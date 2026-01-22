Automatikus lesz a január havi rezsistop – Kormányinfó percről percre

2026.01.22. 09:57 Kezdünk! Bejelentéseket tesz a kormány hétközi üléséről érkezve Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Várható témák: rezsicsökkentés és bővítése

nyugdíjak, családok

otthonteremtési program

Ukrajna, uniós ügyek, Mercosur-deal

külpolitikai kérdések (Grönland, Irán, Izrael, Venezuela)

választás 2026. Tartson velünk, kezdünk!

2026.01.22. 10:07 Hideg - rezsivédelem Gulyás Gergely: a hóhelyzet által okozott nehézségek véget értek, köszönet illeti a rendőröknek, a honvédeknek, a katasztrófavédőknek. Köszönet illeti őket. A nagy hidegnek egyéb következményei voltak: a rezsiköltségek a több fűtés miatt magasabb rezsiszámlák jöhettek, ezért a kormány úgy döntött, a rendkívüli hideg következményeitől meg kell óvni a családokat, senki nem fizethet magasabb fűtésszámlát. Lantos Csaba egy héten belül konkrét javaslatcsomagot tesz a kormány asztalára egy munkacsoport élén.

2026.01.22. 10:10 Béketanács - miniszterelnöki felhatalmazás Gulyás Gergely: Davosban Orbán Viktor aláírja a Béketanács-tagságot, erre kapott felhatalmazást a kormánytól. Semmilyen fizetési kötelezettséggel nem jár a tagság. Az országokat éles határvonal osztja kettőt: akik békét akarnak, illetve, akik bármit mondanak, de tetteikkel a háborút támogatják.

2026.01.22. 10:12 Nemzeti petíció Gulyás Gergely: február elején kezdődik a kézbesítés, a tartalmát napokon belül ismertetjük. Februárban rendkívüli és márciusban rendes EU-csúcs lesz. Az EU háborúba igyekszik. Bízunk benne, hogy Magyarország képes lesz álláspontját az EU Tanácsában megfelelő erővel képviselni. A tavaszi választás is erről szól. A Tisza Párt fontos dolgokról nem képes Brüsszelnek nemet mondani.

2026.01.22. 10:15 Beruházások Vitályos Eszter: egy hét alatt 10 milliárd forintnyi beruházás érkezett. Békéscsaba (5,5 milliárd forint, támogatás 1,5 milliárd forint, 80 munkahely, csomagolóanyag-gyár), kecskeméti e-Mercedes-gyár. Dunaújváros, kórházi eszközbeszerzés. Szegedi gyermeksürgősségi átadása (1,3 milliárd forint kormányzati támogatás). Kókán új óvodai épületszárny. Kiskörösön víziközmű-fejlesztés.

2026.01.22. 10:17 Kérdések... ...válaszok.

2026.01.22. 10:18 Rezsistop - automatikus lesz? Miből kompenzálja ezt az állam a szolgáltatónak? Gulyás Gergely: automatikusan fog járni. A szolgáltató intézi. Az egész döntés lényege, hogy nem az emberek fizetik, a forrásokat az NGM biztosítja.

2026.01.22. 10:19 Rezsicsökkentés - hogyan változik a kedvezmény képlete? Nem tartják indokoltnak sávok behozását? Gulyás Gergely: a DK tett egy sávkedvezmény-javaslatot, erre csatlakozott a Tisza Párt. De az ő javaslatuk keveseknek és a gazdagoknak segít, négyötödnek nem. A mi javaslatunk egyik eleme, hogy a januári magasabb fogyasztás miatt senki nem kerülhet át magasabb sávba. A megoldás részeként jelezni fogjuk: senki nem kerül át a másik sávba. Európa legalacsonyabb rezsiárait (gáz) fizetik a magyarok. Amszterdam hétszeres, Varsó három és félszeres árat fizet a magyarhoz képest. Villanyban Bukarestben háromszoros a villanyár Budapesthez képest. Új sávok 80 százaléknak semmilyen segítséget nem jelentenének.

2026.01.22. 10:26 Békecsúcs - Davosban találkoznak a Béketanács alapítói. Nem kerül ez pénzbe? 1 millió dollár az alaptőke. Gulyás Gergely: mi azzal a feltétellel csatlakozunk, hogy nem kell fizetni. A Bloomberg közölhet álhírt ezzel kapcsolatban, nem szereti Donald Trumpot.

2026.01.22. 10:27 Mercosur-megállapodás - sem a Tisza, sem a Fidesz nem szavazta meg. Mi a helyzet? Okafogyott a bizalmatlansági indítvány Ursula von der Leyen ellen? Gulyás Gergely: a DK és a Tisza fontos dolgokban nem áll ellen a brüsszeli kéréseknek. Az EB és az Európai Néppárt is azon dolgozik, hogy ez a megállapodás átmenjen. Nem volt egységes szavazás egyik frakcióban sem, de az Európai Néppártban támogatták a Mercosur-megállapodást a legtöbben. A Tisza ennek a pártcsaládnak a tagja.

2026.01.22. 10:30 Grönland - napirenden van az EU-csúcson. Mi a helyzet? Gulyás Gergely: a NATO a keret. Megállapodás jöhetett létre, ha a hírek igazak.

2026.01.22. 10:30 Lesz-e Davosban Trump-Orbán-megbeszélés? Gulyás Gergely: a miniszterelnök az aláírás kapcsán találkozik az amerikai elnökkel, épp csütörtök délelőtt.

2026.01.22. 10:32 Ukrajna lépéseket fontolgat a Nemzeti Petíció után. Mi a helyzet? Gulyás Gergely: a Nemzeti Petíció szuverenitási kérdés.

2026.01.22. 10:32 A rezsicsökkentés rendszerében hosszú távon történhet-e változás? Gulyás Gergely: kormányváltás esetén igen. 2-3-4-szeres árak jöhetnek ez esetben.

2026.01.22. 10:35 Magyar Péter támadja a rezsicsökkentést. Mi a véleménye? Gulyás Gergely: a hazugság és az arcátlanság általánossá vált, Magyar Péter egy lapáttal még Gyurcsány Ferencre is sikerült rátennie. A magyar baloldaltól nyilvánvaló, hogy mi várható. A javaslatuk rossz, és ez nem politikai szimpátia kérdése. Tényszerű hazugságokat hangoztatnak. Magyarország pedig orosz gáz nélkül nem tudja fenntartani a rezsicsökkentést. A Shell nagy pénzt keresett azon, hogy Európa elvágta magát az orosz üzemanyagtól.

2026.01.22. 10:38 Pultozás Vácon - lemondott egy tiszás politikus. Mi a véleménye? Gulyás Gergely: távolságuk a valóságtól rendkívül nagy.

2026.01.22. 10:39 Mi miatt nem foglal állást a Tisza Párt háborúügyben? Gulyás Gergely: fontos ügyekben nem tudnak ellentmondani Brüsszelnek. Magyar Péter mentelmi joga is a tét. A párt felfüggesztési pontja Brüsszel.

2026.01.22. 10:42 Rezsicsökkentés - hány ember csúszott volna át másik kategóriába a segítség nélkül? Mihez képest szabják meg majd az árat? Gulyás Gergely: 10 százalék, de nem ilyen egyszerű a helyzet. Aki gázzal fűt, három módon fizet: átalányt, havi diktálással, jelleggörbe alapján (minden hónapra kiszámítják az átlagos fogyasztást, ez januárban az éves fogyasztás 19 százaléka). Senki nem fizethet többet a januári átlagosnál.

2026.01.22. 10:44 Rezsicsökkentés - miért január vége előtt jelentették be? Az energiaválság tanulsága épp az volt, hogy csökkenteni kell a fogyasztást... Gulyás Gergely: senki nem fogja mostantól az utcát fűteni, ráadásul az extrém hidegnek vége van. A rezsicsökkentésnek van egyébként fogyasztásmennyiségi lába, senkit nem ösztönöz a rendszer pazarlásra.

2026.01.22. 10:47 Extraprofitadó - egyeztettek az érintettekkel? Gulyás Gergely: amennyiben a szabályok változnak, kell velük egyeztetni. De ez most nem a rezsistop pillanata.

2026.01.22. 10:47 Mit vár a kormány a Béketanácstól? Gulyás Gergely: azon országok súlyának növekedését, akik békét akarnak.

2026.01.22. 10:48 Gáztározói töltöttség? Gulyás Gergely: 3,3 milliárd köbméter, a töltöttség 49,84 százalékos. Ez megnyugtató, a lakosság 137 téli napja biztosított még. Teljes biztonságban vagyunk.

2026.01.22. 10:49 Keddi gazdatüntetés - Strasbourban ott voltak a magyar EP-képviselők? Gulyás Gergely: Magyar Péter hazudott, lebukott, ott voltak, Gál Kinga is és Dömötör Csaba is.

2026.01.22. 10:51 Mit gondol a Tisza Párt multivezér szakemberéről? Gulyás Gergely: ez a baloldali mintázat.

2026.01.22. 10:52 43 százalékkal nőtt a gázfogyasztás januárra. Ennyi lesz a támogatás? Gulyás Gergely: nem pontos a szám, körülbelül egyharmad. Egy átlagos januárhoz képest 30-33 százalék a plusz. A számlázást a szolgáltató szerdán leállította.

2026.01.22. 10:54 Követte a Dallast? Gulyás Gergely: soha egyetlen részt sem láttam.

2026.01.22. 10:55 Mi lesz Orbán Viktor szerepe a Béketanácsban? Gulyás Gergely: ezekben a percekben alakul meg. A miniszterelnöknek nincsenek nemzetközi tisztségekre vonatkozó ambíciói.

2026.01.22. 10:56 A kormány nem szavazza meg a Mercosur-megállapodás bírósági megtámadását. Mi az elképzelés? Gulyás Gergely: mi sosem támogattuk ezt az egyezséget. Olyan megállapodások kellenek, amelyek megegyeznek a magyar érdekekkel.

2026.01.22. 10:57 Adathalászat - elérték a NAV-ot a kibercsalók. Mit lehet tenni? Be tud-e avatkozni a kormány? Gulyás Gergely: a magyar nemzetbiztonság fejlesztéseket hajtott végre. Az egyik oldalon vannak a támadók, a másik oldalon ki akarják védeni a támadásokat.

2026.01.22. 10:59 Közeledik a februári kitörés napja. A szélsőjobboldal is készül a becsület napjára... engedélyezni fogják-e? Gulyás Gergely: a rendőrség feladata, hogy eseményeket tudomásul vegyen vagy megakadályozzon. Az emberi méltóságot nem sérthetik események. Nem ismerem a rendőrség ez irányú döntését

2026.01.22. 11:01 Komolyan vehető, hogy a Tisza Párt megtarthatja a rezsicsökkentést? Gulyás Gergely: nincs egyetértés erről a pártban.

2026.01.22. 11:02 Mennyire nőne a rezsiár, ha nem lenne rezsicsökkentés? Gulyás Gergely: 3-4-szeres.

2026.01.22. 11:04 Hogyan lehet a gazdák mellett kiállni most a Mercosur-megállapodás kapcsán? Gulyás Gergely: mindent meg fogunk tenni.

2026.01.22. 11:05 Rezsistop - Akik nem gázzal vagy távfűtéssel fűtenek, hogy nyernek most majd? Gulyás Gergely: tűzifánál nincs korlátozás a támogatásnak. Minden egyéb fűtési móddal foglalkozunk. A távhőnél, az áramnál és a gáznál tudunk automatizmust érvényesíteni.

2026.01.22. 11:07 Rezsistop - választási év van, ez egyszeri alkalom? Általános szabály is lesz ebből? Gulyás Gergely: nem választási intézkedés ez, 13 éve van rezsicsökkentés.

2026.01.22. 11:09 Béketanács - Mitől lesz ez jobb, mint a korábbi hasonlók? Vagy mint az ENSZ? Biankócsekket írnak alá a csatlakozók? Ki rakja mögé az erőt? Ha háborúzó felek lépnek be, nem válik murissá egy béketanács? Mi az, ami a haszna lehet? Gulyás Gergely: az ENSZ 1945-ös megalakulásakor nem tudtunk többet az ENSZ-ről, mint most a Béketanácsról. Meglátjuk, hogy a nemzetközi rendben milyen szerepet tud vállalni.

2026.01.22. 11:14 Nyugdíjak értékállósága - a kritika szerint a legalacsonyabb jövedelmű nyugdíjasok felzárkózása nem megfelelő. Mit tesz a kormány e téren? A kritika szerint nem arányos a nyugdíjak változása. Gulyás Gergely: ha valaki ma megy nyugdíjba, az átlagbérhez viszonyított aránya Magyarországon sokkal magasabb, mint az EU átlaga. Aki most megy nyugdíjba, nem járnak el vele igazságtalanul.

2026.01.22. 11:16 Csepeli Lázár-infó - Vannak tényleg 120 ezer forintos nyugdíjak Magyarországon? Mikor jutunk el ahhoz, hogy nem lesznek? Gulyás Gergely: a kormány tagjainak fizetése természetesen magasabb ennél. De az biztos, hogy egy fideszes parlamenti képviselő az elmúlt 28 évben mással sem foglalkozott, mint ezeknek az embereknek a problémáival. Kapitány István pedig a Shell problémáival foglalkozott. Valószínűleg egyébként nem rosszul. Ami pedig a nyugdíjrendszert illet, sokan vannak, akiknek nincs meg a teljes időszakuk, ezért jutnak méltánytalanul kevés nyugdíjhoz.

2026.01.22. 11:22 Kapitány István nem azt mondta, hogy le kell válni az orosz energiáról, hanem hogy diverzifikálni kell. Miért támadják Kapitány Istvánt azzal, amivel? Gulyás Gergely: olvastam olyat tőle, ami a leválásról értekezik. Diverzifikációért pedig ez a kormány tett meg mindent. Szlovénián kívül minden szomszéddal van interkonnektor.

2026.01.22. 11:24 Donald Trump Davosban azt mondta, rengeteg pénz öltek a békébe, most Ukrajnán a sor. Mit jelent ez? Gulyás Gergely: béke akkor lesz, ha azt mindkét fél elfogadja. Ezen tárgyalások egy részét a nyilvánosság is látja. A magyar érdek, hogy mielőbb béke legyen, a háború folytatásának nincs értelme. Az orosz lassú előrehaladás nem tűnik megállíthatónak. A háború finanszírozása a harmadik világháborúhoz vezet.

2026.01.22. 11:27 Szolidaritási hozzájárulás - Mi a helyzet most a kormány értelmezése szerint? Gulyás Gergely: van egy alkotmányossági vita, amelyben vereséget szenvedett a főpolgármester. És van egy eljárási vita, hogy megfelelően tájékoztatták-e a főpolgármestert. Hogy jól szedte-e be a Kincstár az adót vagy sem. Egy-két önkormányzat fordult bírósághoz.

2026.01.22. 11:32 Csepeli Lázár-infó - Putyin 30 százalékkal olcsóbban adja a gázt, mint a tőzsdei ár? Gulyás Gergely: az ár nem nyilvános, ehhez nem mi ragaszkodunk. Lázár János a valóságot kedvezően mutatta be, a valóságban ennél még nagyobb is lehet a különbség.

2026.01.22. 11:35 Radics Béla fővárosi fideszes képviselő alapítványa, a Tradíciók tízmilliókat kapott támogatásként. Milyen látszatot kelt ez? Nincs honlap, nincs iroda. Radics Béla indul is tavasszal a választáson. Gulyás Gergely: több tízezer alapítvány vagy szervezet kap támogatást. Minden esetben el kell számolni a támogatással. A döntések többségét kollégiumok hozzák.

2026.01.22. 11:38 Benes-dekrétumok - Mi lesz a tüntetéssel? Gulyás Gergely: ellenezzük a dekrétumokat, ha a magyar nagykövetet felkérik, fel fog szólalni.

2026.01.22. 11:39 Miért nem elektronikus még mindig a földhivatali ügyintézés? Gulyás Gergely: tesztüzem lezajlott, jól működött a rendszer online. Egy új rendszer bevezetésekor lehetnek még nehézségek.

2026.01.22. 11:41 Venezuela és Grönland után is a béke nagykövete Donald Trump? Gulyás Gergely: Venezuelában békés akció zajlott, Grönlandon pedig épp megegyezés van, nem merült fel katonai erő alkalmazása.

2026.01.22. 11:43 Portréinterjút kértünk Vitályos Esztertől (RTL), vállalja? Vitályos Eszter: visszajelzünk.

2026.01.22. 11:46 Szőlő utca - mi lesz a jövője? Gulyás Gergely: Aszód, Debrecen és még egy harmadik város (Nagykanizsa - a szerk.) lett az utód.

2026.01.22. 11:47 Egressy Mátyás eltűnésének ügye - rendet kell tenni a szórakozóhelyeken? Van-e a kormánynak akcióterve? Gulyás Gergely: szigorítottuk a nyitvatartási feltételeket. Ha valakinél drogot találnak, a szórakozóhelyet be lehet zárni.

2026.01.22. 11:49 Mekkora arcvesztés lehet a Mercosur-botrány Ursula von der Leyennek? Gulyás Gergely: jelentős. Nagy lázadás történt a törekvésével szemben, nagy országok mentek ellene.

2026.01.22. 11:53 Miért ekkora egzisztenciális kihívás Magyarországon 16 év Fidesz-kormányzás után egy januári hideg? Gulyás Gergely: nem az. Az intézkedés részleteit Lantos Csaba munkacsoportja dolgozza ki. Egy átlagus január lesz a kiindulópont. Tízmilliárdos nagyságrendű segítség lesz.

2026.01.22. 11:55 A Republikon 38 százaléknyi elégedetlen tábort mért a fideszesek körében. Nekik is a folytatást ígérik? Gulyás Gergely: vannak vágyvezérelt közvélemény-kutatások.

2026.01.22. 11:55 Mi alapján döntöttek Szőlő utca bezárásáról? Gulyás Gergely: részben elég volt, amit láttunk. Részben munkaerőhiány is volt.

2026.01.22. 11:58 Hol tart a párt-aláírásgyűjtés? Gulyás Gergely: pártügy.

2026.01.22. 12:00 Hogy áll a pedagógus-béremelés? Gulyás Gergely: az emelt bér február elején érkezik.