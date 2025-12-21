Újabb gyanúsítottja van a Szőlő utcai ügynek - a nap hírei

Okafogyottnak és egyéni akciónak tartja a közlekedési tárca a fuvarozók egy részének hétfőre tervezett tiltakozását a M3-as bevezető szakaszán. Orosz Tibor, a fuvarozók érdekvédője szombaton elhatárolódott a pénteki megállapodástól, mert az őket képviselni hivatott Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerinte nem vette figyelembe a fuvarozók szempontjait. Ugyanakkor Lázár János miniszter vasárnapi Facebook bejegyzésében azt hangsúlyozta: minden meghatározó érdekképviselettel megállapodtak és az intézkedésekkel az alacsonyabb utak mentén élők életminőségét nagyban javítják, emellett költségeiben is tervezhetőbbé teszik a fuvarozók munkáját. A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége is bírálatot fogalmazott meg, mivel a gazdálkodóknak nincs lehetőségük a gyorsforgalmi úthálózatot használni.

Újabb gyanúsítottja van a Szőlő utcai ügynek: egy rendész bántalmazhatott egy fiatalkorú fogvatartottat a Budapesti Javítóintézetben – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Az eset miatt a gyanúsítottak száma kilencre emelkedett. A nyomozás szerint a rendész december 8-án az intézet udvarán gyomron ütötte a fiatalt, miután az nem engedelmeskedett a felszólításnak és a rácsba kapaszkodott.Az ügyészség bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta. Az ügyben eddig 6 gyanúsított van letartóztatásban, kettő bűnügyi felügyelet alatt.

Sydneyben ezrek emlékeztek meg a december 14-ei Bondi Beach-i terrortámadás 15 halálos áldozatáról. A támadásnak három magyar származású áldozata is volt. Az új-dél-walesi zsidó közösség által szervezett megemlékezés a támadás pontos időpontjában egyperces csenddel kezdődött. Vasárnap a hanuka nyolcadik, egyben utolsó napja. Anthony Albanese kormányfő a megemlékezésen nem mondott beszédet, de nevének megemlítésekor a tömeg egy része kifütyülte.

A nemzetközi jogot figyelmen kívül hagyva Izrael újabb telepeket létesít Ciszjordániában. Az izraeli kormány 19 új zsidó telep létrehozását engedélyezte a megszállt Ciszjordániában. A nemzetközi jog törvénytelennek tartja új települések létrehozását, a területek nemzetiségi összetételének megváltoztatását a megszállt területeken.

A Kreml szerint nem javítják a megállapodás esélyeit a békejavaslaton végzett ukrán és európai módosítások. Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szerint eddig sohasem merült fel komoly formában Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna képviselői találkozójának lehetősége. Jelezte, hogy a Kreml várja Kirill Dmitriev különmegbízott jelentését azokról a tárgyalásokról, amelyek szombat óta folynak Miamiban Steve Witkoffal, az amerikai elnök különmegbízottjával és Jared Kushnerrel.

Bírálta az Ukrajnába küldendő többnemzetiségű erőre vonatkozó európai javaslatot az orosz külügyminiszter szombaton Kairóban. Szergej Lavrov úgy fogalmazott: a kezdeményezés nem a biztonságot szolgálná, hanem egy arcátlan kísérlet a katonai ellenőrzés megvalósítására Ukrajna területén, amely Oroszország fenyegetését célozná. Az orosz diplomácia vezetője az Oroszország–Afrika Partnerségi Fórum külügyminiszteri tanácskozásán beszélt erről.

A Vatikánban rendkívüli karácsonyi ünnepekre készülnek, mivel XIV. Leó pápa első karácsonya egybeesik a jubileumi szentév lezárásával. Advent utolsó vasárnapján a pápa megszentelte a gyermek Jézust ábrázoló szobrocskákat. A szentestei mise december 24-én este tíz órakor kezdődik a bazilikában, míg másnap délelőtt tíz órakor a hagyományos ünnepi misét is bemutatja. Délben a pápa karácsonyi üzenetét mondja el a központi lodzsáról. Az ünnepek alatt zárul a reménynek szentelt jubileumi szentév.

Megkezdődött a csillagászati tél - írta a HungaroMet.A téli napforduló az északi féltekén a csillagászati tél kezdetét jelenti, a legtöbb kultúrában több ősi népi szokás kapcsolódik hozzá. Ezrek ünnepelték a téli napfordulót a délnyugat-angliai Stonehenge ősi köveinél. A rendőrség által 8500 fősre becsült tömeg piknikhangulatban köszöntötte a napkeltét az év leghosszabb éjszakájának végén, dacolva az erős, fagyos széllel.

Jelentős késéssel érkeztek Prága és Pozsony felől a nemzetközi vonatok vasárnap estig Magyarországra - közölte a cseh vasúttársaság tájékoztatása alapján a Mávinform. A közlemény szerint a késést egy prágai biztosítóberendezési hiba okozta.

A sűrű köd miatt minden vasárnap délelőtti járatot töröltek a szkopjei repülőtéren. A légikikötő tájékoztatása szerint a látótávolság 100 méter alá csökkent, ezért a repülőtér átmenetileg nem tudott járatokat indítani és fogadni. Elmaradtak többek között a Dortmundba, Brüsszelbe, Párizsba, Ljubljanába, Bázelbe, Velencébe, Zágrábba és Isztambulba tartó járatok.

Elhunyt Kemenes Fanni, Jászai Mari-díjas, kétszeres Erzsébet-díjas, érdemes művész jelmeztervező. 93 éves korában érte a halál. Kemenes Fanni csaknem 100 film és TV-film, több száz színházi mű jelmezének megalkotója volt. Ő tervezte a többi között az Egri csillagok és a Régi idők focija című film jelmezeit is