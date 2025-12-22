ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 22. hétfő
Nyitókép: Facebook/Tibor Orosz

„Nem rendszert váltani megyünk” – Közelednek a demonstráló kamionok Budapesthez – videók

Infostart

Akár kétezer kamion és teherautó is részt vehet azon a tiltakozó demonstráción, amelyet a kormány útdíjemelése ellen tartanak a fuvarozók. A járműoszlop Budapest északi kerületeiben fog végighaladni, mielőtt a résztvevők eljutnának a Hősök terére.

A közlekedési tárca néhány hete jelentette be, hogy a gyorsforgalmi utakon 4,3 százalékkal, vagyis az infláció mértékével nőnek a díjak, a főutakon közlekedő teherautók esetében viszont több mint 50 százalékos emelés jön. Ez utóbbit a fuvarozók érdekképviseletei elutasították. Múlt pénteken végül abban állapodtak meg a kormány képviselőivel, hogy az emelés 35 százalékos lesz, és azt is két részletben vezetik be.

A fuvarozók egy része azonban azt a megállapodást is elutasította, ezért hétfőn déltől tiltakozó demonstrációba kezdenek Budapesten és az északi agglomerációban.

A rendőrség szerint 14 és 20 óra között jelentős torlódás lesz a tüntetés által érintett szakaszokon. A kamionosok menete a tervek szerint az M3 bevezető – Róbert Károly körút – Árpád híd – Szentendrei út – Batthyány utca – M0-s autóút – Megyeri híd – M3-as autóút – M3 bevezető – Kós Károly sétány – Állatkerti körút – Hősök tere útvonalon halad végig.

A részletekről közösségi oldalán adott tájékoztatást Sinka István, a demonstráció egyik szervezője. Azt mondta, nem rendszert váltani mennek, hanem egyes intézkedésekkel van gondjuk, az útdíjemelés, a korlátozó táblák kirakása, és ezeknek a gazdaságra és a magyar emberek életére gyakorolt hatása ellen fogják felemelni a szavukat. A 12 pontos követelési listájuknak része a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületével szembeni ellenállás is, azt akarják, hogy ez a szervezet „mondjon le”. Mint Sinka István, hozzátette, minden résztvevőt a biztonságra és a KRESZ-re való maximális odafigyelésre kértek, és arra, hogy a résztvevők mindig engedjék el a tűzoltókat, a mentőket és a rendőröket.

„Nem álltok keresztbe. Ez nem Franciaország. Higgadtan. Mi elég erősek vagyunk egységben ahhoz, hogy végigvigyük ezeket a dolgokat, amiért mi most harcolunk. Ha nem érjük el a célunkat esetleg, akkor folytatódni fog ez a demonstrációs sorozat. Megvannak az eszközeink, megvannak a terveink arra, hogy hogyan folytassuk” – mondta a tiltakozás egyik szervezője.

A fuvarozók 70 százalékát képviselő Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete és a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiF büszke az elért eredményekre, de további tárgyalásokat kezdeményez, írta korábban a két szervezet.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium ugyanakkor azt közölte, hogy értetlenül állnak a megállapodást figyelmen kívül hagyó egyéni akciókkal szemben, amelyek a fuvarozókkal kötött megállapodást figyelmen kívül hagyva próbálják megzavarni az ünnepekre készülő ország lakosságának nyugalmát.

