ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.34
usd:
317.81
bux:
127890.41
2026. január 29. csütörtök Adél
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Peking, 2017. november 9.Donald Trump amerikai elnök (j) Hszi Csin-ping kínai elnök társaságában a tiszteletére adott díszvacsorán a pekingi Nagy Népi Csarnokban 2017. november 9-én. Trump kétnapos látogatáson tartózkodik Kínában. Jobbról a második Melania Trump, az amerikai elnök neje. (MTI/EPApool/Thomas Peter)
Nyitókép: MTI/EPApool/Thomas Peter

Óriásit mennek a német vállalatok Kínában

Infostart

Több éves rekordot döntöttek a német vállalatok kínai befektetései a most ismertté vált adatok szerint. Az ázsiai óriással ellentétben ugyanakkor az amerikai piac a német befektetők számára egyre kevésbé vonzó.

A kölni székhelyű, tekintélyes Német Gazdaságkutató Intézet (IW) tanulmánya szerint tavaly összesen több mint hétmilliárd eurónyi közvetlen német vállalati befektetés áramlott Kínába. Az intézet szerint ez a legmagasabb összeg 2021 óta. A tavaly előtti esztendőhöz, azaz 2024-hez viszonyítva a beruházások mintegy 50 százalékkal nőttek. Ez egyben azt is jelenti, hogy meghaladták a 2010 és 2024 közötti időszakra vonatkozó, mintegy hatmilliárd eurós átlagot is.

Az IW nemzetközi gazdaságpolitikai részlegének megszólaltatott vezetője szerint mindez egyértelműen jelzi, hogy a német vállalatok tovább bővítik kínai jelenlétükét, ráadásul egyre gyorsabb ütemben.

Az adatok szerint ugyanakkor ezzel ellentétes irány tapasztalható az egyesült államokbeli befektetések területén. A német vállaltok közvetlen befektetései jelentősen csökkentek Donald Trump második elnöki ciklusának első évében, és az IW tanulmánya szerint 2025 februárja és novembere között 45 százalékkal, mintegy 10,2 milliárd euróra csökkentek.

A friss adatok azt mutatják, hogy a kínai befektetéseket elsősorban a kínai leányvállalatok nyereségéből finanszírozzák. Ezt

a nyereséget nem hazautalják Németországba, hanem helyben újra befektetik.

Ennek nagyságát mutatja, hogy az újra befektetett összeg tavaly körülbelül 12 milliárd eurót tett ki, jelentősen meghaladva a hétmilliárd eurós ténylegesen új, azaz ”otthonról” származó befektetéseket.

Az adatok többek között arra utalnak, hogy különösen a nagyobb vállalatok fenn kívánják tartani kínai jelenlétüket, illetve folytatni kívánják beruházásaikat.

Kezdőlap    Külföld    Óriásit mennek a német vállalatok Kínában

németország

gazdaság

befektetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varga Zsolt a vízilabda-Eb után: látható volt egyfajta fejlődés a két világverseny között

Varga Zsolt a vízilabda-Eb után: látható volt egyfajta fejlődés a két világverseny között

Kudarc vagy siker, esetleg mindkettő a belgrádi Eb-ezüst? Fel lehet-e készülni arra, hogy tizenkétezren üvöltenek a medence partján minden magyar támadásnál, a hazaiaknak szurkolva? Mekkora a stáb szerepe egy válogatottnál? Változhat-e a keret, visszatérhetnek-e akár világbajnokok 2026 későbbi feladataira? Minderről beszélt Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, olimpiai bajnok az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

24 gólós siker után Eb-középdöntős a női válogatott

VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.30. péntek, 18:00
Gyulay Zsolt
a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Erőre kapott a forint

Erőre kapott a forint

Mozgalmasan alakultak az elmúlt napok a devizapiacokon: a legnagyobb változások a dollárban és a jenben következtek be, de a forint szintén komoly hullámvasútra került. A Fed tegnapi kamatdöntése után rövid időre megállt a zöldhasú gyengülése, de a hajnali órákban ismét egyre többen kezdtek a dollár ellen fogadni, így ma reggel ismét a 2021-2022-es csúcsok közelében jártak a jegyzések. A mai nap egyelőre az elmúlt napok nagy mozgásainak korrekciójáról szól a dollár és a forint háza táján is, előbbi erősödő, utóbbi inkább gyengülő trendet mutat a nap folyamán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újra inkasszózták a főváros számláját

Újra inkasszózták a főváros számláját

A szolidaritási hozzájárulás körüli vita új szintre lépett: a kincstár már nem tárgyal, hanem levonja a pénzt Budapesttől.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'I can breathe again' says Israeli hostage held for nearly 500 days in Gaza

'I can breathe again' says Israeli hostage held for nearly 500 days in Gaza

In his first international interview, Sasha Troufanov tells the BBC how he thought he would die in captivity after he was taken hostage on 7 October 2023.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 29. 21:20
Trump kérésére elhallgathatnak az orosz fegyverek – reagált Zelenszkij
2026. január 29. 20:32
Oeconomus: ma már Magyarország tűnik a V4 vezető erejének, ehhez csatlakoznak további államok is
×
×
×
×