhetnek a munkákkal. Ám okulva a déli felüljárónál talált rejtett hibákból,

egyelőre elzárkózott attól, hogy pontosan megjelölje az átadás időpontját.

„Bízunk abban, hogy minél hamarabb elkészülhet a felújítás. De minden attól függ, hogy az északi híd állapotát felmérő eljárás milyen eredményre jut. Rögtön el fogjuk mondani, amint biztosan tudjuk állítani, hogy mikor készülhet el a felüljáró.”