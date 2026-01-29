Korszakváltás a BudapestGO-nál, illetve a BKK-bérleteknél – részletek

Pénteken, vagyis január 30-án két fontos változás lép életbe a BKK bérleteihez kapcsolódóan. Az első, hogy ettől a naptól kezdve a BudapestGO alkalmazásban is meg lehet majd vásárolni többféle éves bérletet, például az éves országbérletet, illetve az éves Pest vármegyebérletet, valamint az éves céges Budapest bérleteket – mondta Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője az InfoRádióban.

A másik fontos változás, hogy január 30-ig lehet megvásárolni a félhavi Budapest bérleteket. Ezek a bérletek a megvásárlás napjától a rajtuk jelzett dátumig érvényesek lesznek január 30-a után is, de csak most péntekig lehet félhavi Budapest-bérletet vásárolni. „A változás célja, hogy átláthatóbb és egyértelműbb legyen a bérletkínálat, valamint igazodunk a csak havi, illetve éves verzióban elérhető ország-, illetve vármegyebérletek rendszeréhez is” – hangsúlyozta.

A kérdésre, hogy alacsony volt-e a kereslet a félhavi Budapest bérlet iránt, úgy felelt: „alapvetően azt látjuk, hogy a lehető legkedvezményesebb utazási formákat a Budapest-bérletek, az országbérletek, valamint a Pest vármegye bérletek tudják biztosítani. Ezekhez képest nem volt már versenyképes a félhavi Budapest bérlet”.

Folyamatosan növekszik a BudapestGO-n keresztül eladott vonaljegyek, illetve bérletek száma. Van olyan szegmens, ahol 60 százalékot is elér, de általában olyan

30 százaléknál szokott lenni az alkalmazásban megvásárolt jegyek, bérletek aránya.

Egyre népszerűbb a BudapestGO, hisz ez mindig kéznél van, egyszerűbb, és nem olyan régóta már Apple Pay-jel, illetve Google Pay-jel is lehet fizetni. Ráadásul folyamatosan érkeznek a frissítések. A tavalyi év egyik legnagyobb frissítése az volt, amikor a 10 darabos gyűjtőjegy megjelent online formában, illetve hogy már több embernek is lehet jegyet vásárolni az alkalmazáson keresztül. Az alkalmazás fejlődését a letöltési számok is visszaigazolják, a felhasználók kedvelik ezt az alkalmazást – mondta Kovács Bendegúz, a társaság szóvivője az InfoRádióban.