A female athlete is swimming crawl. She is wearing professional, black swim wear, swimming glasses and cap. You can see her torso, head and one hand. She is emerging from air bubbles. She is exhaling air to water and has one arm streatched in front. She is looking down. In the top of image you can see the surface of water and reflection of the scene. The background is dark blue. There are no swimming pool elements. This is a horizontal image.
Nyitókép: petrelos/Getty Images

Széchy‑ügy: megvitatta a szövetség a vizsgálóbizottság jelentését, erre jutottak

Infostart

A Magyar Úszó Szövetség elnöksége január 28-i ülésén részletesen megtárgyalta a néhai Széchy Tamás úszóedző sportolókkal szemben tanúsított magatartásának utólagos feltárására létrehozott eseti vizsgálóbizottság jelentését – tájékoztatott a szövetség.

A külső szakértőkből (jogász, gyermekvédelmi szakember, pszichológus, szociológus) álló bizottság 2025 augusztusában kezdte meg a munkáját, amelynek során több órányi archív felvételt nézett át és közel 20 érintett személyt hallgatott meg. A ténylegesen megkeresettek száma ennél is magasabb volt, ám voltak olyanok – mint az úszószövetség korábbi, Széchy Tamás aktív edzői időszakában dolgozó vezetői, Gyárfás Tamás és Ruza József – akik nem vállalták a meghallgatást – olvasható a MÚSZ honlapján.

Mint írják, a visszaemlékezések alapján az eseti bizottság megállapította, hogy bár az állításokra a 2004-ben elhunyt Széchy Tamásnak már nincs lehetősége reagálni, ezért azok nem kezelhetők kész tényként, ám amennyiben azok megtörténtek, mind a mai, mind a 40 évvel ezelőtti jogi és erkölcsi normák szerint, valamint pszichológiai szempontból meg nem engedett és elítélendő cselekménynek minősülnek.

A bizottság ugyanakkor kifejtette, hogy mindenkit megillet a tisztességes eljáráshoz való jog, ami a felelősség halál utáni vizsgálatának tilalmát is jelenti; tehát a felelősség halál utáni megállapítása alapvető jogi garanciákat és ennek folytán kegyeleti jogot sértene.

A bizottság emiatt nem tudott tényszerű megállapítást vagy konkrét javaslatot megfogalmazni a MÚSZ elnöksége felé.

(A vizsgálóbizottság részletes jelentése személyiségi jogi, valamint a fent említett kegyeleti jogi okokból nem nyilvános.)

Az elnökség a bizottsági jelentés megismerése után úgy határozott, hogy bár Széchy Tamás személyes felelőssége kegyeleti jogi okokból valóban nem állapítható meg, szükségesnek tartja egyértelműen és félreérthetetlenül leszögezni, hogy a szövetség alapértékeivel és erkölcsi normarendszerével összeegyeztethetetlen bármilyen formájú abúzus, hatalommal való visszaélés vagy méltóságot sértő magatartás, különös tekintettel a kiskorú sportolók esetében. A MÚSZ határozottan elítél minden ilyen cselekményt, és zéró toleranciát képvisel a sportolók testi, lelki és emberi méltóságát sértő magatartásokkal szemben. Éppen ezért megfontolásra javasolja a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és Széchy Tamás-uszoda fenntartójának, a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt-nek, hogy

a létesítmény elnevezéséből hagyják el Széchy Tamás nevét.

A MÚSZ elnöksége ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az eseti bizottság által feltárni kívánt események mintegy fél évszázada történtek; a MÚSZ korábbi irányítói pedig sajnálatos módon semmilyen vizsgálatot nem folytattak le még Széchy Tamás életében, noha egy akkori vizsgálatnak valódi, tényszerű megállapításai és súlyosabb következményei is lehettek volna. Ennek ellenére a szövetség mostani vezetése felelősségének érzi, hogy a múltból utólag felszínre került ügyeket is érdemben feldolgozza, azok tanulságait levonja, és a jövőre nézve olyan intézményes garanciákat építsen be működésébe, amelyek kizárják a hasonló esetek megismétlődését.

A szövetség hangsúlyozza, hogy kiemelt stratégiai célként kezeli a gyermekvédelmet: ennek keretében működteti és fejleszti a 2018-ban, a jelenlegi vezetés által létrehozott gyermekvédelmi programját, szabályozási rendszerét és jelzőmechanizmusait, továbbá rendszeres képzésekkel és belső protokollokkal garantálja, hogy a fiatal úszók biztonságos környezetben készülhessenek és versenyezhessenek.

A MÚSZ vezetői és munkatársai meggyőződéssel vallják, hogy csak a transzparens működés, a következetes értékvédelem és a gyermekek mindenek felett álló érdeke mentén lehet hosszú távon hiteles és fenntartható sportközösséget építeni – zárul a szövetség közleménye.

magyar úszó szövetség

vizsgálóbizottság

abúzus

széchy tamás

