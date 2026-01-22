Nem küld ki számlákat a közműcég – a nap legfontosabb hírei

Felfüggesztette a villany- és gázszámlák kiküldését az MVM, miután a kormány bejelentette a januári rezsistopot. A szolgáltató azt kéri ügyfeleitől, hogy várják meg a részletes tájékoztatást a teendőkről – azok is, akik már befizették korábban kiküldött számlájukat. Az energiaügyi miniszter vezette munkacsoport egy héten belül tesz konkrét javaslatokat a rezsistop részleteire.

Megjelent az újabb földhőpályázat 10 milliárd forintos keretösszeggel, a jelentkezés márciusban indul. A kormány 10-20 vidéki helyszínen támogatja az első geotermikus kútfúrásokat, projektenként akár egymilliárd forinttal.

Bővül az otthontámogatásban részesülő közszolgálati dolgozók köre: az a feltétel, hogy a kölcsön célja magyarországi lakóingatlan tulajdonjogának a megszerzése legyen. Emellett február 15-ig meghosszabbították a bejelentési határidőt is a kormánydöntése alapján. Erre hívta fel a figyelmet a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Elindult a Budapesti Zöld Panelprogram második szakasza, amely a panelházak energetikai korszerűsítését támogatja – jelentette be a főpolgármester. Az évi mintegy 1 milliárd 300 milliós keretösszegű program csökkenti a rezsit. A IX., X. és XIII. kerületben már elérhető a pályázat.

Két önvezető taxi állhat szolgálatba az év második felétől Budapesten – mondta a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos. Palkovics László az Inforádió Aréna című műsorában arról számolt be, hogy a Zalazone indítja a fővárosban a kísérletet, amelybe a sofőr által vezetett taxikat is bevonnak.

5,6 milliárd forint értékben bővíti kapacitásait Csongrádon a Vestfrost dán hűtőgyártó, amihez a kormány 1,1 milliárd forintnyi támogatást biztosít. Ennek nyomán itt már évente 105 ezer hűtőgépet fognak előállítani, amelyek a szektor felső piaci szegmenset célozzák.

Vissza nem térítendő támogatást kapnak a tavasszal fagykárt szenvedett gyümölcsösök és szőlők tulajdonosai – az erről szóló rendelet este jelent meg a Magyar Közlönyben. A 4,2 milliárd keretösszegű forrásra holnaptó (pén) pályázhatnak azok a termelők, akiknek ültetvénye a 30 százalékot meghaladó hozamcsökkenést szenvedett.

Szigorítana az airbnb-szabályokon a főváros I. kerülete. Akár be is tilthatják a rövid távú lakáskiadást.

Szombaton bemutatja a külügyi területért felelős szakértőjét a Tisza, utána pedig az oktatási terület következik – jelentette ki Magyar Péter. A Tisza elnöke a Válasz Online-nak adott interjúban azt mondta, hogy ők a diplomáciában nem barátságokat keresnek majd, ehelyett pragmatizmusra, kompromisszumokra és szövetségesekre van szükség.

A magyar kultúra napján megnyílt az Attila című nemzetközi tárlat a Magyar Nemzeti Múzeumban. A kiállítás a hunok uralkodójának személyét és örökségét mutatja be, 13 ország 64 múzeumának mintegy 400 műtárgyán keresztül.

Az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna megtartja az első háromoldalú tárgyalást a háború lezárásáról a következő napokban – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Davosban. A helyszín az Egyesült Arab Emírségek lesz majd, a tárgyalás két napon át zajlik majd és várhatóan holnap kezdődik.

Az ukrajnai háborúnak véget kell vetni – üzente az ukrán és az orosz elnöknek Donald Trump. Az amerikai elnök Davosban megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és beszámolók szerint mindkét fél "nagyon jónak" minősítette a körülbelül egyórás találkozót.

Az amerikai elnök szerint az Egyesült Államok mindent elért, amit Grönlanddal kapcsolatban célként kitűzött. Donald Trump kiemelte, az amerikai jogok közé tartozhat, hogy bármennyi katonai bázist és mindenfajta eszközt telepíthetnek a szigetre.

A NATO-nak fokoznia kell az északi-sarkvidék biztonságát a Grönlandra vonatkozó új keretmegállapodás nyomán – jelentette ki a NATO-főtitkár Davosban. Mark Rutte szerint a szövetség parancsnokai már dolgoznak a részleteken.

Mintegy 20 ország vezetőinek részvételével megalakult az amerikai elnök által kezdeményezett Béketanács, amelynek Davosban aláírták az alapító okiratát. Az eseményen Orbán Viktor kormányfő is részt vett. Magyarország számára nem jár pénzügyi kötelezettséggel a tagság.

A jövő héten mindkét irányba megnyitják a Gázai övezetet Egyiptommal összekötő rafahi átkelőt – jelentette be az övezetet irányító átmeneti kormány vezetője, Davosban. Ali Saath szerint az átkelő újranyitása azt jelképezi, hogy az övezet többé nincs elzárva a világtól.

Elutasította az Európai Bizottság elleni bizalmatlansági indítványt az Európai Parlament. A Tisza párt nem vett részt a voksoláson, miután szerintük az okafogyottá vált azzal, hogy szerdán sikerült megakadályozni a Mercosur-egyezmény hatályba lépését. A bizalmatlansági indítványt a Patrióták Európáért frakció nyújtotta be, mert kifogásolta az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás aláírását.

Spanyolországban háromnapos sztrájkot hirdetett a mozdonyvezetők szakszervezete az elmúlt napok halálos vasúti szerencsétlenségei miatt február 9-től 11-ig. Múlt vasárnap, a Córdoba közelében történt balesetben 43 ember vesztette életét, kedd este Katalóniában egy 28 éves mozdonyvezető halt meg egy balesetben.

Halálos áldozatai is voltak a Görögország egy részét sújtó viharnak. A fővárosban a tűzoltókhoz több száz bejelentés érkezett a vízzel elárasztott épületek miatt. Heves téli vihar, a Harry nevű ciklon okozott súlyos károkat a dél-olaszországi partokon és szigeteken is. Az olasz hatóságok csak Szicílián a károk mértékét több mint egymilliárd euróra, nagyjából 383 milliárd forintra becsülik.