Most kiderült, hogyan kell tárolni a tojást, és meddig jó lejárat után is

A tojásban lévő fehérjék, vitaminok fontosak az emberi szervezet számára, de amilyen hasznos a tojás, annyira veszélyes is lehet, és vannak főbb szabályok, amelyeket mindenképpen be kell tartani – mondta Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettese az InfoRádióban.

„Az első és legfontosabb, hogy

ha a boltban hűtőből vettük ki a tojást, akkor otthon is hűtőben tároljuk, vigyázzunk, hogy a hűtési lánc ne szakadjon meg.

A másik, amit nagyon sokan elrontanak, hogy amikor hazaviszik a tojást, akkor megmossák, akár még különböző mosószereket is használnak, és utána megmosott állapotban rakják vissza a hűtőbe, és van, amikor több nap múlva használják föl. Ez nagyon veszélyes, mert a tojás héján van egy védőréteg, ami megvédi, hogy a tojás belsejébe beszivárogjanak a szennyeződések, vagy akár a baktériumok” – hangsúlyozta a szakember.

Tehát nagyon fontos szabály, hogy a tojást kizárólag a felhasználás előtt szabad megmosni, ha szükséges. A másik fontos dolog, hogy a hűtőben külön tároljuk a többi élelmiszertől, nehogy keresztszennyeződést okozzon, mert sok esetben maradnak a tojáshéjon szennyeződések.

A tojást 2 és 18 Celsius-fok között, 70-80 százalékos páratartalom mellett ideális tartani, tehát ha nem hűtőből vásároltuk, akkor kamrában, spejzban tároljuk felhasználásig.

„Nagyon fontos, hogy amikor a tojást elkezdjük felhasználni, akkor egyenként üssük bele a tányérba, ahogy a jó háziasszonyok, nagymamáink régen szokták, mert ha valamelyik tojás záp vagy már szennyeződött, akkor elszennyezheti az összes többit, és akkor egyszerre több tojást kell kidobnunk. Amikor föltörjük a tojást, akkor látjuk, hogy mennyire friss. Azt szoktuk mondani, hogy az a jó, amikor a fehérje és a sárgája teljesen különválik, a sárgája szépen megáll a közepén. A régebbi tojásokat is fel lehet használni, ha nincs idegen szaguk, nem büdösek, nem látunk elszíneződést a fölütött tojáson” – mondta a szakember.

Örök kérdés, hogy meg kell-e mosni a tojást, mielőtt föltörjük. A válasz erre az, hogy közvetlenül a felhasználás előtt igen.

Távolítsuk el a felhasználás előtt a rajta lévő szennyeződéseket, és így üssük föl, mert ha nagyobb szennyeződés van a tojáson és megreped a héj, akkor belekerülhet a felvert tojásba. Tehát az az alapszabály, hogy mindenképpen közvetlenül a felhasználás előtt tisztítsuk meg a tojást – mondta Helik Ferenc.

Arról, hogy meddig tartható el a tojás, úgy fogalmazott: a jogszabályok szerint a megtojástól számított 28 napig használható fel a tojás. Ha csomagolt tojást veszünk a piacon vagy a boltban, akkor a dobozon fel van tüntetve a felhasználhatóság, a minőségmegőrzési idő.

Vannak tesztek arra, hogy otthon hogy tudjuk laikusként ezt megállapítani, ilyen a vizes teszt is, amikor egy pohár vízbe tesszük a tojást, és ha nem lebeg a víz tetején, akkor vélhetően nem romlott. De jó az is, ha megfogjuk és egy picit megrázzuk a tojást, és ha már nagyon kotyog, akkor valószínűleg idősebb, hisz akkor nagyobb légbuborék keletkezett a héj és a tojástartalom között. De elsősorban akkor látjuk, hogy jó-e még, amikor feltörjük, és ha egyben van a sárgája, nincs elváltozás a színén, szagán, akkor jó.

„Ha van egy doboz tojásunk, és azon van felhasználhatósági idő, de mi úgy ítéljük meg, hogy bár túlmentünk ezen, de még nincs semmi baja a tojásnak, akkor magánháztartásban fel lehet használni, de természetesen közétkeztetésben, vendéglátásban nem, ott szigorúbbak a szabályok” – hangsúlyozta a szakember. Egy magánháztartásban mindenkinek saját dolga, saját kockázata, hogy milyen termékeket használ föl, de fontos, hogy

ha már lejárat után van a termék, akkor mindenképpen vessük alá alapos hőkezelésnek.

„Legalább 2 percig 75 Celsius-fokos hőmérséklet kell hozzá, és kerüljük a nyers tojás felhasználásával készült ételeket, kisgyerekeknek, időseknek semmiképp ne adjunk ilyet, ne kockáztassunk” – mondta Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszer-biztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettese az InfoRádióban.