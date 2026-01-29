A Celtic vagy a Ludogorec következik a Ferencvárosnak

A Ferencváros végül a tizenkettedik helyen végzett az Európa-liga ligaszakaszában. Ez azt jelenti, hogy a 21. vagy a 22. helyezettet kapja ellenfélnek.

Ez pedig a bolgár Ludogorec, amelyet a mostani kupaidényb en már háromszor is játszott, a BL-selejtezőnben 3–0, 0–0-val ejtette ki, majd az Európa-liga főtábláján 3–1-re verte meg.

A másik ellenfél már sokkal kellemetlenebb lenne: a Celtic. A skót csapat a 2021-es Európa-liga-sorozatban kétszer is legyőzte a Ferencvárost. Igaz, a covidos idényben, 2020 augusztusában, a magyar bajnok győzzött a Celtic Parkban, s továbbjutott.

Ha a rájátszásból tovább tudna jutni Robbie Keane csapata, akkor portugál ellenfelet kap, az FC Portót vagy a Bragát.