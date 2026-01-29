ARÉNA - PODCASTOK
Palesztinok sátrai a Hamász palesztin iszlamista szervezet és Izrael közötti harcokban rommá vált épületek romjai között Gáza városában 2026. január 29-én.
Nyitókép: Dzsehad as-Srafi

Lezárult a gázai tűzszüneti megállapodás első fázisa

Infostart / MTI

Izrael a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezettel megkötött tűzszüneti megállapodás első fázisának lezárásaként a vöröskereszt segítségével eljuttatta csütörtökön 15 olyan palesztin holttestét a Gázai övezetbe, amely a birtokában volt. Ennek közvetlen előzménye, hogy eltemették Izraelben az utolsó olyan izraelit, Ran Gvili rendőrkommandóst, akinek holtteste utolsóként került vissza a Gázai övezetből.

Noha Ran Gvili holttestét nem a Hamász adta át Izraelnek, ahogy ezt vállalta a megállapodásban, hanem izraeli katonák találták meg titkosszolgálati értesülések alapján egy tömegsírban; Izrael átadott 15 palesztin holttestet, miután a megállapodás szerint minden izraeliért ennyit kell átadnia.

A tűzszüneti megállapodás második szakasza elsősorban az övezet újjáépítéséről szól. Elsőként az Egyiptomba vezető rafahi átkelőhelyet nyitják meg, várhatóan a jövő héten.

Izrael a következő lépésnek a Hamász fegyverbeszolgáltatását, illetve lefegyverzését tekinti.

„A fegyverek átadásának részletei még változhatnak, de a folyamatnak márciusban el kell kezdődnie” – közölték a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezése alapján a Gázai övezeti béke megteremtésére létrehozott Béketanács magas rangú, meg nem nevezett tisztségviselői a ynet című izraeli hírportállal. „Ha a Hamász nem adja le önként a fegyvereit, akkor megakad a második fázis, az izraeli hadseregnek óhatatlanul be kell vonulnia az övezetbe” – tették hozzá.

„Amíg nem folytatódhat a második fázis, addig a Hamász csak erősödik, mert jövedelemhez jut. Amint a Béketanács megkezdheti a működését az övezeten belül is, akkor ellenőrzése alá kerülnek a pénzmozgások, a segélyszállítmányok, és a palesztin iszlamista terrorszervezet már nem jut pénzhez” – mondták.

Beszámoltak arról, hogy a Béketanácsnak „alapos információi, névlistái vannak a 2023. október 7-i terrortámadás résztvevőiről és másokról is, akik tagjai voltak a Hamász fegyveres szervezeteinek. Akik szerepelnek az adatbázisban, azok nem vehetnek részt a gázai polgári rendfenntartásban vagy az irányítást ott átvevő erőkben”.

Az amerikai elnök szerint ennek a bonyolult tervnek a végrehajtására a Béketanácsban szükség van olyan országokra, amelyeknek erős nyomásgyakorló eszközeik vannak a Hamásszal szemben. A leghatékonyabb országok között van Törökország és Katar, két olyan, amely ellenséges Izraellel, de a cél érdekében be kellett vonni – mondták.

A Béketanács három szintű. A legfelsőbb szintű tanácsot maga az amerikai elnök vezeti, és az ő tervei végrehajtásának átfogó felügyeletéért, a nagy stratégiai döntésekért felel majd. Az újjáépítés gyakorlati irányításáért felel majd a második szint, a végrehajtó tanács. A harmadik szint pedig a palesztin nemzeti irányító bizottság, a mindennapi élet helyreállítását végző, Gázai övezeti helyi kormányzat lesz.

