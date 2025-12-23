ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 23. kedd
Hamarosan kezdődik a kormányülés. Ha a munka végére érünk, akkor idén az utolsó – írta közösségi oldalán a miniszterelnök.
Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor: furcsa évünk volt

Infostart

„Hamarosan kezdődik a kormányülés. Ha a munka végére érünk, akkor idén az utolsó” – írta közösségi oldalán a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint furcsa évünk volt: Trump elnök és a világ békepárti többségének minden erőfeszítése ellenére idén nem sikerült lezárni az orosz–ukrán háborút. Ennek ellenére itthon minden tervünket végrehajtottuk, amelyeket még a béke reményében tűztünk ki célul – írta a kormányfő.

„Elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját, amellyel már 15 ezren éltek. Bevezettük a három- és kétgyermekes édesanyák adómentességét. Bevezettük, és februárban kifizetjük a 14. havi nyugdíj első részletét. Két lépcsőben megdupláztuk a családi adókedvezményeket. 90 milliárdos adó- és bürokráciacsökkentő programot és fix 3 százalékos hitelprogramot indítottunk a kis- és középvállalkozásoknak. A nemzetközi szankciós környezetben is megvédtük a rezsicsökkentést. És a sort még hosszan folytathatnám” – áll a bejegyezésben.

Szavak helyett tettek. Erre készülünk a mai kormányülésen is – zárul a bejegyzés.

Másfél évtizeddel a fukusimai katasztrófa után Japán újraindítja a a világ legnagyobb atomerőművét. A Kasivazaki–Kariva lesz az első olyan nukleáris létesítmény, amit a fukusimai erőművet is üzemeltető Tokyo Electric Power Company működtethet. Aszódi Attila atomenergia-ügyi szakértő, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja beszélt a részletekről az InfoRádióban.
Látszólag többet költünk dohánytermékekre, valójában azonban egyre kevesebbet fogyasztunk belőlük. A piac látványosan átalakul: a hagyományos termékek visszaszorulnak, miközben egyes alternatívák erősödnek. 2026-ban adóemelések jönnek.

Az átlagos hitelösszegek több pénzintézetnél emelkedtek vagy stabilan magas szinten maradtak, a hitelcélok pedig továbbra is a használt lakások irányába koncentrálódnak.

"Putin still cannot accept that he must stop killing," says Ukraine's president. "And that means that the world is not putting enough pressure on Russia."

