2026. január 3. szombat Benjámin, Genovéva
Hogyan lehet fenntartható a turizmus?

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

A Visit Hungary 2025-ben egy „rendkívül nemes és nagyon fontos” célt tűzött ki maga elé – mondta el Váradi Zsuzsanna, a Visit Hungary kiemelt vezető szakértője az InfoRádióban.

Bár az üvegházhatású gázok globális kibocsátásának 9 százalékáért a turizmus felel, az ágazat mégis lehet fenntartható, tudatos utazással. A fenntarthatóság megvalósulhat a helyiek foglalkoztatásával, a lakosok bevonásával, illetve a helyi termékek felhasználásával is. A szervezet által indított Sustainia Roadshow első állomásán Budapest és környékének fenntartható élményeit mutatták be – ismertette Váradi Zsuzsanna, a Visit Hungary kiemelt vezető szakértője az InfoRádióban.

Hangsúlyozta, a Visit Hungary ebben az évben egy rendkívül nemes és nagyon fontos célt tűzött ki maga elé, mégpedig azt, hogy a fenntartható turizmusra nagy hangsúlyt fektessen. Ennek érdekében elsőként egy fenntarthatósági kiadványt készítettek, egy dán partnercégük, a Sustainia segítségével.

Váradi elmondta, a fenntartható turizmus fogalma rendkívül ellentmondásos, elcsépeltnek tűnhet, ugyanakkor nem az. A lényege és a célja, hogy az utazás során ne romboljuk a környezetünket, hanem hagyjuk, hogy a jövő generációja is hasonló élményben részesüljön, mint mi – fogalmazott a kiemelt vezető szakértő. Egyszerre kell teljesülniük a társadalmi, gazdasági, és a környezeti feltételeknek is, itt érdemes a szociális fenntarthatóságra gondolni, vagy pedig azon pillérre, ahol egy vállalkozás támogatja a munkahelyeket. A kiadványban szereplő egyik szereplő például a „helyi idős hölgyeket” alkalmazza. A Tourinform irodák támogatják a helyi munkaerőpiacot, valamint a helyi lakosokat is ösztönzik a lakóhelyük megismerésére – emelte ki Váradi Zsuzsanna.

A fenntarthatóság nem csupán a környezeti dimenzióra korlátozódik, hanem a társadalmi, és a gazdasági fenntarthatóságra is kiterjed

– tette hozzá a szakértő.

A Budapest és környékének fenntartható élményeit bemutató roadshow kapcsán elmondta, hogy a kiadványban számos olyan szereplőt gyűjtöttek össze, akik ugyan országos jelentőségűek, de mégis Budapesten van székhelyük, vagy a témába vágó lehetőségeket is teremtenek itt. Külön szerepelnek benne a szálláshely-szolgáltatók, valamint a vendéglátással foglalkozók. Utóbbiak közül többeknek fontos a helyi termelők felkarolása. Szerepelnek köztük olyan utazási irodák is, akik például fermentáló workshopokat vagy a gyógynövénytúrákat szerveznek – mint Váradi Zsuzsanna rámutatott, rendkívül széles fenntartható programok spektruma.

