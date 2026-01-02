ARÉNA - PODCASTOK
Hand of woman in glove scraping ice and snow from car windscreen
Nyitókép: ratmaner/Getty Images

Kemény időjárás jön a következő napokban

Infostart

Bekeményít a tél, éjszakánként akár mínusz 10 fok is lehet.

Pénteken némi enhülés volt, sokfelé vegyes csapadékkal, de a hétvégétől ismét visszatérnek a keményen fagyos éjszakák. A jövő hét közepéig igen hideg lesz, mint a HungaroMet ábráján is látszik, a leghidegebb helyeken mínuz tíz fok alá megy le éjszaka a hőmérséklet.

A pénteki havazás főként hazánk déli, délkeleti felén hozhat akár háromcentis hótakarót is, ami aztán éjszaka jól lefagy. Szombaton estétől délnyugat felől ismét felhősödés kezdődik, és újból előfordulhat havas eső, havazás, miközben erős és fagyos széllökésekkel is számolhatunk: pénteken még a délnyugati szél, míg szombaton hazánk északkeleti felén a nyugati, északnyugati szél lehet élénk, néhol erős.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4 és +1 fok között alakul, de a szélvédett, kevésbé felhős északi, északnyugati tájakon ennél jóval hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 0 és +5 fok között alakul.

Svájci tűz: döbbenetes számok érkeztek, még 80 sérült állapota válságos

Az eddigi információk szerint nincs magyar érintett. Legkevesebb 47 halálesetről és legalább 115 sérültről szóltak a hírek: zajlik a holttestek beazonosítása Svájcban, a szilveszter éjjelén történt katasztrófa után, amely egy szórakozóhelyen történt. Valószínűleg a mini tűzijátékok miatt gyulladt ki a fából készült mennyezet.
 

Svájci tűz: olasz válogatott sztársportoló az első beazonosított áldozat

Megrázó felvétel a svájci tűzről: egy fiatal ruhával csapkodva próbálja eloltani a lángokat

Svájci tömegkatasztrófa: egy vendég levideózta, ahogy lángra kap a plafon a bárban

Banális, hétköznapi ok miatt üthetett ki a tragikus tűz a svájci szilveszteri buliban, megölve 40 embert

Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Jól kezdi az évet a forint

Bár a bankközi devizapiac zárva van, a forinttal lehet kereskedni a nemzetközi piacokon. Ennek megfelelően az alacsony volumen miatti pénteki illikvid kereskedésben is vannak mozgások az árfolyamban. Az amerikai dollár gyengén kezdte 2026-ot, miután tavaly a legtöbb devizával szemben alulteljesített.

Végre behúzza a kéziféket a lakások drágulása 2026-ban? Van rá esély, hogy nyugodtabb év következik

A fővárosban több kerületben is megközelítették egymást a használt és új lakások árai 2025 végén.

Swiss bar fire that killed 40 likely started by sparklers on champagne bottles, officials say

Some 113 injured people have been formally identified, including 71 Swiss citizens, 14 French and 11 Italians.

