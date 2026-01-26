Amiről a magyar családok nem beszélnek a terített asztalnál

A felmérés rávilágít, hogy a válaszadók kétharmada szerint a hazai közélet kifejezetten megosztott, 76 százalékuk pedig a politikai viták hangnemének romlását tapasztalja az elmúlt években. A válaszadók egyharmada számára nehézséget okoz a tiszteletteljes hangvétel megőrzése eltérő véleményű beszélgetőpartnerrel, minden negyedik megkérdezettnek pedig romlik a személyes véleménye a másik félről, ha kiderül annak eltérő politikai preferenciája - olvasható az index.hu-n.

A többség szerint a családi ünnepeken, így például karácsonykor a legjobb stratégia

a politikai témák teljes mellőzése.

Az online térben is hasonló óvatosság tapasztalható; csupán a megkérdezettek 26 százaléka vállalt már nyílt konfliktust közösségi médiafelületeken.

Miközben a politika feszültségforrás, a válaszadók 84,6 százaléka szerint a viták érzelmileg nem, vagy csak kismértékben viselik meg őket. Ez arra utal, hogy a megosztottság sok esetben látens feszültségként van jelen a mindennapokban.

A lesújtó adatok ellenére a társadalmi igény az érdemi párbeszédre továbbra is magas:

a megkérdezettek 72,8 százaléka tartja fontosnak, hogy a különböző nézeteket valló állampolgárok szót értsenek egymással,

és emberibb keretek közé tereljék a közbeszédet.