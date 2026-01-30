ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.21
usd:
319.42
bux:
128318.8
2026. január 30. péntek Martina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Zúzmarával borított fák a 1102-es mellékút Páty-Zsámbék közötti útszakaszán 2025. január 21-én. A Magyar Közút közleménye szerint a meteorológiai elõrejelzések alapján egyre többfelé kell számítani ónos esõre.
Nyitókép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA

Visszaköszönt 2022 „réme”

Infostart / MTI

A középső országrészben nagy szükség van további csapadékra, mert itt a talajok őszi-téli feltöltődése meglehetősen vontatottan halad, még mindig sok nedvesség hiányzik a felső egyméteres rétegből. Az elmúlt években január végén csak 2022-ben volt ilyen mértékű vízhiány a talajban ilyen nagy területre kiterjedően – derül ki a HungaroMet Zrt. agrometeorológiai elemzéséből.

Azt írták, az elmúlt tíz napban a középső országrészben valamint a Dunántúl északkeleti részén kevesebb, mint 5 milliméter eső esett, ugyanakkor a Tiszántúlon, az Északi-középhegység térségében és a délnyugati tájakon 10-17 milliméter hullott.

Az elmúlt 90 napban az ország túlnyomó részén – különösen a középső és északkeleti vidékeken – az átlagnál kevesebb csapadék hullott.

A talaj felszínközeli rétege országszerte telített állapotban van, az Alföldön belvízfoltok is megjelentek. Délnyugaton és az északi országrészben a felső egyméteres talajréteg is telített vagy telítettséghez közeli állapotba került, de a középső országrészben és a Tiszántúl jelentős részén még 60-90 milliméter nedvesség hiányzik ehhez. Az elmúlt években január végén csak 2022-ben volt ilyen mértékű vízhiány a talajban ilyen nagy területre kiterjedően.

A napi középhőmérsékletek a múlt péntek óta az ország nagy részén meghaladták a 0 Celsius-fokot, csak a nyugati országrészben fordult elő néhány hidegebb nap, összességében 2-6 fokkal volt melegebb az ilyenkor szokásosnál.

A repce és az őszi kalászosok nyugalmi állapotban vannak. Az Alföldön a mélyebb talajrétegek továbbra is szárazak, tavaszig legalább a felső egy méternek fel kellene töltődnie, hogy a következő nyáron legyen tartalék nedvesség a növények számára.

Az előrejelzés szerint folytatódik a csapadékos idő, és az eső, havas eső mellett ismét várható havazás is. A hőmérséklet továbbra is elég változékonyan alakul,

szombattól kedd hajnalig éjszakánként országszerte fagypont alá hűl a levegő, vasárnap és kedden hajnalban északkeletre a mínusz 5 fok alatti fagyok is visszatérnek. Napközben többnyire 0 és plusz 5 fok közé emelkedik a hőmérséklet, majd szerdán jelentős melegedés kezdődik és ismét fagymentesek lesznek az éjszakák, miközben napközben előbb a déli országrészben, majd egyre többfelé 10 fok fölé melegszik a levegő.

Kezdőlap    Gazdaság    Visszaköszönt 2022 „réme”

mezőgazdaság

eső

csapadék

agrometeorológia

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: három csatán már túlvagyok a rezsicsökkentésért, most jön a negyedik

Orbán Viktor: három csatán már túlvagyok a rezsicsökkentésért, most jön a negyedik

Ma a forrása a rezsicsökkentésnek az orosz energia, az extra profitot a kormány elveszi, és az embereknek adja – mondta Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban, hozzátéve: „ha itt brüsszeli kormány lesz, akkor kinyírják a rezsicsökkentést. Nem csak a januári rezsistopot, hanem az egészet.” Rögzítette: „a mi védvonalunk nem az ukrán–orosz határ, hanem a NATO kelet-európai határa, Ukrajnát egy köztes állapotban kell tartanunk”.
 

30 százalékos rezsistop – itt van, ki hogyan kapja meg a gáz-, áram-, távfűtés-kedvezményt

Fűtésszámla: 30 százalékos kedvezményt kap a lakosság a januári hideg miatt

Több tízezer fegyveres kap jelentős juttatást pénteken

Szakértő: orosz energiastop esetén a gáznál „csak” árkrízis jön, az olajnál még nagyobb lesz a baj

Szakértő: orosz energiastop esetén a gáznál „csak” árkrízis jön, az olajnál még nagyobb lesz a baj

Az Európai Unió Tanácsa hivatalosan is elfogadta azt a rendeletet, amely 2027 végétől megtiltja az orosz eredetű fosszilis energiahordozó importját az Európai Unióba. Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője szerint az olaj esetében kérdéses, hogy a tilalom után jut-e majd elég Magyarországra; gázból szerinte lesz elegendő, ám jóval drágábban.
 

Beváltotta fenyegetését az EU, pénzügyi feketelistára helyezte Oroszországot

Szijjártó Péter: Brüsszel újabb pénzügyi követelésekkel lépett fel Ukrajna számára

Mol-NIS-vásárlás: a szakértő szerint óriási lehetőségek nyílnak a magyar óriáscég előtt

VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.30. péntek, 18:00
Gyulay Zsolt
a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyarországi euróbevezetés: az áprilisi választások után akár gyorsan bekövetkezhet

Magyarországi euróbevezetés: az áprilisi választások után akár gyorsan bekövetkezhet

Többek között az euró bevezetésének sürgősségét, a rezsicsökkentés megtartását és egy versenyképesebb adórendszer kialakítását hangsúlyozta Kapitány István, a Tisza Párt új gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője egy interjúban. Kapitány kritikával illette a jelenlegi kormány gazdaságpolitikáját is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezekben a szakmákban keresnek a legjobban az 50-es magyarok: bezzeg a fiatalok - óriási a fordulat

Ezekben a szakmákban keresnek a legjobban az 50-es magyarok: bezzeg a fiatalok - óriási a fordulat

Nem mindenhol az idősebbek keresnek többet: van, ahol a fiatalok verik meg százezrekkel a tapasztaltabbakat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says 'very dangerous' for UK to do business with China as Starmer lands in Shanghai

Trump says 'very dangerous' for UK to do business with China as Starmer lands in Shanghai

The US president's comments come as Sir Keir Starmer arrives in Shanghai on the third day of his visit to China.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 30. 08:48
Gyorsul a növekedés: 0,7 százalékkal nőtt a gazdaság az utolsó negyedévben
2026. január 30. 08:12
17 ezer szárnyast kell leölni
×
×
×
×