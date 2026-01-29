ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.41
usd:
318.96
bux:
128212.38
2026. január 29. csütörtök Adél
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy Tesla Robotaxi bal első kereke és fényszórója.
Nyitókép: Unsplash

Óriásit fordít a Teslán Elon Musk – itt az új irány, ömlik bele a pénz

Infostart / MTI

Nem csupán megemeli, hanem több mint megduplázza a vállalat a robotikára és önvezető taxikra szánt tőkekiadásait, rekordot döntve ezzel.

A Tesla idén több mint 20 milliárd dollárra növeli tőkekiadásait, ami több mint duplája a tavalyi 8,5 milliárd dollárnak, és új történelmi csúcsot jelent a vállalatnál. A beruházások döntő része nem a hagyományos, ember által vezetett elektromos autók gyártását szolgálja, hanem új, még kiforratlan üzletágakat, mindenekelőtt a teljesen autonóm járműveket és a humanoid robotokat.

Elon Musk vezérigazgató az eredménybeszámolóhoz kapcsolódó konferenciahíváson közölte: a Tesla kivezeti a Model S és a Model X gyártását, és a felszabaduló kapacitásokat a humanoid Optimus robotok előállítására használja fel. Musk „nagyon nagy capex évnek” – a tőkebefektetések évének - nevezte az ideit, hozzátéve: a befektetésekre „nem szórakozásból, hanem szükségből” kerül sor.

A pénzügyi igazgató, Vaibhav Taneja szerint a beruházások fő célpontjai a kormány és pedál nélküli Cybercab robotaxi, a régóta ígért Tesla Semi teherautó, az Optimus robot, valamint akkumulátor- és lítiumgyártó üzemek lesznek. A vállalat pénzügyi mozgástere jelentős:

Vaibhav Taneja szerint a Teslának több mint 44 milliárd dollárnyi készpénze és befektetése van, ugyanakkor Elon Musk nem zárta ki további hitelfelvétel lehetőségét sem.

A Tesla emellett 2 milliárd dollárt fektet Musk mesterségesintelligencia-cégébe, az xAI-be, ami piaci szakértők értékelése szerint közvetlenül az autonóm vezetési fejlesztéseket támogatja.

A Model S és Model X gyártásának leállítása a következő negyedévben kezdődik a kaliforniai Fremont üzemben. Musk hangsúlyozta, hogy a már eladott járművek tulajdonosai a jövőben is teljes körű műszaki támogatást kapnak. A 2012-ben bemutatott Model S a Tesla első, teljes egészében saját fejlesztésű modellje volt, amely megalapozta a cég hírnevét, míg a 2015-ben érkezett Model X a jellegzetes „sólyomszárny” ajtóival vált ismertté. Az elmúlt években azonban a Model 3 és a Model Y dominálta az értékesítést: 2025-ben ezek adták a kiszállítások közel 97 százalékát.

A vállalat történetében tavaly csökkent először a Tesla éves árbevétele, mégpedig 3 százalékkal 94,8 milliárd dollárra.

A nettó nyereség 46 százalékkal 3,8 milliárd dollárra esett vissza, miközben a kiszállítások második éve zsugorodtak, 8,5 százalékkal 1,636 millió járműre. A negyedik negyedévben az árbevétel 3 százalékkal 24,9 milliárd dollárra, a profit pedig 61 százalékkal 840 millió dollárra csökkent.

A bevételeket az is rontotta, hogy az Egyesült Államokban megszűnt a 7500 dolláros elektromosautó-támogatás, valamint visszaestek az úgynevezett kreditek értékesítéséből származó bevételek. Ezek a legutóbbi negyedévben 542 millió dollárt tettek ki, szemben az egy évvel korábbi 692 millióval.

Kezdőlap    Külföld    Óriásit fordít a Teslán Elon Musk – itt az új irány, ömlik bele a pénz

kiadás

rekord

robotika

tesla

befektetés

elon musk

robottaxi

tőke

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A brit kormányfő Pekingben van, de nem léphet Donald Trump tyúkszemére

A brit kormányfő Pekingben van, de nem léphet Donald Trump tyúkszemére

3 napos látogatásra Kínába érkezett Keir Starmer brit miniszterelnök. Ilyen magas szinten 8 éve nem találkozott egymással Kína és az Egyesült Királyság vezetése. Keir Starmer azonban szeretné helyrehozni a kapcsolatokat Pekinggel, hogy beindítsa országa gazdáságát – mondta az InfoRádióban Harb Jad Marcell, a Magyar Külügyi Intézet kutatója.
VIDEÓ
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.29. csütörtök, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla

Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla

A kormány döntése alapján a családok 30 százalékos kedvezményt kapnak a januári rezsiszámlákból - jelentette be a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely. A miniszter elmondása szerint ennek terhe mintegy 50 milliárd forint lenne, amit az állam és az energiacégek közösen vállalnak majd.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez már a vég? Nincs elég dolgozó, részlegesen bezár a belgyógyászat ebben a fontos fővárosi kórházban

Ez már a vég? Nincs elég dolgozó, részlegesen bezár a belgyógyászat ebben a fontos fővárosi kórházban

Az áthelyezés következtében a betegek fizikailag távol kerülnek az illetékes ügyeletes orvosoktól, így rosszullét esetén később juthat el hozzájuk a megfelelő szakorvos.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK-China relationship in 'good, strong place', Starmer says after 'productive' talks with Xi

UK-China relationship in 'good, strong place', Starmer says after 'productive' talks with Xi

The PM says progress has been made on whisky tariffs and visa-free travel to China, adding he raised the jailing of Jimmy Lai with Xi Jinping.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 29. 10:20
Súlyos csapást mér Oroszországra az Európai Unió
2026. január 29. 09:22
A brit kormányfő Pekingben van, de nem léphet Donald Trump tyúkszemére
×
×
×
×