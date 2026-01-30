ARÉNA - PODCASTOK
Egy rendőrautó közeli fotója, a háttérben intézkedő rendőrök láthatóak.
Nyitókép: Police.hu

Az év rendőrségi videója most készülhetett el az év autós üldözéséről

Infostart

Ilyen autóvezető nincs a filmekben, csak a magyar valóság képes erre. Különleges videót rögzített a békéscsabai rendőrök fedélzeti kamerája.

Áthajtott a közlekedési lámpa tilos jelzésén egy férfi január 27-én délelőtt Békéscsabán, a Jókai utca és Andrássy út kereszteződédében. Tette ezt úgy, hogy a mellette lévő forgalmi sávban egy rendőrautó várakozott a szabad jelzésre.

A rendőrök megkülönböztető fény-és hangjelzéssel utána indultak, az autós a Petőfi utcában meg is állt a jelzésre. Az intézkedés kezdetben problémamentes volt, a rendőrnő közölte vele, hogy az elkövetett szabálysértésért pénzbírságot és büntetőpontokat fog kapni. A férfi ekkor annyit mondott, hogy „ezért nem szoktam megállni”, majd gázt adott és nagy sebességgel elhajtott a Bartók Béla út felé.

A rendőrnők az autós után indultak, a férfi többször szabálytalanul váltott sávot, átlépte a záróvonalat és helyenként közel 120 km/órás sebességgel hajtott a belvárosban.

Az Orosházi úton aztán megállásra kényszerült, mert mindegyik forgalmi sáv foglalt volt, a lámpa tilos jelzése miatt pedig álltak előtte. A szabályszegések sorozatát elkövető férfi még ekkor sem akart kiszállni az autójából, de a rendőr benyúlt a lehúzott ablakon, kinyitotta az ajtót és kitessékelte őt.

Még ekkor is ellenállt, sérelmezte az intézkedést, ezért megbilincselték és előállították a rendőrkapitányságra. Kihallgatásán azt mondta, hogy a munkájához szüksége van a jogosítványára, és azért nem akart a meglévők mellé újabb büntetőpontokat kapni, mert tudta, hogy kipontozódna.

Ez valóban meg is történt azzal, hogy a rendőrautó mellett áthajtott a piroson. A Békéscsabai Rendőrkapitányság rendőrei azért, amit most tett, több szabálysértési eljárást, illetve közigazgatási eljárást is indítottak ellene, és eltiltották a járművezetéstől.

