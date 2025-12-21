ARÉNA - PODCASTOK
Egy villanyoszlop és távvezeték egy madárral rajta, ködös időben.
Nyitókép: Unsplash

Minden járatot lemondtak

Infostart / MTI

A sűrű köd miatt a szkopjei repülőtér lemondott minden délelőtti járatot vasárnap.

A repülőtér tájékoztatása szerint a köd miatt 100 méter alá csökkent a látótávolság, így amíg nem javulnak az időjárási viszonyok, nem tudnak járatokat indítani és fogadni.

Az északmacedón fővárosból így nem tudtak útnak indulni vasárnap délelőtt a Dortmundba, Brüsszelbe, Párizsba, Ljubljanába, Bázelbe, Memmingenbe, Velencébe, Zágrábba és Isztambulba tartók. A tájékoztatás szerint a délutáni járatok indulása is az időjárási körülményektől függ.

Szombat délután szintén a sűrű köd miatt kellett átirányítani más repülőterekre - Pristinába, Szófiába, Tiranába, Szalonikibe és Ohridba - a Szkopjéba tartókat, és vasárnap sem fogad gépeket a repülőtér.

Az ország meteorológiai szolgálata szerint a következő három nap során hasonló időjárási körülményekre lehet számítani Szkopjéban.

