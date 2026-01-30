ARÉNA - PODCASTOK
Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke

2026. január 30. 18:00
Gyulay Zsolt a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke

Adóinfó Családi hét Energiavilág EP-percek Fővárosi mozaik GeoTrendek Hetes Karantén idején Katedra Könyvpercek Kultúr Percek Napinfó Orvosmeteorológiai percek Ötkarika Paragrafus Párbeszéd a gazdaságról Pólópercek Szigma – a holnap világa Trendfigyelő Üzleti reggeli magazin Vállalatok és Piacok Vegyesúszás Világszám Világtükör Vívópercek

2026. január 30. 19:47
Szombaton lejár rengeteg autópálya-matrica, és további fontos változások is lesznek
2026. január 30. 19:30
Az Ötkarika magazin 2026. január 30-i adása
2026. január 30. 19:08
Egyre több a késes támadás Németországban és az Egyesült Királyságban
2026. január 30. 18:33
Fed-döntés után: ilyen még sosem történt az arannyal
2026. január 30. 18:00
Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
2026. január 30. 17:34
Magyarics Tamás: miért éppen Minnesota? Nem véletlenül ott van polgárháborús helyzet Amerikában
2026. január 30. 16:02
Alig várják a nagyhatalmak, hogy elolvadjon a sarkvidéki jég, és előbukkanjon a sok kincs
2026. január 30. 15:42
László Richárd: a Toyota jó évre és a robbanómotoros autók további visszaszorulására számít
