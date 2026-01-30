ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 30. péntek
Nyitókép: Unsplash.com

El és BL, de nem a pályán – sport a tévében

Infostart / MTI

Képernyőn az Európa Liga és a Bajnokok Ligája rájátszásának sorsolása, de kézilabda, röplabda, darts, tenisz és kerékpáris szerelep az élő kínálatban.

M4 Sport

13.00: Labdarúgás, az Európa Liga, a rájátszás sorsolása

13.30: Terepkerékpár, világbajnokság, váltó csapatverseny

14.45: Kézilabda, férfi Eb, mérkőzés az 5. helyért: Svédország-Portugália

17.45 és 20.30: Kézilabda, férfi Eb, elődöntők: Horvátország-Németország és Dánia-Izland

Duna World

16.50: Röplabda, férfi Magyar Kupa, elődöntő, Kaposvár-Kazincbarcika

19.50: Röplabda, férfi Magyar Kupa, elődöntő, PSE-MÁV Előre

Sport 1

11.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a rájátszás sorsolása

20.00: Darts, World Masters, Milton Keynes, 2. nap

Sport 2

19.45: Jégkorong, svájci bajnokság, alapszakasz, Zug-Lausanne

Eurosport 1

9.00: Tenisz, Australian Open, vegyes páros, döntő; férfi egyes, elődöntő

12.30: Északi összetett, vk, Seefeld, férfiak, 10 km tömegrajtos

13.00: Szabadstílusú sí, vk, síkrossz, férfi és női verseny

14.00, 20.00: Sznúker, German Masters, negyeddöntő

Eurosport 2

9.45: Alpesisí, vk, Crans Montana, női lesiklás

11.40: Északi összetett, világkupa, Seefeld, nők, 5 km tömegrajtos

12.30: Kerékpár, szaúdi körverseny, 4. szakasz

14.30: Kerékpár, Challenge Mallorca férfiak, Trofeo Serra Tramuntana

16.15: Síugrás, vk, Willingen, vegyes csapatverseny

21.00: Golf, PGA Tour, Farmers Insurance Open, 2. nap

Spíler 1

18.25: Labdarúgás, szaúdi liga, al-Kholood - al-Nasszr

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Deportivo Alaves

Arena 4

18.30: Labdarúgás, német másodosztály, Magdeburg-Hannover

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, 1. FC Köln-VfL Wolfsburg

Match 4

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lazio-Genoa

Kezdőlap    Sport    El és BL, de nem a pályán – sport a tévében

labdarúgás

sportműsor

sport a tévében

műsorajánló

