Újabb drágulás csap le a streamingezőkre

Infostart

Februárban árat emel a SkyShowtime.

2026 februárjában árat emel a SkyShowtime – jelentette be a streamingszolgáltató az előfizetőknek kiküldött levelében, számolt be a 24.hu. A cég közleménye szerint az emelésre azért van szükség, hogy „továbbra is a legjobb megtekintési és vásárlói élményt nyújthassák”.

A drágulás február 24-én lép életbe.

Ettől kezdve a Standard csomag ára havi 2799 forintról 3190 forintra emelkedik, ami kicsit több, mint 10 százalékos emelésnek felel meg. A reklámos változat díja 1999 forintról 2590 forintra módosul. Az örökké féláras promócióval rendelkezők az eddigi 1399 forint helyett így már 1595 forintot fognak fizetni havonta.

A Prémium csomag szintén drágább lesz: ezért a mostani 3999 forint helyett már 4390 forintot kell kicsengetni, ami szintén közel 10 százalék emelés. Azok, akiknek aktív az örökké féláras promóciójuk, 1999 forint helyett 2194 forintot fognak fizetni havonta.

A hírportál felidézi, hogy a SkyShowtime 2023 februárjában indult el Magyarországon, majd alig egy év elteltével bejelentették, hogy kettébontják a standard előfizetést, így azon év áprilisában elérhetővé vált a „Standard előfizetés reklámokkal” nevű csomag is. 2024 októberében bevezettek egy harmadik előfizetést, a Prémiumot.

A mostani változtatás minden csomagot érint. Akinek már van aktív előfizetése, és megtartaná, nincs teendő, az emelt összeget fogják levonni a következő számlázásnál. A streamingszolgáltató oldalán persze lehetőség van az előfizetői csomag módosítására és a lemondásra is.

