Rekordot döntött az e-autók száma itthon

2025 decemberében forgalomba állt a százezredik tisztán elektromos autó Magyarországon. A flotta nagy részét a személyautók adják – olvasható az Energiaügyi Minisztérium által közzétett Facebook-posztban.

2025 végéig 101 534 klímabarát, elektromos gépjármű kapott zöld rendszámot Magyarországon. Ebből 94 ezernél is több a személyautók száma. Maga a 2025-ös év rekordévnek számít, az évben mért 31 ezres gyarapodás egyben azt is jelenti, hogy a teljes állomány közel harmada a múlt évben jelent meg a hazai utakon – fogalmaznak.

Zöld teherautóból mintegy 2500 darab állt forgalomba tavaly

– teszik hozzá a posztban.

2020 eleje óta tizenháromszorosára nőtt a „tiszta és csendes” járműállomány, az elmúlt két évben pedig megduplázódott számuk. A minisztérium posztjában kiemelik, a korszerű járművek üzemeltetése, karbantartása is olcsóbb, mint a benzineseké.

Február 26-ig lehet még támogatást igényelni tisztán elektromos személyautó, teherautó, vagy kisbusz beszerzésére

– olvasható az Energiaügyi Minisztérium posztjában.

A keretösszeget 40 milliárd forintra emelték meg, a kormány ezzel a programmal ösztönzi a cégek korszerűsítéseit, működésük zöldítését. Hozzáteszik, ez önmagában több, mint tízezer korszerű gépkocsival frissítheti a hazai járműparkot.

Mint a villanyautosok.hu szakportál írja, az elmúlt években ütemesen növekedett az újonnan eladott elektromos meghajtású autók aránya itthon. 2022-ben az eladások 4,22 százalékát adták, 2025-ben pedig már 8,5 százalékát tették ki. Mindeközben a plug-in hibridek 2022-ben 4,37 százalékkal részesedtek az eladásokból, 2025-ben pedig már 5,51 százalék volt az arányuk.

Forrás: Villanyautósok.hu

Az elektromos autók versenyét 2025-ben a márkák szempontjából a Tesla nyerte itthon, 1834 eladott autóval. Kevéssel lemaradva második helyen a BYD áll, a márka 1771 autót adott el itthon tavaly. Végül a dobogó harmadik helyét a BMW szerezte meg, 1108 elektromos autót értékesítettek itthon 2025-ben – olvasható a cikkben.