2026. január 30. péntek
Nyitókép: Unsplash

Cuppogós, latyakos napok, majd 10 fok feletti csúcsok jönnek – videó

Infostart

Esős, havas esős, latyakos, saras napokon kell átrágnunk magunkat, a hó viszont már csak a hegyekben marad meg.

Többnyire borult idő lesz, több helyen esővel. Ahogy érkezik észak felől a hideg levegő, úgy vált át a csapadék helyenként havas esőbe, a hegyekben havazásra. Megmaradó hó csak a hegyekben várható – közölte a Hungaromet. Melegedés a jövő hét közepétől lesz tapasztalható.

Ami viszont a jelent illeti, egy már éjjel sem fagyott szinte sehol (-2-3 volt a mélypont), esőre, havazásra ébredt az ország. Napközben egyre nagyobb területen havas eső, havazás váltja az esőt, 1-7 fokos hőmérsékletek mellett.

A legkevésbé az Alpokalján, délnyugaton és északkeleten lehet csapadékra számítani, de másutt sem lesz jelentős a mennyiség, a nap folyamán pedig az intenzitás is csökken.

Ilyen hideg lesz tehát a jövő hét elejéig, havas eső, havazás továbbra is valószínű, de hó csak a hegyekben marad. Aztán 10 fok feletti csúcsok lesznek már.

Kudarc vagy siker, esetleg mindkettő a belgrádi Eb-ezüst? Fel lehet-e készülni arra, hogy tizenkétezren üvöltenek a medence partján minden magyar támadásnál, a hazaiaknak szurkolva? Mekkora a stáb szerepe egy válogatottnál? Változhat-e a keret, visszatérhetnek-e akár világbajnokok 2026 későbbi feladataira? Minderről beszélt Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, olimpiai bajnok az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Mozgalmasan alakultak az elmúlt napok a devizapiacokon: a legnagyobb változások a dollárban és a jenben következtek be, de a forint szintén komoly hullámvasútra került. A Fed tegnapi kamatdöntése után rövid időre megállt a zöldhasú gyengülése, de a hajnali órákban ismét egyre többen kezdtek a dollár ellen fogadni, így ma reggel ismét a 2021-2022-es csúcsok közelében jártak a jegyzések. A mai nap egyelőre az elmúlt napok nagy mozgásainak korrekciójáról szól a dollár és a forint háza táján is, előbbi erősödő, utóbbi inkább gyengülő trendet mutat a nap folyamán.

Budapest turizmusa egyszerre küzd az Airbnb árnyomásával, a prémium vendégkör lassú érkezésével.

Tom Homan said the immigration operation would be more "targeted", as the Trump administration works to calm frustrations both in the city and on Capitol Hill

