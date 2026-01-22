ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 22. csütörtök
Nyitókép: Pixabay

Nem küld ki számlákat a közműcég – a nap legfontosabb hírei

Infostart

Felfüggesztette a villany- és gázszámlák kiküldését az MVM, az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna megtartja az első háromoldalú tárgyalást a háború lezárásáról, megalakult az amerikai elnök által kezdeményezett Béketanács – a nap legfontosabb hírei

Felfüggesztette a villany- és gázszámlák kiküldését az MVM, miután a kormány bejelentette a januári rezsistopot. A szolgáltató azt kéri ügyfeleitől, hogy várják meg a részletes tájékoztatást a teendőkről – azok is, akik már befizették korábban kiküldött számlájukat. Az energiaügyi miniszter vezette munkacsoport egy héten belül tesz konkrét javaslatokat a rezsistop részleteire.

Megjelent az újabb földhőpályázat 10 milliárd forintos keretösszeggel, a jelentkezés márciusban indul. A kormány 10-20 vidéki helyszínen támogatja az első geotermikus kútfúrásokat, projektenként akár egymilliárd forinttal.

Bővül az otthontámogatásban részesülő közszolgálati dolgozók köre: az a feltétel, hogy a kölcsön célja magyarországi lakóingatlan tulajdonjogának a megszerzése legyen. Emellett február 15-ig meghosszabbították a bejelentési határidőt is a kormánydöntése alapján. Erre hívta fel a figyelmet a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Elindult a Budapesti Zöld Panelprogram második szakasza, amely a panelházak energetikai korszerűsítését támogatja – jelentette be a főpolgármester. Az évi mintegy 1 milliárd 300 milliós keretösszegű program csökkenti a rezsit. A IX., X. és XIII. kerületben már elérhető a pályázat.

Két önvezető taxi állhat szolgálatba az év második felétől Budapesten – mondta a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos. Palkovics László az Inforádió Aréna című műsorában arról számolt be, hogy a Zalazone indítja a fővárosban a kísérletet, amelybe a sofőr által vezetett taxikat is bevonnak.

5,6 milliárd forint értékben bővíti kapacitásait Csongrádon a Vestfrost dán hűtőgyártó, amihez a kormány 1,1 milliárd forintnyi támogatást biztosít. Ennek nyomán itt már évente 105 ezer hűtőgépet fognak előállítani, amelyek a szektor felső piaci szegmenset célozzák.

Vissza nem térítendő támogatást kapnak a tavasszal fagykárt szenvedett gyümölcsösök és szőlők tulajdonosai – az erről szóló rendelet este jelent meg a Magyar Közlönyben. A 4,2 milliárd keretösszegű forrásra holnaptó (pén) pályázhatnak azok a termelők, akiknek ültetvénye a 30 százalékot meghaladó hozamcsökkenést szenvedett.

Szigorítana az airbnb-szabályokon a főváros I. kerülete. Akár be is tilthatják a rövid távú lakáskiadást.

Szombaton bemutatja a külügyi területért felelős szakértőjét a Tisza, utána pedig az oktatási terület következik – jelentette ki Magyar Péter. A Tisza elnöke a Válasz Online-nak adott interjúban azt mondta, hogy ők a diplomáciában nem barátságokat keresnek majd, ehelyett pragmatizmusra, kompromisszumokra és szövetségesekre van szükség.

A magyar kultúra napján megnyílt az Attila című nemzetközi tárlat a Magyar Nemzeti Múzeumban. A kiállítás a hunok uralkodójának személyét és örökségét mutatja be, 13 ország 64 múzeumának mintegy 400 műtárgyán keresztül.

Az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna megtartja az első háromoldalú tárgyalást a háború lezárásáról a következő napokban – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Davosban. A helyszín az Egyesült Arab Emírségek lesz majd, a tárgyalás két napon át zajlik majd és várhatóan holnap kezdődik.

Az ukrajnai háborúnak véget kell vetni – üzente az ukrán és az orosz elnöknek Donald Trump. Az amerikai elnök Davosban megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és beszámolók szerint mindkét fél "nagyon jónak" minősítette a körülbelül egyórás találkozót.

Az amerikai elnök szerint az Egyesült Államok mindent elért, amit Grönlanddal kapcsolatban célként kitűzött. Donald Trump kiemelte, az amerikai jogok közé tartozhat, hogy bármennyi katonai bázist és mindenfajta eszközt telepíthetnek a szigetre.

A NATO-nak fokoznia kell az északi-sarkvidék biztonságát a Grönlandra vonatkozó új keretmegállapodás nyomán – jelentette ki a NATO-főtitkár Davosban. Mark Rutte szerint a szövetség parancsnokai már dolgoznak a részleteken.

Mintegy 20 ország vezetőinek részvételével megalakult az amerikai elnök által kezdeményezett Béketanács, amelynek Davosban aláírták az alapító okiratát. Az eseményen Orbán Viktor kormányfő is részt vett. Magyarország számára nem jár pénzügyi kötelezettséggel a tagság.

A jövő héten mindkét irányba megnyitják a Gázai övezetet Egyiptommal összekötő rafahi átkelőt – jelentette be az övezetet irányító átmeneti kormány vezetője, Davosban. Ali Saath szerint az átkelő újranyitása azt jelképezi, hogy az övezet többé nincs elzárva a világtól.

Elutasította az Európai Bizottság elleni bizalmatlansági indítványt az Európai Parlament. A Tisza párt nem vett részt a voksoláson, miután szerintük az okafogyottá vált azzal, hogy szerdán sikerült megakadályozni a Mercosur-egyezmény hatályba lépését. A bizalmatlansági indítványt a Patrióták Európáért frakció nyújtotta be, mert kifogásolta az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás aláírását.

Spanyolországban háromnapos sztrájkot hirdetett a mozdonyvezetők szakszervezete az elmúlt napok halálos vasúti szerencsétlenségei miatt február 9-től 11-ig. Múlt vasárnap, a Córdoba közelében történt balesetben 43 ember vesztette életét, kedd este Katalóniában egy 28 éves mozdonyvezető halt meg egy balesetben.

Halálos áldozatai is voltak a Görögország egy részét sújtó viharnak. A fővárosban a tűzoltókhoz több száz bejelentés érkezett a vízzel elárasztott épületek miatt. Heves téli vihar, a Harry nevű ciklon okozott súlyos károkat a dél-olaszországi partokon és szigeteken is. Az olasz hatóságok csak Szicílián a károk mértékét több mint egymilliárd euróra, nagyjából 383 milliárd forintra becsülik.

a nap hírei

a nap legfontosabb hírei

napinfó

Orbán Balázs: Magyarország jól helyezkedik az átalakuló világrendben

Orbán Balázs: Magyarország jól helyezkedik az átalakuló világrendben
Az elmúlt hetek világpolitikai történései is azt mutatják, hogy új világrend alakul – mondta az InfoRádióban Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint ebben az átmeneti időszakban Magyarország jó lapokat vett fel, együttműködik Oroszországgal, Kínával és az Egyesült Államokkal is. Ez a stratégia pedig olyan gazdasági lehetőségeket nyitott meg az ország előtt, amik korábban fel sem merülhettek, ennek köszönhető például a MOL tulajdonszerzése a szerbiai olajvállalatban – hangsúlyozta.
 

Orbán Viktor: a béke legnagyobb akadálya Európa

A Béketanács megalapítása után így nyilatkozott Orbán Viktor

Orbán Viktor keményen üzent Volodimir Zelenszkijnek

Dán kormányfő az EU-csúcson: Grönland ügyében nyitottak vagyunk az együttműködésre az Egyesült Államokkal

Dán kormányfő az EU-csúcson: Grönland ügyében nyitottak vagyunk az együttműködésre az Egyesült Államokkal

Dánia és Grönland nyitott az együttműködésre az Egyesült Államokkal az 1951-es védelmi megállapodásuk továbbfejlesztése érdekében – jelentette ki Mette Frederiksen dán miniszterelnök Brüsszelben az EU-csúcson csütörtökön késő este.
 

Magyarics Tamás: Donald Trump ismert forgatókönyhöz nyúlhat, Grönland lehet az „új Guantánamo”

Donald Trump: „mindent elértünk Grönlanddal kapcsolatban”

Orosz–amerikai–ukrán hármas megbeszélés a láthatáron – Donald Trump Davosból üzent Vlagyimir Putyinnak: véget kell vetni az ukrajnai háborúnak

Gálik Zoltán: olyan „gazdasági fegyver” is van Európa kezében, amit korábban még sosem vetettek be

Donald Trump a Béketanács megalakulásakor: örök békét hozunk el a Közel-Kelet számára

Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
 
Nagyot fordult a világ, jót mentek a tőzsdék

Nagyot fordult a világ, jót mentek a tőzsdék

Tegnap Davosban Donald Trump elmondta, hogy nem fog erőszakot alkalmazni Grönland megszerzésére, este pedig már azt, hogy sikerült megállapodást kötnie és nem lesz újabb vámháború. A hírre világszerte ugrottak a tőzsdék, Ázsia után Európában is nagyobb emelkedés volt látható. A magyar tőzsde is kifejezetten jól teljesített, a Mol közel 6 százalékot emelkedett, ezzel pedig új történelmi csúcs közelébe száguldottak a cég részvényei. Az OTP-nél és a BUX indexnél is összejött ma a történelmi rekord. Közben az amerikai piacokon is folytatódott az emelkedés. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Lomtalanítás Pécs 2026: itt az összes tavaszi és őszi lomtalanítási dátum utcák szerint

Lomtalanítás Pécs 2026: itt az összes tavaszi és őszi lomtalanítási dátum utcák szerint

A történelmi belvároson kívül a házhozmenő térítésmentes lomtalanítás kérhető.

'It's all about the land': Zelensky says Ukraine to talk to US and Russia

'It's all about the land': Zelensky says Ukraine to talk to US and Russia

The meeting came as US envoy Steve Witkoff headed to Moscow for a meeting with Russia's Vladimir Putin.

2026. január 22. 21:40
Kihúzták a lottószámokat: elképesztő, hány milliárdot lehet nyerni a következő három napban
2026. január 22. 20:13
Orbán Balázs: Magyarország jól helyezkedik az átalakuló világrendben
