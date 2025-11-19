Nem volt kegyes az időjárás – gyengébb szezont zártak a fizetős balatoni strandok

A balatoni fizetős strandok vendégszáma és árbevétele is visszaesett idén nyáron az esős, hűvös időjárás miatt. Siófokon 26 százalékkal csökkent a bevétel, Balatonlellén és Balatonföldváron pedig több mint harminc olyan nap volt, amikor száz főnél kevesebben strandoltak – írja a sonline.hu.

A siófoki Nagystrandon a szezon során többször csökkentették a jegyek árát, sőt egyes napokon ingyenes volt a belépés. Kósz Ágota, a siófoki Balaton-parti Kft. ügyvezetője a portál érdeklődésére azt mondta, június közepétől augusztus végéig 19 olyan nap volt, amikor a napi bevétel nem érte el az egymillió forintot, míg tavaly csak négy ilyen nap akadt.

Az idei nettó árbevételük így 75 millió forinttal maradt el a tavalyitól.

A siófoki szabadstrandokon is eléggé visszaesett a forgalom, míg a sóstói fizetős strandon 20–30 százalékos látogatószám-csökkenés történt. A szálláshelyek nem zártak ennyire rossz szezont: augusztus végéig 1,2 millió vendégéjszakát regisztráltak Siófokon, ami 10 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában volt.

A balatonlellei Napfény strandra idén nyáron 36 nap száz főnél is kevesebben látogattak el, ami óriási visszaesésnek számít. Felházi Miklós, Balatonlelle polgármestere szerint ez jól mutatja,

mennyire ki vannak szolgáltatva az időjárásnak a Balaton-parti települések.

Mint fogalmazott, ezért kell a turizmust négy évszakossá tenni, „mert különben egy-egy gyengébb nyár akár egy egész év költségvetését is felboríthatja”.

A balatonlellei polgármester a sonline.hu-nak azt mondta, az elöregedő balatoni régió egyik legnagyobb gondja, hogy a fiatalok számára nem vonzó, mert nem tudnak ott megélni, nem tudnak lakást vásárolni, legfeljebb két hónapra van munkalehetőség, aztán elmennek. Úgy véli, támogatni kellene azokat a településeket, amelyek a négy évszakos Balatonért dolgoznak.

Herényi Károly alpolgármester pedig arról tájékoztatta a portált, hogy Balatonföldváron idén nyáron a Keleti strand belépőiből származó bevétel több mint 20 millió forinttal maradt el az előző évhez képest. Az alpolgármester szerint az időjárás mellett a nyugati strand ingyenessé tétele is befolyásolta a számokat. Idén mintegy 30 olyan nap volt Balatonföldváron is, amikor száz főnél kevesebben látogatták a keleti strandot. A nyugati strand viszont a felújítás és a kikötő befejezése után rendkívül vonzó lett a családok számára, így a város egészét nézve nem csökkent jelentősen a vendégforgalom.