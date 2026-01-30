ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.01
usd:
319.63
bux:
127890.41
2026. január 30. péntek Martina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egymástól elfordulva alvó pár.
Nyitókép: Getty Images/Suradin

Döntés született a házastársak közötti szexuális kapcsolatról Franciaországban

Infostart

A francia Nemzetgyűlés egyhangú szavazással ratifikálta a házastársi kötelesség eltörlését: az elfogadott törvény egyértelművé teszi, hogy a házasságon belül nincs szexuális kapcsolatokra vonatkozó kötelezettség, megszüntetve ezzel egy kétértelműséget a polgári törvénykönyvben.

A javaslatot még a Szenátusnak, a francia parlament felsőházának is meg kell vitatnia. A beterjesztők, a Zöld-párti Marie-Charlotte Garin és a jobbközép Horizontokhoz tartozó Paul Christophe azt reméli, hogy a törvény még a nyár előtt hatályba léphet.

A francia polgári törvénykönyv szerint négy kötelesség fakad a házasságból: a hűség, a segítségnyújtás, a támogatás és az életközösség. A szexuális kapcsolatra azonban nem ír elő kötelezettséget. Egy régi ítélkezési gyakorlat azonban az életközösséget gyakran „ágyközösséggel” azonosította, ezzel fenntartva az állítólagos „házastársi kötelesség” gondolatát.

Ezen gyakorlat alapján 2019-ben egy férfi azzal az indokkal vált el a feleségétől, hogy az több éven át nem volt hajlandó szexuális kapcsolatot létesíteni vele. A nő fellebbezett a Semmitőszékhez, amely elutasította a keresetét, majd az ügy az Emberi Jogok Európai Bíróságához került, amely 2025 januárjában elítélte Franciaországot ebben a kérdésben.

„Azáltal, hogy a törvénykezésünkben fenntartottuk ezt a kötelezettséget, kollektíven jóváhagytunk egy dominanciára épülő rendszert, egy olyan rendszert, amelyben a férj kizsákmányolja feleségét” – mondta a parlamenti vitában Marie-Charlotte Garin. „Meg kell változtatnunk a törvényt, hogy ez a fogalom soha többé ne létezhessen sem a jogban, sem a mentalitásban”, és „a házasság nem lehet egy olyan buborék, ahol a szexuális kapcsolatokhoz való beleegyezés megszerzett, végleges és élethosszig tartó” – tette hozzá.

A törvénytervezet a polgári törvénykönyvben tisztázza, hogy az életközösség nem kötelezi a házastársakat szexuális kapcsolat fenntartására.

Hozzáteszi azt is, hogy a szexuális kapcsolat hiánya vagy megtagadása nem alapozhatja meg a válóokot, noha ezt az érvet még mindig felhozzák időnként a házasfelek a válási procedúrák során.

Paul Christophe emlékeztetett arra is, hogy tanulmányok bizonyítják, hogy Franciaországban jelenleg négy férfiból egy normálisnak tartja, ha egy nő kötelességből, nem pedig vágyból létesít szexuális kapcsolatot.

„Kötelességünk emlékeztetni őket arra, hogy tévednek” – mondta a képviselő.

A cél, hogy a „a házasulandókban jobban tudatosítsuk a szexuális erőszak problémáját az esküvő alkalmakor”. A beterjesztők szerint a polgári esküvőn a anyakönyvvezető által felolvasott főbb jogok megemlítése megfelelő pillanatot jelent ehhez a pedagógiai munkához.

Baloldali képviselők sikertelenül próbálták eltávolítani a hűség említését a házasságból eredő kötelezettségeket felsoroló cikkből, azzal érvelve, hogy ez a fogalom is értelmezhető a házastársak közötti szexualitás kötelezettségének.

Kezdőlap    Külföld    Döntés született a házastársak közötti szexuális kapcsolatról Franciaországban

franciaország

kötelezettség

házasság

szexualitás

házastárs

nemzetgyűlés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: orosz energiastop esetén a gáznál „csak” árkrízis jön, az olajnál még nagyobb lesz a baj

Szakértő: orosz energiastop esetén a gáznál „csak” árkrízis jön, az olajnál még nagyobb lesz a baj

Az Európai Unió Tanácsa hivatalosan is elfogadta azt a rendeletet, amely 2027 végétől megtiltja az orosz eredetű fosszilis energiahordozó importját az Európai Unióba. Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője szerint az olaj esetében kérdéses, hogy a tilalom után jut-e majd elég Magyarországra; gázból szerinte lesz elegendő, ám jóval drágábban.
 

Beváltotta fenyegetését az EU, pénzügyi feketelistára helyezte Oroszországot

Szijjártó Péter: Brüsszel újabb pénzügyi követelésekkel lépett fel Ukrajna számára

Mol-NIS-vásárlás: a szakértő szerint óriási lehetőségek nyílnak a magyar óriáscég előtt

VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.30. péntek, 18:00
Gyulay Zsolt
a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európa már a jég hátán is megél, már csak egyetlen dolog hiányzik

Európa már a jég hátán is megél, már csak egyetlen dolog hiányzik

Európa 2025-ben meglepően jól állta a vámháború és a geopolitikai sokkok ütéseit, a kérdés 2026-ra már nem az, hogy elkerül-e egy újabb recessziót, hanem hogy képes-e végre kilépni a stagnálás közeli növekedési állapotból. Négy nagy elemzőház – az S&P Global, a BNP Paribas, az ABN Amro és a Commerzbank – épp abban ért egyet, hogy a kontinens kevésbé törékeny, mint hittük, még ha a dinamikus növekedés fájóan hiányzik. A tét az, hogy ez a frissen megerősödött „immunrendszer” elbír-e még egy olajár- vagy kereskedelmi sokkot, vagy újra kiderül: a reziliencia önmagában nem stratégia, csak túlélési forma.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: ezért húzzák le a rolót sorra az éttermek Magyarországon

Kimondta a budai luxushotel igazgatója: ezért húzzák le a rolót sorra az éttermek Magyarországon

Budapest turizmusa egyszerre küzd az Airbnb árnyomásával, a prémium vendégkör lassú érkezésével.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Agents in Minneapolis could be pulled back if local officials cooperate, border tsar says

Agents in Minneapolis could be pulled back if local officials cooperate, border tsar says

Tom Homan said the immigration operation would be more "targeted", as the Trump administration works to calm frustrations both in the city and on Capitol Hill

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 30. 04:34
Még az országól is kitoloncolhatják a Jézus-képre lövöldöző svájci politikust
2026. január 29. 22:53
Lezárult a gázai tűzszüneti megállapodás első fázisa
×
×
×
×