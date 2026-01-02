Kemény időjárás jön a következő napokban

Pénteken némi enhülés volt, sokfelé vegyes csapadékkal, de a hétvégétől ismét visszatérnek a keményen fagyos éjszakák. A jövő hét közepéig igen hideg lesz, mint a HungaroMet ábráján is látszik, a leghidegebb helyeken mínuz tíz fok alá megy le éjszaka a hőmérséklet.

Időjárás-előrejelzés január első napjaira: kegyetlen hidegek lesznek éjjel

A pénteki havazás főként hazánk déli, délkeleti felén hozhat akár háromcentis hótakarót is, ami aztán éjszaka jól lefagy. Szombaton estétől délnyugat felől ismét felhősödés kezdődik, és újból előfordulhat havas eső, havazás, miközben erős és fagyos széllökésekkel is számolhatunk: pénteken még a délnyugati szél, míg szombaton hazánk északkeleti felén a nyugati, északnyugati szél lehet élénk, néhol erős.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4 és +1 fok között alakul, de a szélvédett, kevésbé felhős északi, északnyugati tájakon ennél jóval hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 0 és +5 fok között alakul.