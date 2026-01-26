ARÉNA - PODCASTOK
eur:
381.32
usd:
320.82
bux:
126663.78
2026. január 26. hétfő Paula, Vanda
Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója

2026. január 26. 18:00
2026. január 26. 19:48
Kovács Erik: a mi éghajlatváltozásunkban lesz egy újabb éghajlatváltozás
2026. január 26. 18:30
Prőhle Gergely: John Lukacs fontos kapocs hazánk és az USA közt
2026. január 26. 18:00
2026. január 26. 17:38
Donald Trump: egy idő után kivonhatjuk az ICE-t Minnesotából
2026. január 26. 17:18
Az Adóinfó magazin 2026 január 26-i adása
2026. január 26. 17:14
NKFH: sokszor még mindig kiszolgálják alkohollal a fiatalkorúakat, nagyon magas az arány
2026. január 26. 16:38
Vetter Szilvia: sikerült az állatjóléti szabályokat érvényesíteni az EU-ban, erre jön a Mercosur-megállapodás
2026. január 26. 16:26
Jóval több a baleset a síszezonban, megszólal a szakértő
