Eleredhet még az ónos eső – üzentek a lakosságnak

A HungaroMet jelentése szerint enyhül az időjárás, szerdán sem havazás, sem hófúvás nem várható az országban – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az Operatív törzs szerdai ülését követő sajtótájékoztatón Budapesten. Mukics Dániel elmondta: senki ne merészkedjen a folyóvizek jegére, mert az életveszélyes!

Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék területére figyelmeztetést adtak ki ónos eső veszélye miatt. Ez csupán figyelmeztetés és nem riasztás. Ám mindenkit arra kérnek, hogy útnak indulás előtt nézzék meg a met.hu weboldalt, ha pedig riasztás lenne érvényben, akkor aki teheti, ne induljon útnak – közölte Mukics Dániel.

Csütörtökön ködös idő várható a déli országrészben, és pénteken sem várható veszélyes időjárási helyzet.

Lezárt település és útszakasz továbbra sincs az országban, és sehol nincs érvényben súlykorlátozás – tette hozzá.

Mint elmondta: kedden 9 vármegye 12 településén és két budapesti kerületben összesen 3846 fogyasztási helyen akadozott az áramellátás. A szolgáltató többségüknél elhárította hibát, és szerda reggel csupán Budapest XIII. kerületében 9 fogyasztási helyen akadozott az áramszolgáltatás. Az ivóvízellátással 6 vármegye 14 településén és egy budapesti kerületben, összesen 1790 fogyasztási helyen volt probléma kedden. Jelenleg már csak Tamásiban 15 és Gödön 16 fogyasztónál nincs víz.

A hulladékszállítás az ország 85 százalékában zavartalanul működik, csupán néhány településen tapasztalható 1-2 napos csúszás, a hókotrásban és az utak síkosságmentesítésében pedig 139 munkagép dolgozik folyamatosan. A vasúti közlekedésben főként balesetek miatt, néhány vonalon váltóhibák miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat, helyenként késések várhatók – sorolta.

A buszok 5 és 30 perc közötti késéssel közlekednek. Nyolc település az utasbiztonsági szempontok miatt nem elérhető helyi buszjárattal; ezen települések listája az utinform.hu weboldalon elérhető, illetve van még olyan buszjárat, amely ugyan közlekedik, de néhány megállót nem érint – fűzte hozzá.

Felidézte, hogy kedden fennakadás volt a légi közlekedésben. Az ónos eső miatt 10:25 óra és 13 óra között nem indított és nem fogadott járatokat a Liszt Ferenc repülőtér. A lezárás alatt 8 járatnak kellett Grazban, Zágrábban vagy Belgrádban leszállnia. A Liszt Ferenc repülőtéren

az etióp légitársaság egyik áruszállító gépének orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóútról, a jármű pedig elakadt a hóban. Személyi sérülés nem történt, a járművet kiszabadították.

Mukics Dániel felhívta a figyelmet arra, hogy a Dunán a jégzajlás miatt továbbra is tilos a kishajók, csónakok és vízi sporteszközök közlekedése, és szerdától teljes hajózási zárlat lépett érvénybe a Tiszán.

A kórházak traumatológiai osztályain 30 százalékkal, a sürgősségi ellátásban 10 százalékkal növekedett meg a betegforgalom egy átlagos januári naphoz képest. Vagyis az ónos eső miatt kedden az átlagosnál több baleset történt, ám műtétet elhalasztani sehol nem kellett az országban. A tűzoltókat kedden 112 téli időjárással összefüggésbe hozható esethez riasztották - mondta.

Kitért arra, hogy kedden nem sokkal 9 óra után érkezett a jelzés a katasztrófavédelem ügyeletére, hogy a VIII. kerületi Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium épületében tűz keletkezett. Mint kiderült, egy trafó gyulladt ki az iskola alagsorában, és emiatt 1125 embernek kellett elhagynia az épületet. A tűzoltók a tüzet megfékezték, a diákokat melegedőbuszokon, közeli önkormányzati, illetve egyházi épületekben helyezték el – idézte fel.

A rendőrség kedden 212 közlekedési balesethez vonult ki. Ezek közül egyik sem volt halálos, azonban 27 személyi sérülés történt. Továbbá a rendőrök 104 elszigetelten élő embernek nyújtottak segítséget.

Ugyancsak fokozottan, 770 esetben ellenőrizték a rendőrök a tó- és folyópartokat, annak érdekében, hogy az emberek betartsák a jégen tartózkodás szabályait. Emiatt 26 embert kellett figyelmeztetni. Az enyhébb idő miatt vékonyodni fog a jégtakaró a természetes vizeken – mondta Mukics Dániel, kérve, hogy senki ne merészkedjen a folyóvizek jegére, mert az életveszélyes.