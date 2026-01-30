ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 30. péntek
Donald Trump amerikai elnök a Palm Beach-i rezidenciáján, Mar-a-Lagóban tartott sajtóértekezletén 2026. január 3-án. Hajnalban Trump bejelentette, hogy amerikai katonák elfogták és repülõgéppel az Egyesült Államokba szállították Nicolás Maduro venezuelai elnököt és a feleségét.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Kuba a következő amerikai célpont? Donald Trump meghökkentő rendeletet írt alá

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Donald Trump amerikai elnök vészhelyzetet hirdetett „a Kuba jelentette nemzetbiztonsági fenyegetés” miatt.

Az amerikai elnök egyben aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely lehetővé teszi importvámok bevezetését azokból az országokból származó árukra, amelyek Kubának olajat adnak el vagy szállítanak.

A Donald Trump által aláírt és a Fehér Ház honlapjára fölkerült dokumentum szerint a kubai kormány „rendkívüli intézkedéseket” hozott, amelyek károsak és fenyegetik az Egyesült Államokat. A dokumentum szerint „a rezsim számos ellenséges országgal, transznacionális terrorszervezettel és az Egyesült Államokkal szemben álló rosszindulatú szereplővel szövetkezik és támogatja őket, beleértve az Orosz Föderáció (Oroszország) kormányát, a Kínai Népköztársaságot, az iráni kormányt, a Hamászt és a Hezbollahot”.

A dokumentum kimondja, hogy az Egyesült Államok további vámot vethet ki bármely olyan ország termékeire, amely közvetlenül vagy közvetve olajat ad el vagy szállít Kubának.

A rendelet nem határozza meg a lehetséges vámok konkrét mértékét.

A rendelet szerint az elnöknek joga van felülvizsgálni vagy módosítani a vámok kivetéséről szóló döntést, ha Kuba vagy az érintett országok a politikájukat összhangba hozzák az Egyesült Államok nemzetbiztonsági céljaival és külpolitikai érdekeivel.

Bruno Rodríguez, Kuba külügyminisztere elítélte Donald Trump elnöki rendeletét, és azt Kuba és népe elleni brutális agressziónak nevezte, „amelyet most szélsőséges életkörülmények fenyegetnek”. A külügyminiszter azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy „zsarolással és kényszerrel próbál más országokat rávenni a Kuba elleni, egyetemesen elítélt blokádpolitikájára”.

