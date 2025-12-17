Új, nagyobb csuklósok jönnek egy fontos buszvonalra

A tágas utastérrel, modern utastájékoztatással és USB-töltő csatlakozóval felszerelt, az ArrivaBus Kft. tulajdonában és üzemeltetésében megjelenő új Mercedes-Benz Citaro csuklós autóbuszokkal, elsőként december 20-21-én ideiglenesen, majd 2026. január 5-től állandó jelleggel is lehet utazni.

A 110 és 112-es vonalak Buda fontos területeit a Hegyalja úton keresztül kapcsolják be a Rákóczi út-Thököly út tengelyre, ahol számos lakó- és irodaház beruházás zajlik.

A járművek korszerű klímarendszerrel és fedélzeti kamerákkal is szolgálják az utasok kényelmét és biztonságát.

A járművezetőket pedig a legújabb közlekedésbiztonsági megoldásokkal segítik, úgymint holttér-vagy éberségfigyelő rendszer. A BKK megrendelésére 2027-ig több mint 330 új, dízel- és elektromos meghajtású autóbusszal bővül a fővárosi járműflotta, ezek közül 2025-ben 145 már meg is érkezett és forgalomba állt.