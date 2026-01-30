El és BL, de nem a pályán – sport a tévében

M4 Sport
13.00: Labdarúgás, az Európa Liga, a rájátszás sorsolása
13.30: Terepkerékpár, világbajnokság, váltó csapatverseny
14.45: Kézilabda, férfi Eb, mérkőzés az 5. helyért: Svédország-Portugália
17.45 és 20.30: Kézilabda, férfi Eb, elődöntők: Horvátország-Németország és Dánia-Izland
Duna World
16.50: Röplabda, férfi Magyar Kupa, elődöntő, Kaposvár-Kazincbarcika
19.50: Röplabda, férfi Magyar Kupa, elődöntő, PSE-MÁV Előre
Sport 1
11.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a rájátszás sorsolása
20.00: Darts, World Masters, Milton Keynes, 2. nap
Sport 2
19.45: Jégkorong, svájci bajnokság, alapszakasz, Zug-Lausanne
Eurosport 1
9.00: Tenisz, Australian Open, vegyes páros, döntő; férfi egyes, elődöntő
12.30: Északi összetett, vk, Seefeld, férfiak, 10 km tömegrajtos
13.00: Szabadstílusú sí, vk, síkrossz, férfi és női verseny
14.00, 20.00: Sznúker, German Masters, negyeddöntő
Eurosport 2
9.45: Alpesisí, vk, Crans Montana, női lesiklás
11.40: Északi összetett, világkupa, Seefeld, nők, 5 km tömegrajtos
12.30: Kerékpár, szaúdi körverseny, 4. szakasz
14.30: Kerékpár, Challenge Mallorca férfiak, Trofeo Serra Tramuntana
16.15: Síugrás, vk, Willingen, vegyes csapatverseny
21.00: Golf, PGA Tour, Farmers Insurance Open, 2. nap
Spíler 1
18.25: Labdarúgás, szaúdi liga, al-Kholood - al-Nasszr
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Deportivo Alaves
Arena 4
18.30: Labdarúgás, német másodosztály, Magdeburg-Hannover
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, 1. FC Köln-VfL Wolfsburg
Match 4
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lazio-Genoa