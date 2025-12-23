ARÉNA - PODCASTOK
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivõ a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. november 13-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Megkezdődött az idei utolsó Kormányinfó – élőben!

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az ünnepek miatt szokatlan időben, kedden délután fél 4 után kezdték a Kormányinfót. Orbán Viktor miniszterelnök korábban azt posztolta, hogy az év valószínűleg utolsó kormányülését tartották kedden.

„Hamarosan kezdődik a kormányülés. Ha a munka végére érünk, akkor idén az utolsó” – írta Facebook-oldalán kedd reggel Orbán Viktor januárból életbe lépő miniszterelnök, aki szerint „furcsa évünk volt: Trump elnök és a világ békepárti többségének minden erőfeszítése ellenére idén nem sikerült lezárni az orosz–ukrán háborút. Ennek ellenére itthon minden tervünket végrehajtottuk, amelyeket még a béke reményében tűztünk ki célul.” „Szavak helyett tettek. Erre készülünk a mai kormányülésen is” – zárul a bejegyzés.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ közlése szerint Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tartja a december 23-i tájékoztatót – Mit, miért tesz a kormány? címmel –, majd újságírói kérdésekre is válaszolnak.

Kövesse élőben tudósításunkat az Infostarton!

A kormány mai ülésén tárgyalt a január 1-jén életbe lépő intézkedésekről – tájékoztatott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Közölte: januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása és életbe lép a 30 év alatti édesanyák adómentessége. Mint mondta, a családi adókedvezmény emelése és az édesanyák életbe lépő szja-kedvezménye könnyít a családok életén.

A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről is beszélt, majd ismertette a közszolgálatban dolgozók ingatlantámogatását és a vállalkozók számára elfogadott könnyítési és támogatási csomagot.

Ismertette azt is, hogy a pedagógusok 10 százalékos béremelést kapnak, így a tanárok átlagbére 936 ezer forint lesz. MInt mondta, ezzel ebben a ciklusban 100 százalékkal nőttek a pedagógusbérek. Hozzátette: a kulturális ágazatban 15 százalékos béremelés következik, a bírák esetében pedig 2025-27 között 48 százalékkal nőnek a bérek, a fogalmazók esetében 98 százalékos, bírósági alkalmazottak esetében 100 százalékos lesz a béremelés.

Megerősítette a kormány körábbi döntését a 14. havi nyugdíjról is.

Mint mondta, meghallgatták az illetékes miniszter, Bóka János tájékoztatóját az uniós csúcsról, ahol Magyarország nem támogatta a közös hitelfelvételt Ukrajna ügyében. MiInt mondta, a háborús kölcsönt nyújtó 24 EU-tagállam ezt a pénzt sosem kapja vissza. Mint mondta, ez a háború meghosszabbításához vezet, amit Magyarország nem támogat.

