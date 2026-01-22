Orbán Viktor így üzent a Béketanács megalapítása után

Megalakult csütörtökön Davosban a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére életre hívott Béketanács. „A világ gazdagabb, biztonságosabb és békésebb, mint egy évvel ezelőtt” – jelentette ki az aláírás előtt elmondott beszédében Trump. Üdvözölte a ceremóniára egybegyűlt vezetőket és hangsúlyozta: az új testület együtt fog működni az ENSZ-szel, ebben szerinte „rengeteg lehetőség rejlik”.

Az alapító okiratot mások mellett Orbán Viktor is aláírta. A miniszterelnök a Facebookon az esemény kapcsán azt írta, hogy Magyarország azért van ott az alapító országok között, mert békére van szüksége. „A háború mindent veszélyeztet, amit az elmúlt másfél évtizedben felépítettünk. A háború inflációt, szankciókat, magas energiaárakat és a nemzetgazdaságok hanyatlását hozza magával” – fogalmazott.

Mint írta, Magyarország támogat és részvételével erősít minden nemzetközi kezdeményezést, amely megelőzi és megfékezi a háborúkat, és garantálja a nemzetek és a családok biztonságát és nyugalmát. „Ezen dolgozunk ma Davosban és este Brüsszelben” – utalt az uniós vezetők csütörtöki rendkívüli ülésére.