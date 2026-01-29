Óriásit mennek a német vállalatok Kínában

A kölni székhelyű, tekintélyes Német Gazdaságkutató Intézet (IW) tanulmánya szerint tavaly összesen több mint hétmilliárd eurónyi közvetlen német vállalati befektetés áramlott Kínába. Az intézet szerint ez a legmagasabb összeg 2021 óta. A tavaly előtti esztendőhöz, azaz 2024-hez viszonyítva a beruházások mintegy 50 százalékkal nőttek. Ez egyben azt is jelenti, hogy meghaladták a 2010 és 2024 közötti időszakra vonatkozó, mintegy hatmilliárd eurós átlagot is.

Az IW nemzetközi gazdaságpolitikai részlegének megszólaltatott vezetője szerint mindez egyértelműen jelzi, hogy a német vállalatok tovább bővítik kínai jelenlétükét, ráadásul egyre gyorsabb ütemben.

Az adatok szerint ugyanakkor ezzel ellentétes irány tapasztalható az egyesült államokbeli befektetések területén. A német vállaltok közvetlen befektetései jelentősen csökkentek Donald Trump második elnöki ciklusának első évében, és az IW tanulmánya szerint 2025 februárja és novembere között 45 százalékkal, mintegy 10,2 milliárd euróra csökkentek.

A friss adatok azt mutatják, hogy a kínai befektetéseket elsősorban a kínai leányvállalatok nyereségéből finanszírozzák. Ezt

a nyereséget nem hazautalják Németországba, hanem helyben újra befektetik.

Ennek nagyságát mutatja, hogy az újra befektetett összeg tavaly körülbelül 12 milliárd eurót tett ki, jelentősen meghaladva a hétmilliárd eurós ténylegesen új, azaz ”otthonról” származó befektetéseket.

Az adatok többek között arra utalnak, hogy különösen a nagyobb vállalatok fenn kívánják tartani kínai jelenlétüket, illetve folytatni kívánják beruházásaikat.