ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386
usd:
331.34
bux:
119540.99
2026. január 14. szerda Bódog
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Apró jégcsapok egy autón az ónos eső után.
Nyitókép: Infostart

Eleredhet még az ónos eső – üzentek a lakosságnak

Infostart

A repülőtéri kicsúszásról és a Fazekasban történt tűzesetről is szó volt a téli idő miatt életre hívott operatív törzs szerdai ülése után.

A HungaroMet jelentése szerint enyhül az időjárás, szerdán sem havazás, sem hófúvás nem várható az országban – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az Operatív törzs szerdai ülését követő sajtótájékoztatón Budapesten. Mukics Dániel elmondta: senki ne merészkedjen a folyóvizek jegére, mert az életveszélyes!

Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék területére figyelmeztetést adtak ki ónos eső veszélye miatt. Ez csupán figyelmeztetés és nem riasztás. Ám mindenkit arra kérnek, hogy útnak indulás előtt nézzék meg a met.hu weboldalt, ha pedig riasztás lenne érvényben, akkor aki teheti, ne induljon útnak – közölte Mukics Dániel.

Csütörtökön ködös idő várható a déli országrészben, és pénteken sem várható veszélyes időjárási helyzet.

Lezárt település és útszakasz továbbra sincs az országban, és sehol nincs érvényben súlykorlátozás – tette hozzá.

Mint elmondta: kedden 9 vármegye 12 településén és két budapesti kerületben összesen 3846 fogyasztási helyen akadozott az áramellátás. A szolgáltató többségüknél elhárította hibát, és szerda reggel csupán Budapest XIII. kerületében 9 fogyasztási helyen akadozott az áramszolgáltatás. Az ivóvízellátással 6 vármegye 14 településén és egy budapesti kerületben, összesen 1790 fogyasztási helyen volt probléma kedden. Jelenleg már csak Tamásiban 15 és Gödön 16 fogyasztónál nincs víz.

A hulladékszállítás az ország 85 százalékában zavartalanul működik, csupán néhány településen tapasztalható 1-2 napos csúszás, a hókotrásban és az utak síkosságmentesítésében pedig 139 munkagép dolgozik folyamatosan. A vasúti közlekedésben főként balesetek miatt, néhány vonalon váltóhibák miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat, helyenként késések várhatók – sorolta.

A buszok 5 és 30 perc közötti késéssel közlekednek. Nyolc település az utasbiztonsági szempontok miatt nem elérhető helyi buszjárattal; ezen települések listája az utinform.hu weboldalon elérhető, illetve van még olyan buszjárat, amely ugyan közlekedik, de néhány megállót nem érint – fűzte hozzá.

Felidézte, hogy kedden fennakadás volt a légi közlekedésben. Az ónos eső miatt 10:25 óra és 13 óra között nem indított és nem fogadott járatokat a Liszt Ferenc repülőtér. A lezárás alatt 8 járatnak kellett Grazban, Zágrábban vagy Belgrádban leszállnia. A Liszt Ferenc repülőtéren

az etióp légitársaság egyik áruszállító gépének orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóútról, a jármű pedig elakadt a hóban. Személyi sérülés nem történt, a járművet kiszabadították.

Mukics Dániel felhívta a figyelmet arra, hogy a Dunán a jégzajlás miatt továbbra is tilos a kishajók, csónakok és vízi sporteszközök közlekedése, és szerdától teljes hajózási zárlat lépett érvénybe a Tiszán.

A kórházak traumatológiai osztályain 30 százalékkal, a sürgősségi ellátásban 10 százalékkal növekedett meg a betegforgalom egy átlagos januári naphoz képest. Vagyis az ónos eső miatt kedden az átlagosnál több baleset történt, ám műtétet elhalasztani sehol nem kellett az országban. A tűzoltókat kedden 112 téli időjárással összefüggésbe hozható esethez riasztották - mondta.

Kitért arra, hogy kedden nem sokkal 9 óra után érkezett a jelzés a katasztrófavédelem ügyeletére, hogy a VIII. kerületi Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium épületében tűz keletkezett. Mint kiderült, egy trafó gyulladt ki az iskola alagsorában, és emiatt 1125 embernek kellett elhagynia az épületet. A tűzoltók a tüzet megfékezték, a diákokat melegedőbuszokon, közeli önkormányzati, illetve egyházi épületekben helyezték el – idézte fel.

A rendőrség kedden 212 közlekedési balesethez vonult ki. Ezek közül egyik sem volt halálos, azonban 27 személyi sérülés történt. Továbbá a rendőrök 104 elszigetelten élő embernek nyújtottak segítséget.

Ugyancsak fokozottan, 770 esetben ellenőrizték a rendőrök a tó- és folyópartokat, annak érdekében, hogy az emberek betartsák a jégen tartózkodás szabályait. Emiatt 26 embert kellett figyelmeztetni. Az enyhébb idő miatt vékonyodni fog a jégtakaró a természetes vizeken – mondta Mukics Dániel, kérve, hogy senki ne merészkedjen a folyóvizek jegére, mert az életveszélyes.

Kezdőlap    Belföld    Eleredhet még az ónos eső – üzentek a lakosságnak

havazás

operatív törzs

ónos eső

hófúvás

mukics dániel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A német vasút friss ellensége: „a sík terep”

A német vasút friss ellensége: „a sík terep”

Nyáron a hőség, télen a hó. A közös nevező a szélsőséges időjárás, amelynek következtében a nagy hagyományokkal rendelkező német vasút, a Deutsche Bahn a legnépszerűbből a legnépszerűtlenebb tömegközlekedési eszközzé vált. A politika és a szakmai szövetségek most magyarázatot követelnek.
VIDEÓ
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.14. szerda, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Leépítés jön a győri Audinál

Leépítés jön a győri Audinál

Hiába készül rekordközeli termelési évre a győri Audi Hungaria, a vállalat 2026-ban létszámcsökkentést hajt végre. A Telex információi szerint mintegy kétszáz főt érinthet az elsősorban mérnököket és irodai dolgozókat célzó karcsúsítás, amelyet a versenyképesség javításával indokol a cég.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a bejelentés, rengeteg állampapír kamata emelkedik: jól járhat, aki beszáll?

Itt a bejelentés, rengeteg állampapír kamata emelkedik: jól járhat, aki beszáll?

A tavalyi, 4,4 százalékos átlagos infláció hatására emelkednek az inflációkövető állampapírok kamatai.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump vows 'very strong action' if Iran executes protesters

Trump vows 'very strong action' if Iran executes protesters

Relatives of an arrested protester tell BBC Persian he is due to be executed on Wednesday, as the death toll from demonstrations reportedly exceeds 2,400.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 14. 12:35
Már tudni, mikor indulhat a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon
2026. január 14. 12:23
Jön az első Kormányinfó a választások bejelentése óta
×
×
×
×