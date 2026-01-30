Mit ad ma a lakástakarék állami támogatás nélkül?

A lakástakarékok állami támogatása 2018 őszén megszűnt, de lakástakarékot ma is lehet kötni. A 30 százalékos állami támogatás helyett ma már a lakástakarék-pénztár biztosít bónusz jóváírást a megtakarítások után. Most is elérhető hasonló, akár 30 százalékos kamatbónusz, legalább 8 éves megtakarítási időtávon – összegezte a 2026-os lakástakarék lehetőségeket a money.hu szakértője.

Így működik most a lakástakarék

A lakástakarék (LTP) egy olyan megtakarítási forma, amelynél a saját havi befizetések, az azokra járó betéti kamat és kamatbónusz együtt adják a megtakarítási összeget, amelyhez kedvezményes lakáskölcsön is kapcsolódhat. Ezek együttese pedig az úgynevezett szerződéses összeg.

Fontos tudni, hogy a lakáskölcsön felvétele nem kötelező. A megtakarítási idő végén szabadon eldönthető, hogy csak a megtakarítási összeg kerül felhasználásra vagy szükség van lakáskölcsönre is. Például ha további forrás hiányzik a lakáscél megvalósításához, vagy akár egy meglévő, magasabb kamatú lakáshitel kerül kiváltásra a segítségével.

Jelenleg három lakástakarék-pénztárnál köthető LTP szerződés: Erste, Fundamenta, OTP. A money.hu összehasonlította a pénztárak közti különbségeket aszerint, hogy havi 50 ezer forintos megtakarítással melyiknél mekkora összeg gyűjthető össze középtávon, kitérve a kedvezményes számlanyitási díjakra is.

Időtáv: A hosszabb megtakarítási idejű lakástakarékoknál nagyobb lehet az elérhető megtakarítás. Ennek oka, hogy hosszabb futamidő esetén magasabb kamatbónuszt biztosítanak a lakástakarék-pénztárak.

Számlanyitási díj: Általában a szerződéses összeg 1 százaléka. Ugyanakkor mindhárom lakástakarék kínál kedvezményes vagy akár díjmentes számlanyitási lehetőséget is.

Felhasználás:

Otthonteremtésre: Lakóingatlan vagy nyaraló vásárlásához, építéséhez, felújításához.

Meglévő ingatlan fejlesztésére: Lakóingatlan vagy üdülő felújítására, korszerűsítésére vagy bővítésére.

Hitelek csökkentésére: Lakáscélú hitel vagy lakáslízing elő- vagy végtörlesztésére.

Társasházi felújításokra: A társasház közös tulajdonban lévő épületrészeinek felújítására.

Lakáscél igazolása: Korábban az állami támogatás igénybevételéhez számlabemutatás és helyszíni szemle is kellett. Ma már ezekre nincs szükség. Vásárlás esetén az adásvételi szerződés tartalmazza az LTP felhasználását, építésnél vagy felújításnál pedig elegendő az előtakarékoskodó nyilatkozata.

Lakástakarék előny és kockázat

A lakástakarék 2026-ban is számos előnyt kínál azoknak, akik havi rendszerességgel takarítanának meg egy kisebb vagy nagyobb összeget:

Kamatadó-mentesség: a hozam után nem kell kamatadót fizetni.

Tranzakciós illeték-mentesség: a be- és kifizetések után nincs plusz díj.

Egy személy több szerződést is köthet: kedvezményezett megjelölése nélkül is.

Megtakarítás családtagok részére is: kedvezményezett megjelölésével, például a nagyszülő az unokája számára.

Akár éves 30–40 százalékos kamatbónusz: hosszabb megtakarítási idővel jelentősebb hozam érhető el.

Egyszerű adminisztráció: nem kell minden esetben számlával igazolni a lakáscélú felhasználást.

Széleskörű felhasználási lehetőség: nemcsak lakóingatlanra, hanem üdülőre, nyaralóra, illetve a lakó- vagy üdülőingatlanhoz tartozó gépkocsibeállóra, garázsra, melléképületre (például nyári konyha, tároló) is fordítható.

Van-e kockázata a lakástakaréknak? A megtakarítás az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosított, így a betétek védettek.

Összességében a lakástakarék tehát egy rugalmas, sokoldalú és biztonságos megtakarítási forma, amely különböző ingatlancélokra és családi igényekre is ideális. Emiatt akkor is jó megoldás lehet, ha még nincs meg a konkrét lakáscél. Egy esetleges megváltozott élethelyzetben pedig a megtakarítás a futamidő lejárta előtt is hozzáférhető.