2026. január 29. csütörtök
Robbie Keane vezetõedzõ a Ferencváros labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján a Groupama Arénában 2025. december 10-én. A csapat másnap a skót Glasgow Rangerst fogadja a Groupama Arénában az Európa-liga alapszakaszának hatodik fordulójában.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

A Celtic vagy a Ludogorec következik a Ferencvárosnak

Infostart
A labdarúgó Európa-liga 2025–2026-os ligaszakaszának befejeződésével eldőlt, hogy a Ferencváros mely két csapatból kap ellenfelet a februári rájátszásban.

A Ferencváros végül a tizenkettedik helyen végzett az Európa-liga ligaszakaszában. Ez azt jelenti, hogy a 21. vagy a 22. helyezettet kapja ellenfélnek.

Ez pedig a bolgár Ludogorec, amelyet a mostani kupaidényb en már háromszor is játszott, a BL-selejtezőnben 3–0, 0–0-val ejtette ki, majd az Európa-liga főtábláján 3–1-re verte meg.

A másik ellenfél már sokkal kellemetlenebb lenne: a Celtic. A skót csapat a 2021-es Európa-liga-sorozatban kétszer is legyőzte a Ferencvárost. Igaz, a covidos idényben, 2020 augusztusában, a magyar bajnok győzzött a Celtic Parkban, s továbbjutott.

Ha a rájátszásból tovább tudna jutni Robbie Keane csapata, akkor portugál ellenfelet kap, az FC Portót vagy a Bragát.

