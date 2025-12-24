Béremelés, otthontámogatás, segélyhitel – fontos szabályok jelentek meg a Magyar Közlönyben

A december 23-i Magyar Közlönyben megjelent egyik rendelet a Budapestnek nyújtandó állami segélyhitellel kapcsolatos. Mint arról korábban már döntés született, a fővárosi önkormányzat állami kezességvállalással rendelkező segélyhitelt vehet igénybe az MFB Zrt.-nél a bérek és a közterhek kifizetésére. Az önkormányzatnak a hitel rendelkezésre állását követően részletes vagyonleltárt, illetve konszolidált költségvetést kell készítenie, amely átlátható módon mutatja be bevételeit, kiadásait, és a hitellel kapcsolatos kötelezettségeket.

Az új törvény szerint fizetési nehézséggel küzdő önkormányzatnak minősül

a) a fővárosi önkormányzat, vagy

b) az a gazdasági társaság, amely a fővárosi önkormányzat legalább 50 százalékos tulajdoni részesedésével működik,

ha a közszolgáltatási feladatai ellátásához szükséges, foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggő személyi jellegű kifizetések és a kapcsolódó közterhek – ideértve az önkormányzat irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok kifizetéseit is – kifizetésére jogszabályban vagy kollektív szerződésben előírt határidő eltelt vagy a bérek kifizetésének esedékessége lejárt és azokat nem fizették ki.

Karácsony Gergely főpolgármester korábbi közlése szerint ez már januártól fennállhat Budapest esetében.

Az új törvény szerint fontos kitétel, hogy a hitel kapcsán a követelés 100 százalékáig az államot visszavonhatatlan készfizető kezesség terheli, amely tekintetében az adós fedezetet biztosít.

Az ügylet és az állami kezesség feltételeiről – ideértve a futamidőt, kamatot és a fedezetet is – a kormány nyilvános, egyedi határozatban dönt.

A hitelszerződés megkötését kezdeményezheti a fizetési nehézséggel küzdő önkormányzat, de ennek hiányában ha a törvényben meghatározott fizetési nehézség fennáll, annak tényét Budapest Főváros Kormányhivatala hatósági határozatban állapítja meg. A határozattal szemben azonnali jogvédelem iránti kérelemnek nincs helye.

A pénzért cserébe

a hitel rendelkezésre állását vagy folyósítását követő 6 hónapon belül a kormány rendeletében meghatározott módon konszolidált – a tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságokra vonatkozó információkat is magában foglaló – költségvetést készít, illetve fogad el,

ugyanígy részletes vagyonleltárt készít, valamint

irányítási szervezetét és döntési eljárását a gazdálkodás megfelelőségét, átláthatóságát, célszerűségét, gazdaságosságát és hatékonyságát biztosító módon átalakítja, amelyről részletes tájékoztató dokumentumot készít, amelyet megküld az MFB Zrt. részére.

Adott esetben kéthetente likviditási tervet készít és fogad el, amit szintén megküld az MFB Zrt. részére.

Béremelések

Megjelent a bértárgyalások eredményeképpen elfogadott szabályozás: 2026. január 1-jétől

a bruttó minimálbér összege 322 800 forintra emelkedik a jelenlegi 290 800 forintról, (+11 százalék).

a legalább középfokú végzettséget megkövetelő munkakörökben alkalmazandó garantált bérminimum az idei 348 800 forintról 373 200 forintra nő (+7 százalék).

A garantált bérminimum esetében a hetibér 85 800 forint, a napibér 17 160 forint, az órabér pedig 2145 forint lesz.

A 2026. évi tanárbéremelés szabályai is nyilvánosak, ez a változtatás a már korábban elindított bérfejlesztési rendszer részeként valósul meg. A munkáltató a tanárok 2025. december 1-jei pótlékok, megbízási díjak nélküli, a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti illetményét, munkabérét intézményi szinten átlagosan 10 százalékkal köteles emelni. A béremeléshez szükséges forrásokat a költségvetésben elkülönítetten biztosítják.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazat munkavállalói 2026-tól kiegészítő szociális pótlékra lesznek jogosultak. Ezt az állami, az önkormányzati, az egyházi és a civil szervezetekben dolgozók egyaránt megkapják. A pótlék mértékét a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött szolgálati idő és a fizetési besorolás határozza meg.

Ugyanígy határozzák majd meg a bölcsődei ágazatban dolgozó kisgyermeknevelők és dajkák számára bevezetett külön kiegészítő bölcsődei pótlék mértékét.

Emellett a közalkalmazottak meghatározott pótlékai után további 15 százalékos kiegészítő bérpótlék is jár.

Újdonság az otthontámogatásnál, hogy a bevett egyházak, valamint a közérdekű vagyonkezelő alapítványok alkalmazásában állók is jogosulttá válhatnak erre a támogatási formára – kivéve, ha kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződéssel foglalkoztatják őket, ám a kivétel nem vonatkozik az egyházi tevékenységet végzőkre – összegezte ezt a szabályozást a Portfolio.