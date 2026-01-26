Jóval több a baleset a síszezonban, megszólal a szakértő

A balesetek tavaly egész évben, vagyis 2025 januárja és decembere között a bejelentett utasbiztosítási károk 21,22 százalékát tették ki, de idén januárban és februárban az arány 36,84 százalék volt – mondta az InfoRádióban Vereczki András, az UNIQA Biztosító kárrendezési területért felelős vezetője.

A téli szezonban mindig nagyobb a kárgyakoriság, tehát a 100 szerződésre eső kárdarabszám a normál nyári vagy tavaszi nyaralások duplája vagy akár triplája is lehet. Ebben nyilvánvalóan benne van, hogy a téli utazások jó részére síelés vagy snowboardozás, valamilyen téli sport miatt kerül sor. Ezek a sportok veszélyesek, a baleseti kockázat jóval nagyobb, mint egy átlagos szabadidős tevékenység esetén. És utasbiztosítás nélkül egy síbaleset költségei nagyon magasak lehetnek – tette hozzá Vereczki András.

Az Európai Unión belül az európai uniós egészségbiztosítási kártya is fedezheti az egészségügyi költségek egy részét, de egy csomó mindent nem fedez. Egy helikopteres mentés például több millió forint lehet egy osztrák vagy egy francia sípályán.

De ugyanúgy többletköltséget jelent, ha drágábban, más kondíciókkal meg kell hosszabbítani adott esetben a kint tartózkodást, és az is előfordulhat, hogy valaki nem tud azzal az utazási formával hazajönni Magyarországra, amivel kiutazott, mert valamilyen speciális szállításra van szükség. Az is előfordulhat, hogy olyan speciális, gyors műtétre vagy beavatkozásra van szükség, amit az utasbiztosítási szerződés alapján a biztosító finanszírozni tud. Nem beszélve arról, hogy az is elképzelhető, hogy valaki a baleset közben valamiféle kárt okoz másnak. Most is lehetett hallani a médiában, hogy egy fiatalember egy osztrák sípályán összeütközött egy középkorú férfival, aki meghalt. Egy balesetnek adott esetben lehet felelősségi kár vonatkozása is. Nagyon széles lehet az a paletta, ami az utasbiztosítás alapján térülhet – hangsúlyozta a szakember.

A biztosító tavaly januárban és februárban átlagosan 360 ezer forintot fizetett ki az utasbalesetek érintettjeinek, de a legnagyobb kárösszeg meghaladta az 5 millió forintot

– ismertette a szakértő. Vereczki András szerint nem csak balesetre érdemes utasbiztosítást kötni, hanem megbetegedésre, kórházi kezelésre, gépjármű-asszisztenciára, útlemondásra, másoknak okozott baleset miatti felelősségvállalásra, hazaszállításra, valamint a poggyász megsérülésére vagy eltűnésére is.