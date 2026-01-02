ARÉNA - PODCASTOK
Avatár segíti a gyermekeket és a szülőket a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben.
Szuperhős avatár segíti a gyerekeket a kórházban – videó

Infostart / MTI

Új, gyermekbarát digitális avatárt vezet be a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet annak érdekében, hogy érthető, megbízható információval segítse a gyermekeket és a szülőket a kórházi ellátás során. Az avatár feladata, hogy csökkentse a bizonytalanságot és a szorongást, miközben közérthetően magyarázza el a vizsgálatok, kezelések és kórházi folyamatok lényegét – tájékoztatta a fővárosi kórház pénteken az MTI-t.

A Heim Pál Gyermekkórházban évente mintegy 500 000 gyermek és fiatal fordul meg, és közel kétmillió beavatkozás történik. Ebben a nagy és összetett ellátórendszerben kiemelten fontos, hogy a gyermekek és családjaik időben, világosan és hiteles forrásból kapjanak tájékoztatást – írták a közleményben.

Az avatár a kórházi betegút különböző pontjain nyújt majd támogatást: segít eligazodni az intézményben, bemutatja a vizsgálatok menetét, és életkornak megfelelő nyelvezettel szólítja meg a gyermekeket.

A szülők számára megbízható információforrásként szolgál, megerősíti az egészségügyi szakemberektől kapott tájékoztatást.

Közölték azt is, hogy az avatar bevezetése a kórház hosszú távú digitális fejlesztési céljaihoz is kapcsolódik, a Heim Pál Gyermekkórház ugyanis a térségben elsőként kíván kognitív (gondolkodó) gyermekkórházzá válni, ahol az intelligens digitális megoldások nemcsak a gyógyítást, hanem a betegélményt és az információhoz való hozzáférést is támogatják.

Az avatár számára a lakosság választhat nevet, erről bővebben a kórház honlapján lehet tájékozódni.

Watch Swiss authorities give update on deadly fire as families issue appeals for missing teenagers

Watch Swiss authorities give update on deadly fire as families issue appeals for missing teenagers

Police are working to identify those who died at Le Constellation bar, as Italian media report teenage golfer Emanuele Galeppini is among the victims.

