Cuppogós, latyakos napok, majd 10 fok feletti csúcsok jönnek – videó

Többnyire borult idő lesz, több helyen esővel. Ahogy érkezik észak felől a hideg levegő, úgy vált át a csapadék helyenként havas esőbe, a hegyekben havazásra. Megmaradó hó csak a hegyekben várható – közölte a Hungaromet. Melegedés a jövő hét közepétől lesz tapasztalható.

Ami viszont a jelent illeti, egy már éjjel sem fagyott szinte sehol (-2-3 volt a mélypont), esőre, havazásra ébredt az ország. Napközben egyre nagyobb területen havas eső, havazás váltja az esőt, 1-7 fokos hőmérsékletek mellett.

A legkevésbé az Alpokalján, délnyugaton és északkeleten lehet csapadékra számítani, de másutt sem lesz jelentős a mennyiség, a nap folyamán pedig az intenzitás is csökken.

Ilyen hideg lesz tehát a jövő hét elejéig, havas eső, havazás továbbra is valószínű, de hó csak a hegyekben marad. Aztán 10 fok feletti csúcsok lesznek már.