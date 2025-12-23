Orbán Viktor: furcsa évünk volt

Orbán Viktor szerint furcsa évünk volt: Trump elnök és a világ békepárti többségének minden erőfeszítése ellenére idén nem sikerült lezárni az orosz–ukrán háborút. Ennek ellenére itthon minden tervünket végrehajtottuk, amelyeket még a béke reményében tűztünk ki célul – írta a kormányfő.

„Elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját, amellyel már 15 ezren éltek. Bevezettük a három- és kétgyermekes édesanyák adómentességét. Bevezettük, és februárban kifizetjük a 14. havi nyugdíj első részletét. Két lépcsőben megdupláztuk a családi adókedvezményeket. 90 milliárdos adó- és bürokráciacsökkentő programot és fix 3 százalékos hitelprogramot indítottunk a kis- és középvállalkozásoknak. A nemzetközi szankciós környezetben is megvédtük a rezsicsökkentést. És a sort még hosszan folytathatnám” – áll a bejegyezésben.

Szavak helyett tettek. Erre készülünk a mai kormányülésen is – zárul a bejegyzés.