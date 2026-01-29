ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.86
usd:
318.74
bux:
128504.18
2026. január 29. csütörtök Adél
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: BKK

Korszakváltás a BudapestGO-nál, illetve a BKK-bérleteknél – részletek

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő
ELŐZMÉNYEK

Január 30-tól egyszerűbbé és egységesebbé válik a BKK termékkínálata: megszűnnek a félhavi Budapest-bérletek, ugyanakkor bővül a BudapestGO-ban megvásárolható bérletek köre – mondta Kovács Bendegúz, a társaság szóvivője.

Pénteken, vagyis január 30-án két fontos változás lép életbe a BKK bérleteihez kapcsolódóan. Az első, hogy ettől a naptól kezdve a BudapestGO alkalmazásban is meg lehet majd vásárolni többféle éves bérletet, például az éves országbérletet, illetve az éves Pest vármegyebérletet, valamint az éves céges Budapest bérleteket – mondta Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője az InfoRádióban.

A másik fontos változás, hogy január 30-ig lehet megvásárolni a félhavi Budapest bérleteket. Ezek a bérletek a megvásárlás napjától a rajtuk jelzett dátumig érvényesek lesznek január 30-a után is, de csak most péntekig lehet félhavi Budapest-bérletet vásárolni. „A változás célja, hogy átláthatóbb és egyértelműbb legyen a bérletkínálat, valamint igazodunk a csak havi, illetve éves verzióban elérhető ország-, illetve vármegyebérletek rendszeréhez is” – hangsúlyozta.

A kérdésre, hogy alacsony volt-e a kereslet a félhavi Budapest bérlet iránt, úgy felelt: „alapvetően azt látjuk, hogy a lehető legkedvezményesebb utazási formákat a Budapest-bérletek, az országbérletek, valamint a Pest vármegye bérletek tudják biztosítani. Ezekhez képest nem volt már versenyképes a félhavi Budapest bérlet”.

Folyamatosan növekszik a BudapestGO-n keresztül eladott vonaljegyek, illetve bérletek száma. Van olyan szegmens, ahol 60 százalékot is elér, de általában olyan

30 százaléknál szokott lenni az alkalmazásban megvásárolt jegyek, bérletek aránya.

Egyre népszerűbb a BudapestGO, hisz ez mindig kéznél van, egyszerűbb, és nem olyan régóta már Apple Pay-jel, illetve Google Pay-jel is lehet fizetni. Ráadásul folyamatosan érkeznek a frissítések. A tavalyi év egyik legnagyobb frissítése az volt, amikor a 10 darabos gyűjtőjegy megjelent online formában, illetve hogy már több embernek is lehet jegyet vásárolni az alkalmazáson keresztül. Az alkalmazás fejlődését a letöltési számok is visszaigazolják, a felhasználók kedvelik ezt az alkalmazást – mondta Kovács Bendegúz, a társaság szóvivője az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Korszakváltás a BudapestGO-nál, illetve a BKK-bérleteknél – részletek

bkk

budapestgo

kovács bendegúz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
30 százalékos rezsistop – itt van, ki hogyan kapja meg a gáz-, áram-, távfűtés-kedvezményt

30 százalékos rezsistop – itt van, ki hogyan kapja meg a gáz-, áram-, távfűtés-kedvezményt
Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmagyarázta annak részleteit, hogy miként kapják meg a kedvezményt a gázzal, az árammal és a távhővel fűtők, a havi diktálósok és az átalányt fizetők. Vigyázat, van, akinek nyilatkozatot kell majd tennie! Bizonyos társasházakra nem vonatkozik a kedvezmény.
 

30 százalékos kedvezményt kap a lakosság a januári hideg miatt – Kormányinfó

VIDEÓ
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.29. csütörtök, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Éledezik a forint a délelőtti pofon után

Éledezik a forint a délelőtti pofon után

Mozgalmasan alakultak az elmúlt napok a devizapiacokon: a legnagyobb változások a dollárban és a jenben következtek be, de a forint szintén komoly hullámvasútra került. A Fed tegnapi kamatdöntése után rövid időre megállt a zöldhasú gyengülése, de a hajnali órákban ismét egyre többen kezdtek a dollár ellen fogadni, így ma reggel ismét a 2021-2022-es csúcsok közelében jártak a jegyzések. A mai nap egyelőre az elmúlt napok nagy mozgásainak korrekciójáról szól a dollár és a forint háza táján is, előbbi erősödő, utóbbi inkább gyengülő trendet mutatott eddig.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Radikális döntés készül Brüsszelben: hamarosan terroristának minősítethetik ezt az államot

Radikális döntés készül Brüsszelben: hamarosan terroristának minősítethetik ezt az államot

A többnyire gazdasági válság miatt kirobbant országos tüntetéseket az iráni hatóságok kegyetlen erőszakkal fojtották el.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK citizens to be able to travel to China visa-free, Starmer announces in Beijing

UK citizens to be able to travel to China visa-free, Starmer announces in Beijing

There is no date for when the agreement on up to 30 days of visa-free travel will be in force - the PM says it will support businesses' expansion abroad

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 29. 13:26
Kamaszokat mentettek ki egy jeges tóból – videó
2026. január 29. 12:27
Néhány dolog már most kiderült a fővárosi olajszennyezésről – képek
×
×
×
×