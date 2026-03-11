ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 11. szerda Szilárd
Donald Trump amerikai elnök a Béketanács alakuló ülésén a washingtoni Donald J. Trump Békeintézetben 2026. február 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Alessandro Di Meo

Újabb csapás érte az iráni hadiflottát

Infostart / MTI

Az amerikai haderő megsemmisített csaknem egy tucat, aknák lerakására kialakított iráni hajót – jelentette be Donald Trump amerikai elnök.

Az elnök által a Truth Socialon közzétett bejegyzés szerint az iráni katonaság tíz vízi járművét kedden süllyesztették el. Egy másik közleményében arra figyelmeztette a teheráni vezetést, hogy amennyiben megkísérli elaknásítani a Hormuzi-szorost, elzárva a kulcsfontosságú energiaszállítási tengeri útvonalat, "a katonai következmények Iránra korábban nem látottak lesznek".

Donald Trump közölte: az amerikai haderő ugyanúgy jár majd el minden hajó ellen, amelyik megpróbál aknákat elhelyezni a Hormuzi-szorosban, mint ahogy azt tette a Karib-tenger térségében a kábítószercsempész hajók esetében.

Az elnök egyben arra szólította fel Iránt, hogy amennyiben már elhelyezett robbanóeszközöket, azokat azonnal távolítsa el. Egyben közölte, ha Teherán teljesíti az elvárást és hatástalanítja a már esetleg lerakott aknákat, akkor azt az Egyesült Államok egy " jó irányba tett hatalmas lépésként értékeli".

