ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.32
usd:
319.94
bux:
0
2026. január 30. péntek Martina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Robbie Keane vezetõedzõ a Ferencváros labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján a Groupama Arénában 2025. december 10-én. A csapat másnap a skót Glasgow Rangerst fogadja a Groupama Arénában az Európa-liga alapszakaszának hatodik fordulójában.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Robbie Keane: büszke vagyok a Fradira, de kijött a 650 millió eurós különbség

Infostart / MTI

Robbie Keane vezetőedző a Nottingham Forest vendégeként elszenvedett 4-0-s vereség ellenére büszke a játékosaira, mivel a Ferencváros így is a 12. helyen zárta a labdarúgó Európa-liga alapszakaszát. Sorsolás pénteken 13 órakor, a Fradi a 21. skót Celtic Glasgow, vagy a 22. bolgár Ludogorec csapatával küzd meg február 19-én és 26-án.

„Először is az a 650 millió euró a különbség, ami a pályán lévő játékosok értéke között van. Másrészt három gólt ajándékoztunk, az első öngól volt, a második eladott labdából született, a negyedik büntetőből. Mindig nehéz Premier League-ben szereplő csapat ellen játszani, most ráadásul egyik hiba jött a másik után, ezek az ellenfelek pedig ezt könyörtelenül kihasználják” – mondta az ír szakember a meccset követő sajtótájékoztatón.

„Ennek ellenére elképesztő, amit a srácok elértek, nyolc meccsből hetet veretlenül zártak, ezért gratuláció jár a csapatnak, mert erre a menetelés előtt senki sem adott volna esélyt nekünk”.

Keane szerint tanítványainak akkor se lett volna sokkal könnyebb dolga, ha 0-0-nál Kristoffer Zachariassen fejese nem a kapufán csattan.

„A Premier League intenzitása, sebessége, minősége kimagasló, ezért a világ legjobb bajnoksága. A félidőben azt mondtam a játékosoknak, most érezhetik, átélhetik, milyen lehet a Premier League-ben játszani. Az első 15 perc jó volt, és meggyőződésem, hogy ilyen hibákat más ligából érkező csapat ellen nem követtünk volna el. Ezeket a meccseket szeretem a legjobban, amikor a legmagasabb szinten lévő riválisokkal találkozunk. Nem a taktika döntött, hanem az egyéni hibák” – mondta Keane a pályán tapasztalható sebességkülönbségről.

A 45 éves tréner szerint sokat fognak beszélni a lehetséges ellenfelekről a pénteki sorsolásig, mert a skót Celtic Glasgow színeiben futballozott játékosként, míg a bolgár Ludogorecet 3-1-re legyőzte az FTC az alapszakaszban. Keane azt viszont hangsúlyozta, hogy jelenleg ez nem foglalkoztatja, mert hétvégén fontos bajnoki találkozó vár az együttesére a kupagyőztes Paks ellen, ezért hamar túl kell lépnie mindenkinek ezen a vereségen.

Sean Dyche, a Nottingham Forest mestere maximálisan elégedett volt az eredménnyel és csapata játékával is. Úgy vélte, tíz perc után dominálták a mérkőzést. Fontosnak nevezte és önbizalomnövelőnek tartotta, hogy ilyen magabiztosan sikerült nyerniük.

A Lyon nyerte az alapszakaszt

Az Olympique Lyon nyerte a labdarúgó Európa-liga alapszakaszát, miután a csütörtöki nyolcadik, utolsó fordulóban hazai pályán 4-2-re legyőzte a görög PAOK-ot.

A francia együttes mellett a csak rosszabb gólkülönbségével a második helyre szoruló Aston Villa, valamint a Midtjylland, a Real Betis, a Porto, a Braga, a Freiburg, valamint az AS Roma végzett még a legjobb nyolcban, így ezek az együttesek egyből nyolcaddöntőbe jutottak, míg a 9-24. helyen zárt kluboknak játszaniuk kell ezért egy oda-visszavágós párharcot februárban.

A 25-36. pozícióban záró együttesek számára véget ér az európai kupaszereplés.

Az Európa-liga döntőjét május 20-án Isztambulban rendezik.

Európa-liga, alapszakasz, 8. (utolsó) forduló:

  • FC Porto (portugál)-Glasgow Rangers (skót) 3-1 (3-1)
  • Lille (francia)-Freiburg (német) 1-0 (0-0)
  • Real Betis (spanyol)-Feyenoord (holland) 2-1 (2-0)
  • Nottingham Forest (angol)-FERENCVÁROSI TC 4-0 (2-0)
  • Aston Villa (angol)-Red Bull Salzburg (osztrák) 3-2 (0-1)
  • Crvena zvezda (szerb)-Celta Vigo (spanyol) 1-1 (0-0)
  • Olympique Lyon (francia)-PAOK (görög) 4-2 (1-1)
  • Celtic Glasgow (skót)-Utrecht (holland) 4-2 (3-1)
  • Makkabi Tel-Aviv (izraeli) - Bologna (olasz) 0-3 (0-1)
  • Basel (svájci)-Viktoria Plzen (cseh) 0-1 (0-1)
  • Midtjylland (dán)-Dinamo Zagreb (horvát) 2-0 (0-0)
  • Ludogorec (bolgár)-Nice (francia) 1-0 (1-0)
  • Sturm Graz (osztrák)-Brann Bergen (norvég) 1-0 (0-0)
  • FCSB (román)-Fenerbahce (török) 1-1 (0-1)
  • VfB Stuttgart (német)-Young Boys (svájci) 3-2 (2-1)
  • Panathinaikosz (görög)-AS Roma (olasz) 1-1 (0-0)
  • Go Ahead Eagles (holland)-Braga (portugál) 0-0
  • Genk (belga)-Malmö FF (svéd) 2-1 (1-1)

A tabella:

1. Olmpique Lyon 8 7 - 1 18- 5 21 pont

2. Aston Villa 8 7 - 1 14- 6 21

3. Midtjylland 8 6 1 1 18- 8 19

4. Real Betis 8 5 2 1 13- 7 17

5. FC Porto 8 5 2 1 13- 7 17

6. Braga 8 5 2 1 11- 5 17

7. Freiburg 8 5 2 1 10- 4 17

8. AS Roma 8 5 1 2 13- 6 16

9. Genk 8 5 1 2 11- 7 16

10. Bologna 8 4 3 1 14- 7 15

11. VfB Stuttgart 8 5 - 3 15- 9 15

12. FERENCVÁROSI TC 8 4 3 1 12-11 15

13. Nottingham Forest 8 4 2 2 15- 7 14

14. Viktoria Plzen 8 3 5 - 8- 3 14

15. Crvena zvezda 8 4 2 2 7- 6 14

16. Celta Vigo 8 4 1 3 15-11 13

17. PAOK 8 3 3 2 17-14 12

18. Lille 8 4 - 4 12- 9 12

19. Fenerbahce 8 3 3 2 10- 7 12

20. Panathinaikosz 8 3 3 2 11- 9 12

21. Celtic Glasgow 8 3 2 3 13-15 11

22. Ludogorec 8 3 1 4 12-15 10

23. Dinamo Zagreb 8 3 1 4 12-16 10

24. Brann Bergen 8 2 3 3 9-11 9

25. Young Boys 8 3 - 5 10-16 9

26. Sturm Graz 8 2 1 5 5-11 7

27. FCSB 8 2 1 5 9-16 7

28. Go Ahead Eagles 8 2 1 5 6-14 7

29. Feyenoord 8 2 - 6 11-15 6

30. FC Basel 8 2 - 6 9-13 6

31. Red Bull Salzburg 8 2 - 6 10-15 6

32. Glasgow Rangers 8 1 1 6 5-14 4

33. Nice 8 1 - 7 7-15 3

34. Utrecht 8 - 1 7 5-15 1

35. Malmö FF 8 - 1 7 4-15 1

36. Makkabi Tel-Aviv 8 - 1 7 2-22 1

Kezdőlap    Sport    Robbie Keane: büszke vagyok a Fradira, de kijött a 650 millió eurós különbség

ferencváros

európa-liga

nottingham forest

robbie keane

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: orosz energiastop esetén a gáznál „csak” árkrízis jön, az olajnál még nagyobb lesz a baj

Szakértő: orosz energiastop esetén a gáznál „csak” árkrízis jön, az olajnál még nagyobb lesz a baj

Az Európai Unió Tanácsa hivatalosan is elfogadta azt a rendeletet, amely 2027 végétől megtiltja az orosz eredetű fosszilis energiahordozó importját az Európai Unióba. Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője szerint az olaj esetében kérdéses, hogy a tilalom után jut-e majd elég Magyarországra; gázból szerinte lesz elegendő, ám jóval drágábban.
 

Beváltotta fenyegetését az EU, pénzügyi feketelistára helyezte Oroszországot

Szijjártó Péter: Brüsszel újabb pénzügyi követelésekkel lépett fel Ukrajna számára

Mol-NIS-vásárlás: a szakértő szerint óriási lehetőségek nyílnak a magyar óriáscég előtt

Robbie Keane: büszke vagyok a Fradira, de kijött a 650 millió eurós különbség

Robbie Keane: büszke vagyok a Fradira, de kijött a 650 millió eurós különbség

Robbie Keane vezetőedző a Nottingham Forest vendégeként elszenvedett 4-0-s vereség ellenére büszke a játékosaira, mivel a Ferencváros így is a 12. helyen zárta a labdarúgó Európa-liga alapszakaszát. Sorsolás pénteken 13 órakor, a Fradi ellenfele a skót Celtic Glasgow vagy a bolgár Ludogorec lesz február 19-én és 26-án.
 

A Premier League más nagyságrend: a Ferencvárosnak nem volt esélye az egyenes ági továbbjutásra

A Celtic vagy a Ludogorec következik a Ferencvárosnak

VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.30. péntek, 18:00
Gyulay Zsolt
a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Napokon belül élesedik a kormánydöntés: százezreket kapsz kézhez ingyen, ezt kell tenned érte

Napokon belül élesedik a kormánydöntés: százezreket kapsz kézhez ingyen, ezt kell tenned érte

Vasárnaptól új világ jön: 150 ezer forintról duplájára emelkedik az ingyenes készpénzfelvételi határ. A havonta legfeljebb két alkalommal, összesen 300 ezer forintig igénybe vehető ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget bármelyik lakossági ügyfél kérheti egy bankszámlájához. Fontos, hogy csak azoknak az ügyfeleknek kell nyilatkozniuk, akik eddig nem kérték az ingyenes készpénzfelvételt 150 ezer forintig sem. Azoknak, akik eddig elmulasztották a nyilatkozást, most még inkább megérheti pótolni azt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: ezért húzzák le a rolót sorra az éttermek Magyarországon

Kimondta a budai luxushotel igazgatója: ezért húzzák le a rolót sorra az éttermek Magyarországon

Budapest turizmusa egyszerre küzd az Airbnb árnyomásával, a prémium vendégkör lassú érkezésével.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Agents in Minneapolis could be pulled back if local officials cooperate, border tsar says

Agents in Minneapolis could be pulled back if local officials cooperate, border tsar says

Tom Homan said the immigration operation would be more "targeted", as the Trump administration works to calm frustrations both in the city and on Capitol Hill

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 29. 23:18
A Celtic vagy a Ludogorec következik a Ferencvárosnak
2026. január 29. 20:58
A Premier League más nagyságrend: a Ferencvárosnak nem volt esélye az egyenes ági továbbjutásra
×
×
×
×