Gálik Zoltán: a brit–kínai közeledés most még inkább csak óvatos puhatolózás

Elengedhetetlen a párbeszéd erősítése Kína és az Egyesült Királyság között, és Peking kész hosszú távú és következetes stratégiai partnerséget kialakítani – jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök Pekingben, a Nagy Népi Csarnokban, ahol a brit miniszterelnököt fogadta.

Keir Starmer kiemelte, hogy Kína a globális politika egyik megkerülhetetlen szereplője, ezért elengedhetetlen a kétoldalú kapcsolatok korszerűsítése.

„Keir Starmer brit miniszterelnök a Brexit utáni korszakban új lehetőségeket keres az Egyesült Királyságnak, politikai és gazdasági oldalról is igyekszik bővíteni” – mondta az InfoRádióban Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense. Hozzátette,

a brit miniszterelnök a mostani látogatással óvatosan próbálja azokat a kereskedelmi kapcsolatokat célozni, amik további lehetőséget adhatnak a gazdasági kapcsolatoknak a stabilizálódására, növekedésére.

A szakértő szerint viszont mindeközben érzékeny kérdéseket is tárgyalnia kell majd a két ország vezetőinek, hiszen feszült a politikai viszony. Ilyen például az emberi jogok kérdése, Tibet, Hongkong, Tajvan, vagy éppen a Dél-kínai tenger különböző problémái, amik beárnyékolták a brit–kínai viszonyt az elmúlt időszakban – sorolta. Megjegyezte, mindezek mellett terítékre kerülhet Kína szerepvállalása is az orosz-ukrán háborúban, e témában szintén lehetnek egyeztetések.

Gálik Zoltán leszögezte:

jelenleg nincs szabadkereskedelmi megállapodás vagy erről folyó tárgyalás Kína és az Egyesült Királyság között.

Előbbiből viszont az utóbbi időben nagyon meglódult az árukereskedelem. A britek inkább a szolgáltatásoknak az exportjában próbálnak a kínai piacon jelen lenni, mivel a kínai piac nagyon fontos az Egyesült Királyság számára, hiszen Kína a harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere – magyarázta. Tekintve, hogy Kína is jelentős mennyiségű terméket exportál a britekhez, így bővülhetnek a lehetőségek, ugyanakkor olyan nemzetbiztonsági kockázatokat is mérlegelniük kell, amik a közelmúltban folyamatosan a parlament és a hatóságok radarján voltak, hiszen

„azokat a technológiai transzfereket, amik Kína a kritikus infrastruktúra irányába tud beruházni az Egyesült Királyságba, nemzetbiztonsági kockázatnak is tekinthetik”

– tette hozzá a szakértő. Arra a kérdésre, hogy a mostani közeledés okozhat-e törést a brit-amerikai kapcsolatokban, a Budapesti Corvinus Egyetem docense azt mondta, kétszintű a dolog.

Egyfelől ott van a stratégiai biztonság, lévén az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok e területen szorosan együttműködik, ezt nem fogja veszélyeztetni. Másfelől az elképzelhető a szakértő szerint, hogy az aktuálpolitikai és kereskedelmi közeledés kiváltja az USA és Donald Trump rosszallását, de ismét hangsúlyozta, hogy nincs tervben nagy kereskedelmi szerződés, inkább csak az óvatos együttműködés kibővítése.