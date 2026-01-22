Automatikus lesz a január havi rezsistop – Kormányinfó percről percre

Kezdünk!
Bejelentéseket tesz a kormány hétközi üléséről érkezve Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Várható témák:
- rezsicsökkentés és bővítése
- nyugdíjak, családok
- otthonteremtési program
- Ukrajna, uniós ügyek, Mercosur-deal
- külpolitikai kérdések (Grönland, Irán, Izrael, Venezuela)
- választás 2026.
Tartson velünk, kezdünk!
Hideg - rezsivédelem
Gulyás Gergely: a hóhelyzet által okozott nehézségek véget értek, köszönet illeti a rendőröknek, a honvédeknek, a katasztrófavédőknek. Köszönet illeti őket. A nagy hidegnek egyéb következményei voltak: a rezsiköltségek a több fűtés miatt magasabb rezsiszámlák jöhettek, ezért a kormány úgy döntött, a rendkívüli hideg következményeitől meg kell óvni a családokat, senki nem fizethet magasabb fűtésszámlát. Lantos Csaba egy héten belül konkrét javaslatcsomagot tesz a kormány asztalára egy munkacsoport élén.
Béketanács - miniszterelnöki felhatalmazás
Gulyás Gergely: Davosban Orbán Viktor aláírja a Béketanács-tagságot, erre kapott felhatalmazást a kormánytól. Semmilyen fizetési kötelezettséggel nem jár a tagság. Az országokat éles határvonal osztja kettőt: akik békét akarnak, illetve, akik bármit mondanak, de tetteikkel a háborút támogatják.
Nemzeti petíció
Gulyás Gergely: február elején kezdődik a kézbesítés, a tartalmát napokon belül ismertetjük. Februárban rendkívüli és márciusban rendes EU-csúcs lesz. Az EU háborúba igyekszik. Bízunk benne, hogy Magyarország képes lesz álláspontját az EU Tanácsában megfelelő erővel képviselni. A tavaszi választás is erről szól. A Tisza Párt fontos dolgokról nem képes Brüsszelnek nemet mondani.
Beruházások
Vitályos Eszter: egy hét alatt 10 milliárd forintnyi beruházás érkezett. Békéscsaba (5,5 milliárd forint, támogatás 1,5 milliárd forint, 80 munkahely, csomagolóanyag-gyár), kecskeméti e-Mercedes-gyár. Dunaújváros, kórházi eszközbeszerzés. Szegedi gyermeksürgősségi átadása (1,3 milliárd forint kormányzati támogatás). Kókán új óvodai épületszárny. Kiskörösön víziközmű-fejlesztés.
Kérdések...
...válaszok.
Rezsistop - automatikus lesz? Miből kompenzálja ezt az állam a szolgáltatónak?
Gulyás Gergely: automatikusan fog járni. A szolgáltató intézi. Az egész döntés lényege, hogy nem az emberek fizetik, a forrásokat az NGM biztosítja.
Rezsicsökkentés - hogyan változik a kedvezmény képlete? Nem tartják indokoltnak sávok behozását?
Gulyás Gergely: a DK tett egy sávkedvezmény-javaslatot, erre csatlakozott a Tisza Párt. De az ő javaslatuk keveseknek és a gazdagoknak segít, négyötödnek nem. A mi javaslatunk egyik eleme, hogy a januári magasabb fogyasztás miatt senki nem kerülhet át magasabb sávba. A megoldás részeként jelezni fogjuk: senki nem kerül át a másik sávba. Európa legalacsonyabb rezsiárait (gáz) fizetik a magyarok. Amszterdam hétszeres, Varsó három és félszeres árat fizet a magyarhoz képest. Villanyban Bukarestben háromszoros a villanyár Budapesthez képest. Új sávok 80 százaléknak semmilyen segítséget nem jelentenének.
Békecsúcs - Davosban találkoznak a Béketanács alapítói. Nem kerül ez pénzbe? 1 millió dollár az alaptőke.
Gulyás Gergely: mi azzal a feltétellel csatlakozunk, hogy nem kell fizetni. A Bloomberg közölhet álhírt ezzel kapcsolatban, nem szereti Donald Trumpot.
Mercosur-megállapodás - sem a Tisza, sem a Fidesz nem szavazta meg. Mi a helyzet? Okafogyott a bizalmatlansági indítvány Ursula von der Leyen ellen?
Gulyás Gergely: a DK és a Tisza fontos dolgokban nem áll ellen a brüsszeli kéréseknek. Az EB és az Európai Néppárt is azon dolgozik, hogy ez a megállapodás átmenjen. Nem volt egységes szavazás egyik frakcióban sem, de az Európai Néppártban támogatták a Mercosur-megállapodást a legtöbben. A Tisza ennek a pártcsaládnak a tagja.
Grönland - napirenden van az EU-csúcson. Mi a helyzet?
Gulyás Gergely: a NATO a keret. Megállapodás jöhetett létre, ha a hírek igazak.
Lesz-e Davosban Trump-Orbán-megbeszélés?
Gulyás Gergely: a miniszterelnök az aláírás kapcsán találkozik az amerikai elnökkel, épp csütörtök délelőtt.
Ukrajna lépéseket fontolgat a Nemzeti Petíció után. Mi a helyzet?
Gulyás Gergely: a Nemzeti Petíció szuverenitási kérdés.
A rezsicsökkentés rendszerében hosszú távon történhet-e változás?
Gulyás Gergely: kormányváltás esetén igen. 2-3-4-szeres árak jöhetnek ez esetben.
Magyar Péter támadja a rezsicsökkentést. Mi a véleménye?
Gulyás Gergely: a hazugság és az arcátlanság általánossá vált, Magyar Péter egy lapáttal még Gyurcsány Ferencre is sikerült rátennie. A magyar baloldaltól nyilvánvaló, hogy mi várható. A javaslatuk rossz, és ez nem politikai szimpátia kérdése. Tényszerű hazugságokat hangoztatnak. Magyarország pedig orosz gáz nélkül nem tudja fenntartani a rezsicsökkentést. A Shell nagy pénzt keresett azon, hogy Európa elvágta magát az orosz üzemanyagtól.
Pultozás Vácon - lemondott egy tiszás politikus. Mi a véleménye?
Gulyás Gergely: távolságuk a valóságtól rendkívül nagy.
Mi miatt nem foglal állást a Tisza Párt háborúügyben?
Gulyás Gergely: fontos ügyekben nem tudnak ellentmondani Brüsszelnek. Magyar Péter mentelmi joga is a tét. A párt felfüggesztési pontja Brüsszel.
Rezsicsökkentés - hány ember csúszott volna át másik kategóriába a segítség nélkül? Mihez képest szabják meg majd az árat?
Gulyás Gergely: 10 százalék, de nem ilyen egyszerű a helyzet. Aki gázzal fűt, három módon fizet: átalányt, havi diktálással, jelleggörbe alapján (minden hónapra kiszámítják az átlagos fogyasztást, ez januárban az éves fogyasztás 19 százaléka). Senki nem fizethet többet a januári átlagosnál.
Rezsicsökkentés - miért január vége előtt jelentették be? Az energiaválság tanulsága épp az volt, hogy csökkenteni kell a fogyasztást...
Gulyás Gergely: senki nem fogja mostantól az utcát fűteni, ráadásul az extrém hidegnek vége van. A rezsicsökkentésnek van egyébként fogyasztásmennyiségi lába, senkit nem ösztönöz a rendszer pazarlásra.
Extraprofitadó - egyeztettek az érintettekkel?
Gulyás Gergely: amennyiben a szabályok változnak, kell velük egyeztetni. De ez most nem a rezsistop pillanata.
Mit vár a kormány a Béketanácstól?
Gulyás Gergely: azon országok súlyának növekedését, akik békét akarnak.
Gáztározói töltöttség?
Gulyás Gergely: 3,3 milliárd köbméter, a töltöttség 49,84 százalékos. Ez megnyugtató, a lakosság 137 téli napja biztosított még. Teljes biztonságban vagyunk.
Keddi gazdatüntetés - Strasbourban ott voltak a magyar EP-képviselők?
Gulyás Gergely: Magyar Péter hazudott, lebukott, ott voltak, Gál Kinga is és Dömötör Csaba is.
Mit gondol a Tisza Párt multivezér szakemberéről?
Gulyás Gergely: ez a baloldali mintázat.
43 százalékkal nőtt a gázfogyasztás januárra. Ennyi lesz a támogatás?
Gulyás Gergely: nem pontos a szám, körülbelül egyharmad. Egy átlagos januárhoz képest 30-33 százalék a plusz. A számlázást a szolgáltató szerdán leállította.
Követte a Dallast?
Gulyás Gergely: soha egyetlen részt sem láttam.
Mi lesz Orbán Viktor szerepe a Béketanácsban?
Gulyás Gergely: ezekben a percekben alakul meg. A miniszterelnöknek nincsenek nemzetközi tisztségekre vonatkozó ambíciói.
A kormány nem szavazza meg a Mercosur-megállapodás bírósági megtámadását. Mi az elképzelés?
Gulyás Gergely: mi sosem támogattuk ezt az egyezséget. Olyan megállapodások kellenek, amelyek megegyeznek a magyar érdekekkel.
Adathalászat - elérték a NAV-ot a kibercsalók. Mit lehet tenni? Be tud-e avatkozni a kormány?
Gulyás Gergely: a magyar nemzetbiztonság fejlesztéseket hajtott végre. Az egyik oldalon vannak a támadók, a másik oldalon ki akarják védeni a támadásokat.
Közeledik a februári kitörés napja. A szélsőjobboldal is készül a becsület napjára... engedélyezni fogják-e?
Gulyás Gergely: a rendőrség feladata, hogy eseményeket tudomásul vegyen vagy megakadályozzon. Az emberi méltóságot nem sérthetik események. Nem ismerem a rendőrség ez irányú döntését
Komolyan vehető, hogy a Tisza Párt megtarthatja a rezsicsökkentést?
Gulyás Gergely: nincs egyetértés erről a pártban.
Mennyire nőne a rezsiár, ha nem lenne rezsicsökkentés?
Gulyás Gergely: 3-4-szeres.
Hogyan lehet a gazdák mellett kiállni most a Mercosur-megállapodás kapcsán?
Gulyás Gergely: mindent meg fogunk tenni.
Rezsistop - Akik nem gázzal vagy távfűtéssel fűtenek, hogy nyernek most majd?
Gulyás Gergely: tűzifánál nincs korlátozás a támogatásnak. Minden egyéb fűtési móddal foglalkozunk. A távhőnél, az áramnál és a gáznál tudunk automatizmust érvényesíteni.
Rezsistop - választási év van, ez egyszeri alkalom? Általános szabály is lesz ebből?
Gulyás Gergely: nem választási intézkedés ez, 13 éve van rezsicsökkentés.
Béketanács - Mitől lesz ez jobb, mint a korábbi hasonlók? Vagy mint az ENSZ? Biankócsekket írnak alá a csatlakozók? Ki rakja mögé az erőt? Ha háborúzó felek lépnek be, nem válik murissá egy béketanács? Mi az, ami a haszna lehet?
Gulyás Gergely: az ENSZ 1945-ös megalakulásakor nem tudtunk többet az ENSZ-ről, mint most a Béketanácsról. Meglátjuk, hogy a nemzetközi rendben milyen szerepet tud vállalni.
Nyugdíjak értékállósága - a kritika szerint a legalacsonyabb jövedelmű nyugdíjasok felzárkózása nem megfelelő. Mit tesz a kormány e téren? A kritika szerint nem arányos a nyugdíjak változása.
Gulyás Gergely: ha valaki ma megy nyugdíjba, az átlagbérhez viszonyított aránya Magyarországon sokkal magasabb, mint az EU átlaga. Aki most megy nyugdíjba, nem járnak el vele igazságtalanul.
Csepeli Lázár-infó - Vannak tényleg 120 ezer forintos nyugdíjak Magyarországon? Mikor jutunk el ahhoz, hogy nem lesznek?
Gulyás Gergely: a kormány tagjainak fizetése természetesen magasabb ennél. De az biztos, hogy egy fideszes parlamenti képviselő az elmúlt 28 évben mással sem foglalkozott, mint ezeknek az embereknek a problémáival. Kapitány István pedig a Shell problémáival foglalkozott. Valószínűleg egyébként nem rosszul. Ami pedig a nyugdíjrendszert illet, sokan vannak, akiknek nincs meg a teljes időszakuk, ezért jutnak méltánytalanul kevés nyugdíjhoz.
Kapitány István nem azt mondta, hogy le kell válni az orosz energiáról, hanem hogy diverzifikálni kell. Miért támadják Kapitány Istvánt azzal, amivel?
Gulyás Gergely: olvastam olyat tőle, ami a leválásról értekezik. Diverzifikációért pedig ez a kormány tett meg mindent. Szlovénián kívül minden szomszéddal van interkonnektor.
Donald Trump Davosban azt mondta, rengeteg pénz öltek a békébe, most Ukrajnán a sor. Mit jelent ez?
Gulyás Gergely: béke akkor lesz, ha azt mindkét fél elfogadja. Ezen tárgyalások egy részét a nyilvánosság is látja. A magyar érdek, hogy mielőbb béke legyen, a háború folytatásának nincs értelme. Az orosz lassú előrehaladás nem tűnik megállíthatónak. A háború finanszírozása a harmadik világháborúhoz vezet.
Szolidaritási hozzájárulás - Mi a helyzet most a kormány értelmezése szerint?
Gulyás Gergely: van egy alkotmányossági vita, amelyben vereséget szenvedett a főpolgármester. És van egy eljárási vita, hogy megfelelően tájékoztatták-e a főpolgármestert. Hogy jól szedte-e be a Kincstár az adót vagy sem. Egy-két önkormányzat fordult bírósághoz.
Csepeli Lázár-infó - Putyin 30 százalékkal olcsóbban adja a gázt, mint a tőzsdei ár?
Gulyás Gergely: az ár nem nyilvános, ehhez nem mi ragaszkodunk. Lázár János a valóságot kedvezően mutatta be, a valóságban ennél még nagyobb is lehet a különbség.
Radics Béla fővárosi fideszes képviselő alapítványa, a Tradíciók tízmilliókat kapott támogatásként. Milyen látszatot kelt ez? Nincs honlap, nincs iroda. Radics Béla indul is tavasszal a választáson.
Gulyás Gergely: több tízezer alapítvány vagy szervezet kap támogatást. Minden esetben el kell számolni a támogatással. A döntések többségét kollégiumok hozzák.
Benes-dekrétumok - Mi lesz a tüntetéssel?
Gulyás Gergely: ellenezzük a dekrétumokat, ha a magyar nagykövetet felkérik, fel fog szólalni.
Miért nem elektronikus még mindig a földhivatali ügyintézés?
Gulyás Gergely: tesztüzem lezajlott, jól működött a rendszer online. Egy új rendszer bevezetésekor lehetnek még nehézségek.
Venezuela és Grönland után is a béke nagykövete Donald Trump?
Gulyás Gergely: Venezuelában békés akció zajlott, Grönlandon pedig épp megegyezés van, nem merült fel katonai erő alkalmazása.
Portréinterjút kértünk Vitályos Esztertől (RTL), vállalja?
Vitályos Eszter: visszajelzünk.
Szőlő utca - mi lesz a jövője?
Gulyás Gergely: Aszód, Debrecen és még egy harmadik város (Nagykanizsa - a szerk.) lett az utód.
Egressy Mátyás eltűnésének ügye - rendet kell tenni a szórakozóhelyeken? Van-e a kormánynak akcióterve?
Gulyás Gergely: szigorítottuk a nyitvatartási feltételeket. Ha valakinél drogot találnak, a szórakozóhelyet be lehet zárni.
Mekkora arcvesztés lehet a Mercosur-botrány Ursula von der Leyennek?
Gulyás Gergely: jelentős. Nagy lázadás történt a törekvésével szemben, nagy országok mentek ellene.
Miért ekkora egzisztenciális kihívás Magyarországon 16 év Fidesz-kormányzás után egy januári hideg?
Gulyás Gergely: nem az. Az intézkedés részleteit Lantos Csaba munkacsoportja dolgozza ki. Egy átlagus január lesz a kiindulópont. Tízmilliárdos nagyságrendű segítség lesz.
A Republikon 38 százaléknyi elégedetlen tábort mért a fideszesek körében. Nekik is a folytatást ígérik?
Gulyás Gergely: vannak vágyvezérelt közvélemény-kutatások.
Mi alapján döntöttek Szőlő utca bezárásáról?
Gulyás Gergely: részben elég volt, amit láttunk. Részben munkaerőhiány is volt.
Hol tart a párt-aláírásgyűjtés?
Gulyás Gergely: pártügy.
Hogy áll a pedagógus-béremelés?
Gulyás Gergely: az emelt bér február elején érkezik.
