2026. január 29. csütörtök
Sir Keir Starmer brit miniszterelnĂśk a kĂŠt nappal korĂĄbbi parlamenti vĂĄlasztĂĄsok nyomĂĄn megalakult munkĂĄspĂĄrti kormĂĄny elsĹ ĂźlĂŠsĂŠt kĂśvetĹ sajtĂłĂŠrtekezleten a londoni kormĂĄnyfĹi rezidenciĂĄn, a Downing Street 10-ben 2024. jĂşlius 6-ĂĄn.
Nyitókép: MTI/EPA/Bloomberg pool/Chris J. Ratcliffe

Gálik Zoltán: a brit–kínai közeledés most még inkább csak óvatos puhatolózás

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

Hszi Csin-ping kínai elnök Pekingben fogadta Keir Starmer brit miniszterelnököt. A Budapesti Corvinus Egyetem docense szerint egyelőre nincs szó jelentős kereskedelmi szerződésről, viszont a nyitással stabilizálható, esetleg erősíthető a jelenlegi gazdasági kapcsolat.

Elengedhetetlen a párbeszéd erősítése Kína és az Egyesült Királyság között, és Peking kész hosszú távú és következetes stratégiai partnerséget kialakítani – jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök Pekingben, a Nagy Népi Csarnokban, ahol a brit miniszterelnököt fogadta.

Keir Starmer kiemelte, hogy Kína a globális politika egyik megkerülhetetlen szereplője, ezért elengedhetetlen a kétoldalú kapcsolatok korszerűsítése.

„Keir Starmer brit miniszterelnök a Brexit utáni korszakban új lehetőségeket keres az Egyesült Királyságnak, politikai és gazdasági oldalról is igyekszik bővíteni” – mondta az InfoRádióban Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense. Hozzátette,

a brit miniszterelnök a mostani látogatással óvatosan próbálja azokat a kereskedelmi kapcsolatokat célozni, amik további lehetőséget adhatnak a gazdasági kapcsolatoknak a stabilizálódására, növekedésére.

A szakértő szerint viszont mindeközben érzékeny kérdéseket is tárgyalnia kell majd a két ország vezetőinek, hiszen feszült a politikai viszony. Ilyen például az emberi jogok kérdése, Tibet, Hongkong, Tajvan, vagy éppen a Dél-kínai tenger különböző problémái, amik beárnyékolták a brit–kínai viszonyt az elmúlt időszakban – sorolta. Megjegyezte, mindezek mellett terítékre kerülhet Kína szerepvállalása is az orosz-ukrán háborúban, e témában szintén lehetnek egyeztetések.

Gálik Zoltán leszögezte:

jelenleg nincs szabadkereskedelmi megállapodás vagy erről folyó tárgyalás Kína és az Egyesült Királyság között.

Előbbiből viszont az utóbbi időben nagyon meglódult az árukereskedelem. A britek inkább a szolgáltatásoknak az exportjában próbálnak a kínai piacon jelen lenni, mivel a kínai piac nagyon fontos az Egyesült Királyság számára, hiszen Kína a harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere – magyarázta. Tekintve, hogy Kína is jelentős mennyiségű terméket exportál a britekhez, így bővülhetnek a lehetőségek, ugyanakkor olyan nemzetbiztonsági kockázatokat is mérlegelniük kell, amik a közelmúltban folyamatosan a parlament és a hatóságok radarján voltak, hiszen

„azokat a technológiai transzfereket, amik Kína a kritikus infrastruktúra irányába tud beruházni az Egyesült Királyságba, nemzetbiztonsági kockázatnak is tekinthetik”

– tette hozzá a szakértő. Arra a kérdésre, hogy a mostani közeledés okozhat-e törést a brit-amerikai kapcsolatokban, a Budapesti Corvinus Egyetem docense azt mondta, kétszintű a dolog.

Egyfelől ott van a stratégiai biztonság, lévén az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok e területen szorosan együttműködik, ezt nem fogja veszélyeztetni. Másfelől az elképzelhető a szakértő szerint, hogy az aktuálpolitikai és kereskedelmi közeledés kiváltja az USA és Donald Trump rosszallását, de ismét hangsúlyozta, hogy nincs tervben nagy kereskedelmi szerződés, inkább csak az óvatos együttműködés kibővítése.

KAPCSOLÓDÓ HANG

