BKK: korszerű csuklós autóbuszok érkeznek a fővárosba
Nyitókép: BKK

Új, nagyobb csuklósok jönnek egy fontos buszvonalra

Infostart / MTI

Január 5-től vadonatúj és a korábbinál 40 százalékkal nagyobb kapacitású, csuklós autóbuszok közlekednek a 110-es és a 112-es vonalakon - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK)

A tágas utastérrel, modern utastájékoztatással és USB-töltő csatlakozóval felszerelt, az ArrivaBus Kft. tulajdonában és üzemeltetésében megjelenő új Mercedes-Benz Citaro csuklós autóbuszokkal, elsőként december 20-21-én ideiglenesen, majd 2026. január 5-től állandó jelleggel is lehet utazni.

A 110 és 112-es vonalak Buda fontos területeit a Hegyalja úton keresztül kapcsolják be a Rákóczi út-Thököly út tengelyre, ahol számos lakó- és irodaház beruházás zajlik.

A járművek korszerű klímarendszerrel és fedélzeti kamerákkal is szolgálják az utasok kényelmét és biztonságát.

A járművezetőket pedig a legújabb közlekedésbiztonsági megoldásokkal segítik, úgymint holttér-vagy éberségfigyelő rendszer. A BKK megrendelésére 2027-ig több mint 330 új, dízel- és elektromos meghajtású autóbusszal bővül a fővárosi járműflotta, ezek közül 2025-ben 145 már meg is érkezett és forgalomba állt.

bkk

buszbeszerzés

csuklós busz

inforadio
ARÉNA
2025.12.17. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
