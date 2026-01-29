ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 29. csütörtök Adél
Honvéd tisztjelöltek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Karának Száznapos ünnepségén 2024. május 11-én. A Ludovika Fesztivál részeként megtartott rendezvény az augusztus 20-i ünnepélyes tisztavatás elõtti utolsó, meghatározó ceremónia a végzõs honvéd tisztjelöltek számára.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Több tízezer fegyveres kap jelentős juttatást pénteken

Infostart / MTI

A honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint január utolsó munkanapján, január 30-án fizetik ki az arra jogosult katonáknak a hathavi illetményüknek megfelelő fegyverpénzt. A kormány döntése értelmében 2026-ban 80 ezer fegyveres kap fegyverpénzt, köztük a katonák is – közölte a Honvédelmi Minisztérium. „Hálásak vagyunk a rendvédelmi dolgozók szolgálatáért!”– közölte Orbán Viktor,

A közleményben idézték Szalay-Bobrovniczky Kristófot, aki elmondta: szeretnék elismerni a katonák szolgálatát, a folyamatos készenlétben végzett munkájukat, valamint azt a felelősségteljes helytállást, amelyet a honvédelem minden területén nap mint nap tanúsítanak.

A magyar kormány már 2024 októberében jelezte: idén ismét biztosítja a hathavi illetménynek megfelelő juttatást, hasonlóan a 2022 februárjában első alkalommal kifizetett fegyverpénzhez – emlékeztettek.

„A 712/2021. (XII. 20.) kormányrendelet alapján a honvédelmi szervezetek – beleértve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot és a rendelkezési állományúakat, így a más szervnél szolgálókat, katonai ügyészeket, katonai bírákat is - hivatásos és szerződéses állományú katonái egyaránt jogosultak a juttatásra. Újdonságként 2026-tól a honvéd tisztjelöltek is megkapják a fegyverpénzt” – ismertették.

A szolgálati juttatás összege a hathavi alapilletménnyel vagy egyedi illetménnyel egyezik meg.

Azok jogosultak rá, akik szolgálati viszonya 2025. december 31-én fennállt, valamint azok is, akiknek a szolgálati viszonya 2025 során szolgálatellátással összefüggő sérülés vagy megbetegedés miatt szűnt meg. A kormányrendelet meghatározza a jogosultságot kizáró okokat is.

A tárcavezető tájékoztatása szerint a támogatás nem csupán egyszeri anyagi juttatás, hanem a szolgálat társadalmi megbecsülésének megerősítése is. A katonák áldozatos szolgálata, a kiképzések során tanúsított fegyelem, valamint a nemzetközi missziókban és hazai feladatokban nyújtott helytállás nélkülözhetetlen hazánk biztonsága szempontjából – tartalmazza a közlemény.

A témában Orbán Viktor miniszterelnök is kitett egy posztot.

katona

illetmény

honvédség

szalay-bobrovniczky kristóf

fegyverpénz

