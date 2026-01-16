Mesterterv: mit üzent a Fidesz kongresszusa?

Már elérhető a Mandiner YouTube-csatornáján a Mesterterv következő adása, amelybenKereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemzi a hét legfontosabb politikai eseményeit.

A műsor középpontjában ezúttal a Fidesz 31. kongresszusa áll: sikerült-e valódi erődemonstrációt tartani, mit üzen a tömeges részvétel, és miért vált szükségessé 41 egyéni választókerületben új jelöltek állítása egy alapvetően győztes politikai közösségben. A beszélgetés kitér a kormánypárt új kampányszlogenjére, a „Biztos választásra” is: mennyire ragadja meg a kor hangulatát a biztonság üzenete egy háborúkkal és globális feszültségekkel terhelt világban, és valóban ez-e a választás tétje?

Külön foglalkoznak azzal, hogyan próbálta tematizálni az új szlogent az ellenzék, élén Magyar Péterrel, illetve, hogy egy látványos médiahekk végül kinek az érdekeit szolgálta. A vendégek elemzik a Fidesz kongresszusára érkezett rangos külföldi videóüzenetek politikai jelentőségét Giorgia Melonitól Donald Trumpig, és azt a baloldali narratívát, amely Magyarország elszigetelődéséről szól.

Az adás foglalkozik az Orbán Viktor ellen irányuló brüsszeli befolyásszerzési törekvésekkel is. A Politico és a Weltwoche cikkei kapcsán szó esik arról, mennyire tekinthetők ezek már nyílt beavatkozási kísérleteknek, és milyen forgatókönyvek rajzolódhatnak ki a 2026-os választás előtt.