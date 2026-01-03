ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 3. szombat
Nyitókép: Unsplash

Megint jön a hó, az is kiderült, hogy mikor

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Éjszakánként kemény fagyok lesznek, napközben meg az erős, fagyos szél keseríti meg az életünket. Szombaton délután megint kezdődik a felhősödés, sokfelé eshet is a hó.

A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton a nap első felében észak, északnyugat felől fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, egyre többfelé kisüt a nap, azonban délen és a kevésbé szeles Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon maradhatnak tartósan felhős körzetek. Eközben a déli tájakon elszórtan még előfordulhat havas eső, gyenge havazás, majd délutánra ott is megszűnik a csapadék.

Estétől délnyugat, nyugat felől ismét felhősödés kezdődik, és újból előfordulhat havas eső, havazás.

A nyugati, északnyugati szél hazánk északkeleti felén időnként megélénkül, néhol meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között alakul.

Szombaton az esti órákban a Dunántúlon előbb északon, majd az éjszaka folyamán délen is havazás kezdődik, melyből vasárnap reggelig újabb lepel, háromcentis, néhol ezt meghaladó hóréteg alakulhat ki

