2026. január 29. csütörtök
two young businessmen shaking hands
Nyitókép: Peshkova/Getty Images

Szakértő: Kínának nem jön rosszul, hogy Amerika egyik legontosabb szövetségese akar bizniszelni vele

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A kínai elnök és a brit miniszterelnök találkozója inkább egyfajta közeledésnek nevezhető a két ország kapcsolatában, de nagy gazdasági együttműködés bejelentésére nem kell számítani – erről beszélt az InfoRádióban a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, Salát Gergely.

Közeledés – ez lehet a kulcsszava Keir Starmer brit miniszterelnök háromnapos kínai látogatásának.

„Már csak azért is, mert ami az előző években történt, az mindenképpen távolodás volt. A konzervatív kormányok idején nagyon megromlottak Nagy-Britannia és Kína viszonyai, nyolc éve nem is járt brit miniszterelnök Kínában, úgyhogy ez egyfajta kapcsolat-újrafelvétel” – szögezte le az InfoRádió megkeresésére Salát Gergely sinológus, a PPKE oktatója, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.

Az út nemzetközi kontextusát nyilvánvalóan a Donald Trump-féle új amerikai politika adja, amely saját szövetségeseivel, partnereivel is felvállalja a konfliktusokat.

Ebben a helyzetben mindenki próbálkozik a kínaiakkal feléleszteni azokat a kapcsolatokat, amelyeket egyébként éppen amerikai nyomásra rontott meg az elmúlt években – „csápjait nyújtogatva” –, úgyhogy itt Salát Gergely szerint egy hosszú sor végére állt Keir Starmer, ezzel arra is utalt, hogy nemrég járt Pekingben a kanadai miniszterelnök, az elmúlt két hónapban járt ott Írország is Finnország vezetője is, valamint Emmanuel Macron francia elnök is.

Kínának is fontos mindez; kereskedő-nagyhatalom, amelynek az a fontos, hogy „folyjon a biznisz”.

„Az amerikai szövetségesek az elmúlt években sorra vezették be a kínai termékekkel szemben a mindenféle védővámokat, exportkorlátozásokat, egyebeket, és azzal, hogy most elkezdenek udvarolni nekik, a kínaiak jóval kedvezőbb helyzetbe kerülnek. Nagy-Britannia pedig azért nem kis gazdaság, nem kis hatalom, úgyhogy ez a kínaiaknak nagyon pozitív dolog, hogy az egyik legfontosabb amerikai szövetséges hirtelen mégiscsak bizniszelni akar velük.”

Arról szerinte azért nem szabad megfeledkezni, hogy a Kínához most közeledő országok mind amerikai internetes infrastruktúrát használnak, és a pénzügyi rendszerül is ezer szállal kötődik egy Egyesült Államokhoz, így nem nőhetnek össze túlságosan Kínával, ennek következtében nem várható most igazán nagy horderejú megállapodás bejelentése Kína és Nagy-Britannia között, de az sem kevés, hogy normalizálják a kapcsolatokat.

Hiszti vagy whisky

„Az elmúlt években a brit közvélemény hiszterizálva lett Kínával kapcsolatban. Bármit csináltak a kínaiak, az érzékenységet váltott ki; most éppen nagykövetséget építenek Londonban, ami elképesztő indulatokat, biztonsági aggályokat vált ki a brit közvéleményben, folyamatosak a mindenféle vélt vagy valós kémtevékenységre vonatkozó botrányok. Tehát ha ebből a hisztiből egy picit visszavesz a brit közvélemény, és lehet normálisan üzletelni, az már nagy előrelépés a briteknek is, a kínaiaknak is” – állapította meg Salát Gergely.

Részletkérdések már fel is merültek; a kínaiak által a whiskyre kivetett vámot lehet, hogy csökkenteni fogják, és elvben megállapodtak arról is, hogy a brit állampolgároknak nem kell többé vízum, ha Kínába látogatnak.

„Nagy áttörés nem lesz, de talán nem is nagy áttörésre van szükség, hanem talán inkább a hangerő lecsavarására, az iszonyú indulatok visszafogására.

