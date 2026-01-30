ARÉNA - PODCASTOK
View of babys feet with a hospital security tag on
Nyitókép: Getty Images/Sally Anscombe

Kijöttek a friss népesedési adatok

Infostart / MTI

Az előzetes, becsült adatok szerint 2025 decemberében 6020 gyermek született, és 10 811-en haltak meg – közölte a KSH.

Az előző év azonos hónapjához képest decemberben a születések száma 4,9, a halálozásoké 7,8 százalékkal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 13 százalékkal emelkedett – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint 2025 decemberében 6020 gyermek született, 4,9 százalékkal, 309-cel kevesebb, mint 2024 decemberében, 10 811-en haltak meg, 7,8 százalékkal, 910-zel kevesebben az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2024 decemberi 5392-vel szemben 4791 fő volt.

Ebben az időszakban 2271 pár kötött házasságot, 13 százalékkal, 261-gyel több, mint egy évvel korábban.

Ezer lakosra 7,5 élveszületés és 13,4 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,4, a halálozási arányszám 1,1 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2024 decemberében. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,7 ezrelékponttal, 5,9 főre csökkent. Ezer lakosra 2,8 házasságkötés jutott, 0,3 ezrelékponttal több, mint egy évvel korábban.

A tavalyi évben az előzetes, becsült adatok szerint 72 000 gyermek jött világra, 7,1 százalékkal, 5511-gyel kevesebb, mint az előző évben.

Ezer 15-49 éves nőre 35,1 élveszületés jutott, 5,2 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az éven belül január-májusban 8,9, június-júliusban 1,7, augusztus-novemberben 8,2, decemberben pedig mérsékeltebb, 4,9 százalékos volt a születésszám-csökkenés az előző év azonos időszakaihoz képest.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,31, egy évvel korábban 1,39 volt - tették hozzá.

Az elhunytak becsült száma 124 200 volt, 2,6 százalékkal, 3270-nel kevesebb az egy évvel korábbinál.

Január–júniusban 3,5 százalékkal többen, míg július–decemberben 8,4 százalékkal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos időszakaiban.

Az adatok alapján a születések és a halálozások egyenlegének következtében a becsült természetes fogyás 52 200 fő volt, 4,5 százalékkal több a 2024-es 49 959 fős értéknél.

A becsült adatok szerint 46 600 pár kötött házasságot 2025-ben.

A házasságkötések több éve tartó csökkenése megállt, 2025-ben 0,1 százalékkal, 39-cel több házasságot kötöttek, mint egy évvel korábban. Január-áprilisban 6,1, június-augusztusban 7,8 százalékkal kevesebb, májusban 2,4, szeptember-decemberben 13 százalékkal több házasságkötés történt, mint 2024 azonos időszakaiban.

Ezer lakosra 7,6 élveszületés és 13,1 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,5 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,3 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2024 január-decemberében.

A természetes fogyás 0,3 ezrelékponttal 5,5 ezrelékre nőtt. Ezer élveszületésre 3,3 csecsemőhalálozás jutott, amely 0,5 ezrelékponttal alacsonyabb az előző év azonos időszakinál. A házasságkötési arányszám 4,9 ezrelék volt, közel azonos az egy évvel korábbival.

A nemzetközi vándorlás pozitív egyenlege kismértékben mérsékelte a természetes fogyásból eredő népességcsökkenést, ennek eredményeként

A 2022. évi népszámlálás alapján számított lakónépesség becsült száma 2025 végén 9 millió 489 ezer fő volt.

