Robbie Keane: büszke vagyok a Fradira, de kijött a 650 millió eurós különbség

„Először is az a 650 millió euró a különbség, ami a pályán lévő játékosok értéke között van. Másrészt három gólt ajándékoztunk, az első öngól volt, a második eladott labdából született, a negyedik büntetőből. Mindig nehéz Premier League-ben szereplő csapat ellen játszani, most ráadásul egyik hiba jött a másik után, ezek az ellenfelek pedig ezt könyörtelenül kihasználják” – mondta az ír szakember a meccset követő sajtótájékoztatón.

„Ennek ellenére elképesztő, amit a srácok elértek, nyolc meccsből hetet veretlenül zártak, ezért gratuláció jár a csapatnak, mert erre a menetelés előtt senki sem adott volna esélyt nekünk”.

Keane szerint tanítványainak akkor se lett volna sokkal könnyebb dolga, ha 0-0-nál Kristoffer Zachariassen fejese nem a kapufán csattan.

„A Premier League intenzitása, sebessége, minősége kimagasló, ezért a világ legjobb bajnoksága. A félidőben azt mondtam a játékosoknak, most érezhetik, átélhetik, milyen lehet a Premier League-ben játszani. Az első 15 perc jó volt, és meggyőződésem, hogy ilyen hibákat más ligából érkező csapat ellen nem követtünk volna el. Ezeket a meccseket szeretem a legjobban, amikor a legmagasabb szinten lévő riválisokkal találkozunk. Nem a taktika döntött, hanem az egyéni hibák” – mondta Keane a pályán tapasztalható sebességkülönbségről.

A 45 éves tréner szerint sokat fognak beszélni a lehetséges ellenfelekről a pénteki sorsolásig, mert a skót Celtic Glasgow színeiben futballozott játékosként, míg a bolgár Ludogorecet 3-1-re legyőzte az FTC az alapszakaszban. Keane azt viszont hangsúlyozta, hogy jelenleg ez nem foglalkoztatja, mert hétvégén fontos bajnoki találkozó vár az együttesére a kupagyőztes Paks ellen, ezért hamar túl kell lépnie mindenkinek ezen a vereségen.

Sean Dyche, a Nottingham Forest mestere maximálisan elégedett volt az eredménnyel és csapata játékával is. Úgy vélte, tíz perc után dominálták a mérkőzést. Fontosnak nevezte és önbizalomnövelőnek tartotta, hogy ilyen magabiztosan sikerült nyerniük.

A Lyon nyerte az alapszakaszt

Az Olympique Lyon nyerte a labdarúgó Európa-liga alapszakaszát, miután a csütörtöki nyolcadik, utolsó fordulóban hazai pályán 4-2-re legyőzte a görög PAOK-ot.

A francia együttes mellett a csak rosszabb gólkülönbségével a második helyre szoruló Aston Villa, valamint a Midtjylland, a Real Betis, a Porto, a Braga, a Freiburg, valamint az AS Roma végzett még a legjobb nyolcban, így ezek az együttesek egyből nyolcaddöntőbe jutottak, míg a 9-24. helyen zárt kluboknak játszaniuk kell ezért egy oda-visszavágós párharcot februárban.

A 25-36. pozícióban záró együttesek számára véget ér az európai kupaszereplés.

Az Európa-liga döntőjét május 20-án Isztambulban rendezik.

Európa-liga, alapszakasz, 8. (utolsó) forduló:

FC Porto (portugál)-Glasgow Rangers (skót) 3-1 (3-1)

Lille (francia)-Freiburg (német) 1-0 (0-0)

Real Betis (spanyol)-Feyenoord (holland) 2-1 (2-0)

Nottingham Forest (angol)-FERENCVÁROSI TC 4-0 (2-0)

Aston Villa (angol)-Red Bull Salzburg (osztrák) 3-2 (0-1)

Crvena zvezda (szerb)-Celta Vigo (spanyol) 1-1 (0-0)

Olympique Lyon (francia)-PAOK (görög) 4-2 (1-1)

Celtic Glasgow (skót)-Utrecht (holland) 4-2 (3-1)

Makkabi Tel-Aviv (izraeli) - Bologna (olasz) 0-3 (0-1)

Basel (svájci)-Viktoria Plzen (cseh) 0-1 (0-1)

Midtjylland (dán)-Dinamo Zagreb (horvát) 2-0 (0-0)

Ludogorec (bolgár)-Nice (francia) 1-0 (1-0)

Sturm Graz (osztrák)-Brann Bergen (norvég) 1-0 (0-0)

FCSB (román)-Fenerbahce (török) 1-1 (0-1)

VfB Stuttgart (német)-Young Boys (svájci) 3-2 (2-1)

Panathinaikosz (görög)-AS Roma (olasz) 1-1 (0-0)

Go Ahead Eagles (holland)-Braga (portugál) 0-0

Genk (belga)-Malmö FF (svéd) 2-1 (1-1)

A tabella:

1. Olmpique Lyon 8 7 - 1 18- 5 21 pont

2. Aston Villa 8 7 - 1 14- 6 21

3. Midtjylland 8 6 1 1 18- 8 19

4. Real Betis 8 5 2 1 13- 7 17

5. FC Porto 8 5 2 1 13- 7 17

6. Braga 8 5 2 1 11- 5 17

7. Freiburg 8 5 2 1 10- 4 17

8. AS Roma 8 5 1 2 13- 6 16

9. Genk 8 5 1 2 11- 7 16

10. Bologna 8 4 3 1 14- 7 15

11. VfB Stuttgart 8 5 - 3 15- 9 15

12. FERENCVÁROSI TC 8 4 3 1 12-11 15

13. Nottingham Forest 8 4 2 2 15- 7 14

14. Viktoria Plzen 8 3 5 - 8- 3 14

15. Crvena zvezda 8 4 2 2 7- 6 14

16. Celta Vigo 8 4 1 3 15-11 13

17. PAOK 8 3 3 2 17-14 12

18. Lille 8 4 - 4 12- 9 12

19. Fenerbahce 8 3 3 2 10- 7 12

20. Panathinaikosz 8 3 3 2 11- 9 12

21. Celtic Glasgow 8 3 2 3 13-15 11

22. Ludogorec 8 3 1 4 12-15 10

23. Dinamo Zagreb 8 3 1 4 12-16 10

24. Brann Bergen 8 2 3 3 9-11 9

25. Young Boys 8 3 - 5 10-16 9

26. Sturm Graz 8 2 1 5 5-11 7

27. FCSB 8 2 1 5 9-16 7

28. Go Ahead Eagles 8 2 1 5 6-14 7

29. Feyenoord 8 2 - 6 11-15 6

30. FC Basel 8 2 - 6 9-13 6

31. Red Bull Salzburg 8 2 - 6 10-15 6

32. Glasgow Rangers 8 1 1 6 5-14 4

33. Nice 8 1 - 7 7-15 3

34. Utrecht 8 - 1 7 5-15 1

35. Malmö FF 8 - 1 7 4-15 1

36. Makkabi Tel-Aviv 8 - 1 7 2-22 1